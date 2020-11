Alors que le Black Friday a été repoussé d’une semaine en France, de nombreuses offres sont déjà disponibles en ligne, et notamment sur les écouteurs et casques audio. Sony, Bose, Apple AirPods, découvrez notre récapitulatif des meilleurs bons plans du moment.

Black Friday Week : ne ratez pas les meilleurs bons plans audio du moment

La Black Week sera plus longue que d’habitude. La semaine du Black Friday est généralement marquée par de nombreuses offres quelques jours avant l’événement. Malgré le décalage du Black Friday au 4 décembre en France, on voit déjà fleurir des bons plans chez les marchands engagés dans l’opération. Et comme toujours, les casques et écouteurs font l’objet de belles réductions.

Les promotions audio de cette Black Friday Week concernent les petites marques tout comme les références du marché que sont Sony, Bose ou encore Apple. Profitez des offres de fin d’année pour acheter ou renouveler vos écouteurs ou votre casque sans fil si vous préférez ce format. Voici notre récapitulatif des meilleures offres.

Apple AirPods Pro à 209 € au lieu de 279 €

Le prix de l’AirPods Pro est en chute libre avant le Black Friday. Vendus au tarif conseillé de 279 € habituellement, les nouveaux écouteurs d’Apple avec réduction de bruit sont proposés à 209 € chez Amazon. C’est le bon moment pour vous les offrir puisqu’ils bénéficient d’une réduction de 25%. Vous réalisez une économie de 70 €. Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil les plus aboutis du catalogue d’Apple.

Ils arborent un design compact et solide et offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la réduction de bruit active, un mode Transparent pour laisser passer le son à souhait et sont par ailleurs étanche. Les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts en silicone pour un meilleur confort. Et bien sûr, le son délivré et de très bonne facture.

Apple AirPods de 2e génération avec boîtier de charge à 139 € au lieu de 179 €

Les AirPods 2 sont également à un bon prix chez Amazon à l’occasion de la Black Week anticipée. Vendus à 179 € sur le site d’Apple et chez la plupart des marchands, ils sont proposés moins chers à 139 € avec le boîtier de charge filaire. Vous bénéficiez d’une réduction de 22% qui équivaut à 40 €.

Les AirPods de 2e génération adoptent le design classique de la gamme. Ils sont confortables et ergonomiques pour les utilisateurs sous l’écosystème d’Apple (iPhone, Mac). Les connexions sont automatiques, vous avez un accès rapide à Siri et passez très facilement d’un appareil à un autre. Les écouteurs offrent jusqu’à 24h d’autonomie avec le boîtier de charge.

Xiaomi Redmi Airdots : les écouteurs sans fil sont à 13,55 € au lieu de 29 €

Et si vous profitiez de la Black Friday Week pour acheter des écouteurs sans fil à moins de 14 € ? Lancé au tarif 20 € l’année dernière, les Redmi AirDots de Xiaomi voient leur prix passer à 13,55 € sur Cdiscount. C’est le bon moment pour vous les offrir au meilleur prix. Leurs points forts : ils sont discrets, confortables et se maintiennent bien. L’autonomie est de 4h.

Écouteurs sans fil Jabra Elite 75t à 126,76 € au lieu de 179 €

Les excellents Jabra Elite 75t sont à moins de 127 € sur Amazon. C’est le meilleur prix du web en ce moment sachant que hors promo, ces écouteurs sont vendus au tarif conseillé de 179 € habituellement. C’est une bonne alternative aux AirPods Pro d’Apple pour ceux qui possèdent un smartphone Android.

Leurs points forts : une réduction de bruit active efficace doublée d’un mode HearThrough similaire au mode Transparent des AirPods Pro qui vous permet d’entendre les bruits extérieurs. Ces écouteurs bénéficient également d’une certification IP55 qui les rend résistants à la poussière et à l’eau. Ils offrent jusqu’à 24 h d’autonomie avec ANC et l’étui de recharge.

Casque sans fil JBL Tune 700BT à 49 € au lieu de 79 €

Vous recherchez un casque audio sans fil avec un son puissant et équilibré pour moins de 50 € ? Le JBL Tune 700BT offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il est proposé au meilleur prix à 49,90 € chez Boulanger et la Fnac au lieu de 79,99 €. Vous bénéficiez de 38% € de réduction qui correspond à 30 €.

Pas de réduction de bruit active, mais ce casque sans fil vous offre un son pur grâce à la technologie JBL Pure Bass qui offre des graves profonds et puissants. C’est un casque circum-aural avec un design confortable et ergonomique. Il est pliable et dispose d’un arceau réglable en hauteur pour s’adapter à toutes les têtes. Son autonomie : 24h.

Casque audio Bose QuietComfort 35 II à 209,99 € au lieu de 239 €

L’excellent Bose QC 35 II voit son prix chuter sur Amazon. Le casque sans fil avec réduction de bruit active est proposé à 209,99 € au lieu de 239 € habituellement. De nombreux concurrents le vendent même 10 € plus cher. Vous bénéficiez donc d’une réduction minimum de 30 €.

Malgré l’arrivée du Bose 700, le QC 35 II reste l’un des meilleurs casques haut de gamme du marché et est plus intéressant niveau prix. Le casque est réglable sur trois niveaux de réduction de bruit pour une expérience d’écoute optimale en fonction du bruit environnant. Le son est puissant et équilibré et vous bénéficiez d’une autonomie allant jusqu’à 20 heures.

Casque Sony WH-1000XM4 à 259,89 € au lieu de 380 €

C’est clairement une offre-choc que propose Rakuten en ce moment sur le casque sans fil Sony WH-1000XM4 avec réduction de bruit active. Il s’agit du successeur du très populaire Sony WH-1000XM3 dont il a pris la succession il y a quelques mois. Proposé au tarif habituel de 379,99 €, il voit son prix passer sus la barre de 260 €. C’est le moment plus que jamais de l’acheter au meilleur prix. Avec le Sony WH-1000XM4, vous bénéficiez d’une réduction de bruit active et d’un son de qualité, mais aussi de plusieurs fonctions intelligentes pour une excellente expérience audio. Son autonomie est de 38h.