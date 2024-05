Apple met à jour ses iPhone, voici les nouveautés qui vont améliorer votre quotidien

Apple vient de publier les mises à jour pour l’ensemble de ses produits. Les iPhone. Les iPad. Les Apple Watch. Les Mac et MacBook. Tous les systèmes offrent des améliorations, mais ce sont les iPhone qui bénéficient de la mise à jour la plus riche. Faisons le point sur les changements qui vont vraiment compter et sur les modèles de smartphones qui pourront en profiter.

S’il y a bien quelque chose que nous ne pouvons pas reprocher à Apple, c’est sa politique de mise à jour de ses produits. Les iPhone font non seulement partie des téléphones qui bénéficient d’une période de support la plus longue du marché de la téléphonie, mais le rythme des mises à jour est également assez élevé. Et les iPhone ne sont pas les seuls concernés dans l’écosystème d’Apple : les Mac, les Watch et les iPad le sont tout autant.

Et justement, Apple vient de mettre en ligne les nouvelles versions de plusieurs systèmes d’exploitation : iOS 17.5, iPadOS 17.5, macOS14.5 et watchOS 10.5. Bien évidemment, toutes les mises à jour ne sont pas aussi importantes les unes que les autres. Certaines vont se concentrer sur la stabilité du système et sur la protection des données personnelles. D’autres vont améliorer certaines fonctionnalités existantes ou en apporter de nouvelles. Entrons justement dans le détail.

L'iPhone détecte maintenant tous les traceurs indésirables

Et nous commençons avec iOS et iPadOS. Outre les correctifs habituels, la version 17.5 apporte deux nouveautés importantes. La première concerne les traceurs tels que les SmartTag d’Apple. Désormais, vous serez prévenu si un traceur compatible Bluetooth ne vous appartenant pas se déplace avec vous. Grâce à un partenariat avec Google, que nous évoquons plus longuement dans un article dédié, cette détection du suivi indésirable prend en charge tous les traceurs, quel que soit le système d’exploitation avec lequel il est jumelé. Cette fonction anti-harcèlement a fait l’objet de plusieurs fuites récentes.

La deuxième fonction importante d’iOS 17.5 et iPadOS 17.5 concerne la gestion des applications. À partir de cette version des deux systèmes, tous les utilisateurs européens pourront télécharger et installer une application depuis le site du développeur directement. Nous avons largement évoqué cette ouverture d’iOS vers des App Store alternatifs qui fait suite à la bataille judiciaire entre Apple et certains éditeurs de service, comme Epic Games et Spotify.

Dernière nouveauté moins importante, iOS 17.5 et iPadOS 17.5 incluent un nouveau fond d’écran appelé « Rayonnement Pride » qui arrive juste à temps pour le mois de juin qui met à l’honneur la communauté et la culture LGBTQ+. Ce fond d’écran se décline en cinq variantes de couleur. Et il est également compatible Apple Watch, puisqu’il est inclus dans la mise à jour watchOS 10.5. Ce fond d’écran est d’ailleurs la seule vraie nouveauté « visible » de cette version. watchOS 10.5 n’est d’ailleurs pas la seule mise à jour mineure de cette sélection. C’est également le cas de macOS 14.5 qui semble avant tout correctif, malgré un poids assez élevé.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 17.5 ?

Tous les iPhone compatibles iOS 17 sont compatibles avec la mise à jour 17.5. Voici la liste exhaustive :