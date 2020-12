Pack Nintendo Switch avec jeux et accessoires : les grosses promos du Black Friday

La Nintendo Switch fait l’objet de belles réductions à l’occasion du Black Friday. La console se trouve généralement dans un pack contenant des jeux ou des accessoires, en l’occurrence une housse de transport. On fait le point sur le top des bons plans du moment.

Véritable objet rare pendant le confinement, la Nintendo Switch est désormais disponible pour tous. En temps et en heure pour Noël. Et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent l’offrir où se l’offrir. Pour acheter la console, autant faire d’une pierre plusieurs coups en récupérant également des jeux ou accessoires. Plusieurs packs Nintendo Switch sont en promotion alors que le Black Friday bat désormais son plein.

Après la première vague de bons plans Nintendo Switch lors de la Black Friday Week, les offres continuent de fleurir. On a fait le tour du web pour vous proposer les meilleurs bons plans à saisir. C’est Cdiscount qui fait la foire des bundle en ce moment sur la console. Mais attention, ces offres sont accessibles dans la limite du stock disponible. Pour être sûr d’avoir ces packs à bons prix et à temps pour Noël, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 + housse de protection et 2 volants à 364 €

Voilà un joli pack Nintendo Switch pour démarrer. On y retrouve le jeu Mario Kart 8 qu’on ne présente plus et une housse de transport noir. Protégez la console quand vous l’emportez sur vous dans vos déplacements. Enfin, le bundle contient une paire de volants Konix pour Joy-Con destiné aux jeux de courses. L’ensemble est proposé à 364 € seulement.

Nintendo Switch + Team Sonic Racing + Rayman Legends + Mario Lapin Crétins à 349 €

Ce pack comprend le jeu de course Team Sonic Racing de Sega et Rayman Legends d’Ubisoft, le cinquième épisode de la série principale. Enfin, un troisième jeu et il est signé Nintendo cette fois-ci, en partenariat avec Ubisoft. Mario + Les Lapins Crétins: Kingdom Battle est un cross-over de l’univers des deux franchises célèbres. Retrouvez le pack sur Cdiscount à 349 €.

Bundle Nintendo Switch + Animal Crossing New Horizon à 349,99 €

Resté longtemps indisponible ce pack Nintendo Switch très prisé est de retour et bénéficie d’une réduction de 30 € qui ne se refuse pas. Retrouvez la Switch en bundle avec Animal Crosing New Horizon chez Amazon, Boulanger et Auchan à 350 € au lieu de 380 €

Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons sur Amazon

Voir ici la Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons sur Auchan

Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons sur Boulanger

De nombreux autres bundle à voir sur Cdiscount

Le site propose près d’une vingtaine d’autres pack en promotion avec la Nintendo Switch ou la version Lite. Luigi’s Mansion 3, Sports Party, Minecraft ou encore Pokémon Epée, vous avez une belle sélection.

Et pour finir, n’hésitez pas à découvrir les autres bons plans Black Friday sur Cdiscount en ce moment. Les offres couvrent différentes catégories de produits high-tech. De quoi réaliser de belles pioches pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.