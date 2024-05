Pixel : la mise à jour de mai corrige ces 2 bugs et des failles de sécurité critiques, n’attendez pas pour la faire

Google déploie la mise à jour de sécurité de mai 2024 sur sa gamme de smartphones Pixel. En plus de corriger quelques dysfonctionnements, elle comble des failles de sécurité importantes.

Ce n'est pas parce qu'Android 15 arrive à grand pas que Google délaisse la version actuelle de son système d'exploitation mobile. Quand il s'agit de mettre à jour Android 14, on est forcément plus intéressé par les “feature drop”, celles qui ajoutent des nouvelles fonctionnalités.

Mais il ne faut pas oublier l'utilité des mises à jour mensuelles : ce sont elles qui corrigent ces petits bugs qui nous agacent parfois au quotidien et qui empêche au mieux les pirates de s'infiltrer sur notre smartphone. Google a justement commencé à déployer celle de mai 2024 sur la grande majorité de sa gamme Pixel. Voyons de quoi il retourne.

La dernière mise à jour de sécurité Android est disponible sur les Pixel de Google

Même si la mise à jour indique comme à chaque fois qu'elle corrige des bugs et améliore les performances, Google a donné un peu plus de détails. Deux points précis sont abordés :

Amélioration générale des performances et de la stabilité du Bluetooth LE audio.

et de la du Bluetooth LE audio. Correction des performances de la caméra lors de l'enregistrement de vidéos sous certaines conditions.

Notez que tous les Pixel ne sont pas concernés par ces deux points. Le premier est vrai pour tous les modèles du Pixel 5a (5G) au Pixel 8 Pro, tandis que le second n'affecte que les Pixel 8 et 8 Pro. Si vous rencontriez un souci avec l'une ou l'autre des fonctionnalités énoncées, il devrait disparaître une fois votre smartphone mis à jour.

Comme d'habitude, Google en profite pour rendre ses mobiles plus sécurisés en comblant des failles potentiellement exploitables par des personnes malveillantes. La mise à jour Android de mai 2024 en ferment un peu moins d'une vingtaine. Toutes ont un niveau de gravité considéré comme “haut“, l'une d'elle étant même “critique“. Le déploiement est en cours et n'arrivera pas en même temps chez tout le monde, mais vous pouvez vérifier cela en allant dans les Paramètres de l'appareil puis Système et Mises à jour logicielles. Celle-ci est datée du 5 mai.