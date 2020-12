Black Friday : le top des offres sur les smartphones 4G et 5G

Pour le black Friday, les smartphones 4G et 5G sont à l’honneur. C’est donc le bon moment pour s’en équiper. On trouve des modèles entrée de gamme comme le Poco M3 proposé à 129,99 € ou bien encore le Xiaomi Mi 10 Lite 5G proposé sous la barre des 300 euros. On fait le point sur les meilleures offres smartphones 4G et 5G du Black Friday.

Profitez du Black Friday pour acheter un smartphone 4G ou 5G à petit prix ! Vous trouverez peut-être le cadeau idéal à offrir pour Noël. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées mais aussi sur les enceintes son Bluetooth !

Le top des offres Black Friday smartphones 4G

Xiaomi Poco M3 à 129,99 €

Xiaomi frappe un gros coup en cette fin d’année avec le Poco M3, un bon smartphone milieu de gamme à petit prix. Il est équipé d’un SoC Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM de 64 Go de stockage extensible, d’une batterie de 6000 mAh avec recharge rapide, ou encore d’un triple capteur photo. Malgré son tarif plancher de 159 €, il est promo à 129,99 € seulement pour son lancement. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 18% ou 29 €. Mais attention, l’offre est valable jusqu’au 30 novembre 2020.

Oppo Reno 10x Zoom à 399 €

Superbe offre pour le Oppo Reno 10X Zoom qui passe à 399 € au lieu de 699 € en moyenne. Ce smartphone sorti en 2019 embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octo-Core cadencé à 2.8 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6.65″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 387 ppp. Sa batterie 4065 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 lui assure une excellente autonomie. La partie photo est assuré par un capteur photo principal de 48+8+13 MP et le smartphone embarque également un zoom hybride 10x pour des photos nettes et claires même à distance.

Pour la connectique on retrouve un port USB-C, ainsi qu’un port jack 3.5mm. Les technologies Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, , NFC, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale sous l’écran sont également de la partie. Enfin, l’appareil a des dimensions de 162 x 77.2 x 9.3 mm pour 215 grammes et tourne sous Android 9.0 avec ColorOS 6.0.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 399 €

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu’il passe pour la première fois sous la barre des 400 € à l’occasion de la Black Week Cdiscount. Le smartphone de Samsung y est proposé à 399 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire et une excellente idée de cadeau de Noël !

Samsung Galaxy Note 10 à 479 €

Ce haut de gamme de Samsung est proposé moins cher Red by SFR (non bloqué) à 479 € au lieu de 779 € en version 256 Go. Vous profitez d’une économie de 300 € ou de 38%. C’est une belle offre sachant que le smartphone reste l’un des meilleurs du marché et dispose en plus du S Pen, l’accessoire qui fait encore la particularité de la gamme. Étant désimlocké, ce Galaxy Note 10 est utilisable avec n’importe quel réseau.

Huawei P30 Pro à 545 €, le P30 à 379,90 €

Le Huawei P30 Pro n’a pas perdu grand-chose de sa popularité à cause des sanctions Google qui pénalisent son successeur. À l’occasion de la Black Friday Week, le P30 Pro est à 545 € sur Amazon. C’est le meilleur prix du smartphone à l’heure actuelle puisqu’on le retrouve autour de 600 € chez la concurrence. Le P30 en ce qui le concerne est à 389 €.

iPhone SE à 459 €

L’iPhone SE de deuxième génération voit son prix baisser chez Rue du Commerce qui le propose à 459 €. Vous souhaitez acheter un iPhone de 2020 à un prix inférieur à 500 € ? Apple a créé la surprise cette année en offrant un digne successeur à l’iPhone SE premier du nom.

Ce smartphone s’adresse à ceux qui possèdent un iPhone vieux de plus de trois ans et qui souhaitent profiter d’un modèle à jour. On y retrouve en effet le dernier SoC Apple A12 Bionic, le même qui anime les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il est épaulé par une mémoire vive de 3 Go. L’ensemble assure une expérience totalement fluide. La caméra de l’iPhone SE 2020 quant à elle est constituée d’un capteur grand angle de 12 MP avec ouverture f/1,8 et stabilisation optique.

Samsung Galaxy Note 20 à 699 €

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d’un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz) d’un processeur Exynos 990 (7nm), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 4300 mAh et du système d’exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d’un capteur avant de 10 MP et d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP.

Le top des offres Black Friday smartphones 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249,90 €

Le Mi 10 Lite de Xiaomi a tout ce qu’il faut pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Ce smartphone milieu de gamme offre des performances décentes grâce à son SoC Snapdragon 765G, le même que l’on retrouve sur le Pixel 5. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarque un écran AMOLED 6,57″ de définition FHD+, une batterie de 4160 mAh avec charge rapide. Pour la photo, vous avez quatre capteurs arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cdiscount le propose en ce moment à 249,90 € au lieu de 299,90 grâce à une offre de remboursement de 50 €.

Google Pixel 4A 5G à 459 €

Depuis peu sur le marché, le Google Pixel 4A 5G pourrait presque faire de l’ombre à son grand frère haut de gamme, le Pixel 5. En plus de son prix abordable, il dispose en effet de solides arguments pouvant facilement faire pencher le poids dans la balance. Il passe à 459 € au lieu de 499 € sur Red by SFR.

Doté d’un design simple, mais efficace, le Pixel 4A 5G est constitué de polycarbonate, un matériau léger et solide qui le rend agréable à utiliser, sans fioritures. Plus grand que le Pixel 4A classique, il bénéficie d’un écran de 6,2 pouces qui prend 84% de l’espace disponible, avec une résolution de 1080×2340 px. C’est ainsi le modèle de smartphone le plus grand de la famille Pixel chez Google.

Côté photo, il reste simple, mais une nouvelle fois efficace, avec à l’arrière un objectif grand-angle de 27mm et 12,2MP et un ultra grand-angle de 16MP. Dehors, de nuit ou en contre-jour, les tests du smartphone sont formels : les passionnés de photographie trouveront leur bonheur avec ce smartphone.Avec sa batterie de 3885 mAh, il peut tenir 2 jours avec une utilisation classique et se charge à 100% en un peu plus d’une heure.

OnePlus 8 Pro à 699 €

Pour le Black Friday, Amazon casse le prix des différentes versions. Le OnePlus 8 Pro bénéficie d’une baisse de prix de 200 €. La version 128 Go passe ainsi à 699 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 799 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l’autre. La différence n’est pas vraiment remarquable à l’usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d’un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d’un ultra-grand angle de 48MP, d’un téléobjectif de 8MP et d’un objectif IR 5MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP.