Forfait mobile Black Friday : Sosh, RED by SFR, B&You, Free, les meilleurs bons plans

Vous cherchez un forfait mobile confortable à bas prix ? Les opérateurs mobiles profitent du Black Friday pour casser le prix de leurs offres habituelles. B&You, RED by SFR, Sosh, ou encore Free mobile. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans sur les forfaits mobiles à saisir aujourd’hui.

Bons plans Black Friday : les meilleurs forfaits mobiles à prix cassé

Les opérateurs cherchent constamment à attirer de nouveaux abonnés dans leur giron. Le Black Friday est une arène où se joue cette guerre des prix chaque année. Si vous cherchez un forfait mobile avec une enveloppe data confortable pour une fraction du tarif habituellement facturé, de nombreuses offres sont disponibles en ce moment.

B&You a dégainé l’artillerie lourde ce vendredi. L’opérateur propose un forfait 100 Go qui passe en illimité les week-ends au tarif de 15,99 € par mois. Si la partie illimitée de cette offre ne vous intéresse pas, une variante du forfait est disponible à 13,99 €. RED by SFR, Free Mobile, ou encore Sosh proposent aussi des bons plans intéressants. Sans oublier les opérateurs MVNO.

B&You 100 Go à 13,99 € par mois ou 15,99 € (illimité le week-end)

C’est donc l’offre-choc que propose Bouygues Telecom pour le Black Friday. Habituellement facturé 20 € par mois, son forfait 100 Go passe à 13,99 € par mois. Cela représente une réduction non négligeable de 30%. Et si vous êtes un gros consommateur de data et ne disposez pas d’une offre internet fixe, une variante est proposée avec une connexion illimitée uniquement les week-ends.

Vous pourrez ainsi regarder des contenus Netflix ou Disney+ en HD, jouer en ligne ou télécharger sans compter. Cette deuxième option inclut 15 Go de data utilisables en Europe et DOM, sans oublier les appels, SMS et MMS illimités. L’offre à 13,99 € par mois donne droit à 100 Go d’internet en itinérance. Vous avez jusqu’au 7 décembre pour souscrire à l’un de ces forfaits.

RED by SFR : 160 Go à 15 € par mois

Après son offre de folie d’il y a quelques jours, SFR revient avec un autre forfait agressif pour le Black Friday. L’opérateur propose un forfait avec 160 Go de data à 15 € par mois. C’est clairement une belle enveloppe pour les gros consommateurs même si c’est moins que les 200 Go de data proposés au même tarif il y a quelques jours.

Le forfait est sans engagement et sans limite de durée. Mais cette fois-ci il s’agit d’une offre flash qui expire ce 4 décembre à 23h59. Il vous reste donc quelques heures pour sauter sur l’occasion.

Forfait Sosh 100 Go à 16 € par mois sans engagement

Si vous préférez le réseau Orange, Sosh propose un forfait tout aussi intéressant avec 100 Go de data à 15,99 € par mois sans engagement et sans limite de durée. Le tarif restera donc le même après un an. Pour 1 € de moins, vous pouvez souscrire à la série limitée 70 Go et là aussi sans limite de durée. Pour la comparaison, sachez que ce forfait est habituellement facturé 25 € par mois. Les deux offres sont disponibles jusqu’au 14 décembre 2020.

Free Mobile : forfait 70 Go à 11 € par mois

Free Mobile vient de lancer une série limitée 70 Go. Elle est facturée 10,99 € par mois sans engagement. Au bout d’un an l’enveloppe data passe à 100 Go (illimité pour les abonnés Freebox), mais le prix double pratiquement puisqu’il passe à 19,99 € par mois. Pour les clients Freebox, c’est à partir de 9,99 € par mois. L’offre est valable jusqu’au 8 décembre inclus.

Black Friday : les forfaits pas chers disponibles chez les MNVO

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les offres listées plus haut, les opérateurs MVNO font aussi leur Black Friday. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres que nous avons dénichées pour vous.

Vous avez une bonne base d’offres pour choisir votre nouveau forfait mobile pas cher. Et si vous cherchez un nouveau smartphone en ce moment, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre sélection des meilleurs bons plans du Black Friday sur les smartphones 4G et 5G. Vous y trouverez des mobiles performants à moindre coût.