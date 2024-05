Les iPhone peuvent enfin détecter les AirTags et autres traqueurs qui vous espionnent en secret

Après des mois de teasing et de promesse, Apple vient enfin de déployer sa solution contre les traqueurs indiscrets. Avec iOS 17.5, les iPhone peuvent désormais détecter les appareils qui espionnent leurs utilisateurs puis envoyer une alerte pour les retrouver rapidement.

Il était temps qu’Apple déploie sa solution pour lutter contre les traqueurs espions. Des mois après son annonce et quelques timides tentatives, la dernière mise à d’iOS 17,5 s’attaque enfin au problème en profondeur. Il y a quelques années, la firme de Cupertino avait dévoilé un partenariat avec Google et son réseau Localiser pour permettre aux utilisateurs de détecter les AirTags et autres traqueurs Bluetooth placés à leur insu sur leurs affaires.

Dorénavant, en téléchargeant la mise à jour iOS 17.5, les iPhone compatibles pourront donc alerter leurs utilisateurs dès lors qu’ils détectent un mouchard à proximité. Les smartphones enverront en effet une notification indiquant qu’un appareil « a été détecté en train de se déplacer avec vous » lorsqu’ils suspectent la présence d’un traqueur espion. Il sera alors possible de faire sonner l’appareil en question pour le trouver facilement.

Apple et Google vont enfin vous aider à débusquer les mouchards

Une fois le mouchard trouvé, l’utilisateur pourra accéder à des informations pour l’aider à le désactiver, afin qu’il n’émette plus de signal vers son véritable propriétaire. iOS 17.5 bénéficie donc de toute la puissance du réseau d’Apple, mais aussi du réseau Localiser de Google, qui fonctionnent grâce aux millions d’appareils connectés entre eux par Bluetooth.

Il faut toutefois noter que cette fonctionnalité ne concerne que les traqueurs fonctionnant sur cesdits réseaux. Par exemple, les traqueurs de Motorola ne font pas partie de la liste, bien que le constructeur a d’ores et déjà annoncé qu’une mise à jour viendrait régler ce problème. Le problème n’est donc pas voué à disparaître totalement. Mais, compte de la popularité des AirTags sur le marché, ce dernier sera très sérieusement endigué.

En outre, iOS 17.5 permet également de télécharger des applications directement sur le site web du développeur et donne accès à un nouveau fond d’écran en l’honneur du mois des fiertés. Retrouvez toutes les nouveautés de la mise à jour dans cet article.