Assassin’s Creed Valhalla : date de sortie, prix, gameplay, tout savoir sur le nouveau volet de la série

Assassin’s Creed Valhalla est le nouveau volet de la célèbre série d’action aventure. Après une pause d’un an, la licence revient dans un épisode qui prendra pour thème les vikings. Dans ce dossier, que nous mettrons à jour régulièrement, nous compilons tout ce que nous savons déjà sur le jeu.

Assassin’s Creed va faire son grand retour ! Après une année 2019 sans jeu, la licence revient avec Valhalla. Cet épisode veut reprendre ce qui a fait le succès de la saga, mais en y ajoutant ses petites touches. De même, il arrivera dans un contexte particulier, celui de la transition entre l’actuelle génération de console et la prochaine.

Nous allons faire le tour des informations essentielles à connaître sur ce nouvel opus.

Assassin’s Creed, c’est quoi ?

Difficile de ne pas connaître Assassin’s Creed, tant il s’agit d’une licence connue du jeu vidéo. Assassin’s Creed premier du nom, qui avait été développé à la base comme un nouveau Prince of Persia, est sorti en 2007. Depuis, un nouveau volet sort tous les ans (excepté en 2008, 2016 et 1019). La saga nous a fait voyager au temps des croisades, dans les Caraïbes du XVIIIe siècle, dans le Paris de la Révolution ou encore dans l’Italie de la Renaissance. Chaque jeu se déroule en effet à une période donnée de l’histoire.

Assassin’s Creed a connu une seconde jeunesse en 2017 avec Origins, qui prenait place dans l’Egypte du Ier siècle avant Jésus Christ. Cet épisode a inauguré une nouvelle formule, mettant le joueur dans un univers beaucoup plus vaste. Il ajoutait aussi une dimension RPG avec un équipement à améliorer et des niveaux à passer. L’épisode suivant, Odyssey qui est sorti en 2018, reprenait la même formule en l’améliorant, plaçant cette fois l’action dans la Grèce du Ve siècle avant Jésus Christ.

Valhalla reprendra ce principe. Ce sera le douzième épisode de la série à sortir sur consoles de salon. Cette fois, il nous mettra dans la peau d’un ou d’une viking prêt(e) à tout pour conquérir la Grande Bretagne.

Quand sortira Assassin’s Creed Valhalla et à quel prix ?

Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre prochain. Comme d’habitude chez Ubisoft, plusieurs éditions seront disponibles.

L'édition standard, tout d'abord, est vendue 60 euros sur PC et 70 euros sur consoles. Elle comprendra le jeu de base, et uniquement le jeu de base. Il faudra alors payer les DLC supplémentaires qui sortiront plus tard.

L'édition Gold comprend elle le Season Pass, ce qui signifie qu'il ne faudra pas payer de frais supplémentaires pour les DLC. Elle est vendue 100 euros, et ce quelle que soit la plate-forme.

L'édition Ultimate, vendue 120 euros (PC et consoles) comprend le Season Pass, mais aussi des objets en jeu pour personnaliser votre héros ou votre bateau ainsi qu'une mission supplémentaire.

Enfin, l’édition collector, vendue 200 euros, comprendra tout le contenu du pack Ultimate, une statue d’Eivor, la protagoniste, ainsi que quelques goodies comme un buste, des cartes postales et la bande son. A réserver aux collectionneurs.

Sur quelles consoles sortira Assassin’s Creed Valhalla ?

Assassin’s Creed sortira sur toutes les plates-formes actuelles, exceptée la Switch.

Le jeu sera disponible sur PC, mais nécessitera de passer par l’Epic Games Store. En plus de ce lanceur, il faudra installer Uplay (le logiciel d’Ubisoft), pour le faire fonctionner. Assassin’s Creed Valhalla sortira sur les consoles PS4 et Xbox One, mais aussi sur les consoles nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Series X. A noter que si vous achetez le jeu sur la génération actuelle, la version next-gen du jeu sera « offerte ».

Le jeu sera évidemment plus beau sur PS5 et Xbox Series X, mais sera également plus rapide grâce au SSD. Si nous n’avons aucune info sur les données techniques sur PS5, on sait que sur Series X, le titre tournera en 4K, mais à 30 images par seconde seulement.

De quoi parle Assassin’s Creed Valhalla ?

Chaque Assassin’s Creed se déroule dans un lieu et une époque différente. Alors que les deux derniers volets se passaient durant l’Antiquité, Valhalla prend place au Haut Moyen-Âge, en Grande Bretagne. Si aucune date n’a été donnée (Ubisoft indiquant seulement que l’action se passe pendant « l’âge des vikings »), des indices nous permettent d’y voir plus clair.

La présence dans la bande-annonce du roi du Wessex, Alfred le Grand (qui sera peut-être l’antagoniste principal), nous indique que l’action prendra place entre 871 et 899. C’est une période trouble pour la Grande Bretagne, qui n’est pas encore un pays unifié et qui fait face à des tensions ethniques très fortes entre Saxons, Danois et Bretons.

En effet, à l’époque, plusieurs royaumes coexistent sur l’île (Mercie, Wessex, Northumbrie, Est-Anglie, Pays de Galles…). Les Saxons font face depuis plusieurs décennies à des raids perpétrés par ce qu’on appelle aujourd’hui les vikings. Ces derniers sont venus s’installer dans la région pour profiter des conditions climatiques plus propices à l’agriculture, en soumettant les habitants déjà présents.

Le joueur incarne Eivor (qui peut être un homme ou une femme selon son choix), un chef viking venu fonder une colonie en Grande Bretagne. Il devra faire face à l’hostilité des Saxons et faire parler sa hache. Le joueur entrera rapidement dans la guilde des assassins pour lutter contre les templiers, car nous sommes dans un Assassin’s Creed après tout.

Les épisodes d’Assassin’s Creed sont indépendants les uns des autres, puisqu’ils racontent une histoire propre qui vient enrichir l’univers de la série. Il ne sera donc pas nécessaire de jouer aux jeux précédents pour apprécier ce nouveau volet. L’histoire globale reliant les épisodes entre eux est racontée à travers des phases dans le présent, qui ne composent qu’une infime partie de l’intrigue. Car on le rappelle, Assassin’s Creed nous narre comment la société Abstergo nous fait revivre les événements passés grâce à une machine qui s’appelle l’Animus.

A quoi ressemble le gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Si vous avez déjà joué à un Assassin’s Creed, vous ne serez pas dépaysé. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne prenant place dans un monde ouvert d’un seul tenant. Ici, ce sera une partie de la Norvège et tout le sud de l’Angleterre qui seront modélisés. La mer du nord, entre les deux, sera également de la partie pour des combats navals à bord de votre drakkar. Ce dernier pourra vous servir pour remonter les fleuves afin d’atteindre votre objectif.

A terre, le jeu ressemble énormément aux deux volets précédents, que ce soit au niveau de l’exploration ou des combats. Il s’est dévoilé en profondeur lors d’une longue séquence de gameplay commentée, qui nous donne un aspect des nouveautés.

Ainsi, les attaques des forteresses saxonnes feront partie des temps forts du jeu. Des séquences très scriptées qui sont conçues pour en mettre plein les yeux. Une autre nouveauté est la possibilité de fonder une colonie et de l’améliorer au fil du temps en replissant différents objectifs, comme effectuer des pillages. Il sera pour cela nécessaire de recruter des alliés par l’intermédiaire de quêtes.

Pour le reste, nous sommes face à un épisode très classique de la série. Comme d’habitude, il sera possible de choisir entre la furtivité et l’action (la lame secrète fait son grand retour). Notons qu’Eivor, le héros, pourra porter une capuche pour être incognito dans les villes ennemies. Nous retrouvons également l’aspect RPG avec des points de compétence et un équipement à gérer, ainsi que les dialogues à choix introduits avec Odyssey. Des mini-jeux répartis dans l’univers seront présents.

Comme dans Odyssey, le joueur pourra choisir d’incarner une femme ou un homme. S’il regrette son choix en milieu de partie, il pourra en changer sans recommencer le jeu. Le ou la protagoniste pourra être modifié à l’envie, puisqu’il sera possible refaire sa coupe de cheveux, sa taille de barbe ou ses tatouages. A vous de faire le héros ou l’héroïne qui vous plait.

Nous mettrons bien évidemment ce dossier à jour lorsque le jeu livrera de nouvelles informations.