Black Friday Week enceinte Bluetooth : le top des offres à prix cassé

Pour la Black Friday Week, il est possible d’acquérir des enceintes Bluetooth à prix canon. Nous avons sélectionné 4 modèles actuellement en promotion qui valent vraiment le coup. Bose, Sonos, JBL, Ultimate Ears, sont les marques référence qui proposent des enceintes Bluetooth allant de 69,99 € pour le modèle le plus accessible jusqu’à 149,99 € pour le modèle le plus premium.

Le top des offres sur les enceintes Bluetooth avant le Black Friday 2020

Voici donc les meilleurs bons plans du moment pour acheter une enceinte Bluetooth. Vous recherchez une enceinte Bluetooth sous la barre des 70€, une plus premium avec un budget avoisinant les 150 euros ? Il y en a pour tous les goûts et portefeuilles. On trouve déjà pas mal offres à l’occasion de la Black Friday Week qui s’étend sur deux semaines, confinement oblige.

Devant initialement se tenir ce 27 novembre 2020, le Black Friday a été repoussé au 4 décembre 2020 en France. Cela laisse encore plus de temps aux marchands de proposer des offres promotionnelles intéressantes. Nous en avons déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio pendant la Black Friday Week, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles ou encore sur les jeux et accessoires PS4. Place maintenant aux enceintes Bluetooth !

JBL Flip Essential à 69,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On commence notre top des offres Black Friday sur les enceintes Bluetooh avec la JBL Flip Essential. Cdiscount le propose à 69,99 € au lieu de 99,99 € en moyenne soit une réduction de 30 euros. Ce modèle compact a des dimensions de 16.9 x 6.4 x 6.4 cm pour un poids de seulement 470 grammes.

Elle offre une puissance totale de 16 W et intègre un amplificateur audio. Coté connectique, elle est pourvue d’une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) et propose bien entendu une connexion sans fil grâce à la technologie Bluetooth 4.1. Sa batterie de 3000 mAh se recharge en 3h30 et offre une autonomie de 10 heures.

Ultimate Ears MegaBoom édition limité à 74,90 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On continue avec l’Ultimate Ears MegaBoom édition limitée proposée à 74,90 € au lieu de 139 € du coté d’Amazon. Ce modèle est plus imposant que la JBL Fli Essential et mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour 877 grammes. L’appareil propose un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquéreurs pourront utiliser l’enceinte où ils le souhaitent puisqu’elle est étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7. Enfin, grâce à l’intégration vocale Siri + Google maintenant sur l’UE MEGABOOM, il vous suffit de le dire pour le lire.

Bose SoundLink Mini spécial édition à 119,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Bose est une référence au niveau de l’audio, que ce soit pour ses casques, barres de son ou ses enceintes Bluetooth. La SoundLink Mini 2 spécial édition est justement en promotion sur Darty à 119,99 € au lieu de 199,99 €. La Bose SoundLink Mini II propose des basses puissantes et un son de qualité.

On retrouve aussi un port de charge USB-C, une entrée AUX et un microphone intégré pour utiliser la fonction mains-libres ou accéder à l’assistant vocal d’un téléphone. Enfin, l’enceinte est dotée d’invites vocales pour un appairage Bluetooth facile et est capable de mémoriser jusqu’à huit appareils à la fois.

Sonos One SL à 149,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR FNAC

Enfin, on clôture notre top des offres Black Friday sur les enceintes Bluetooth avec la Sonos One SL qui voit son prix chuter à 149,99 € du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac. Plutôt pas mal sachant qu’on la trouve généralement à 199,99 €. Ce modèle plus premium que ceux présentés dans ce top vous permet de profiter d’un son riche et puissant. Vous pouvez la contrôler via l’application Sonos, Apple AirPlay 2 et plus encore.

Vous avez également la possibilité d’utiliser une paire de Sonos One SL comme enceintes Surround arrière pour créer un home cinéma en les associant à la Sonos Playbar, Playbase ou Beam. La Sonos One SL a des dimensions de 161,45 X 119,7 x 119,7 mm pour un poids de 1,85 kg. Elle est dotée d’un Port Ethernet, du Wifi et du Bluetooth.