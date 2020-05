Xbox Series X Smart Delivery : vous ne payez qu’une fois vos jeux, voici la liste des titres compatibles

Comme convenu, Microsoft vient de dévoiler la première liste des jeux qui sortiront en même temps que la console, ou peu de temps après. Dans le même temps, le constructeur est revenu sur Smart Delivery et a donné une liste des jeux qui seront compatibles avec ce système. Mais c’est quoi au juste, Smart Delivery ?

Si la commercialisation de la Xbox Series X n’est pas prévue avant la fin de l’année, Microsoft vient de présenter pas moins de 12 jeux qui accompagneront la sortie de la console. En réalité, l’éditeur a même parlé d’un 13e jeu, Madden NFL 21, mais aucune image le concernant n’a été diffusée. La console s’annonce d’ores et déjà comme une véritable petite bombe technologie, enrichie d’un catalogue qui n’est pas en reste. Et, en termes d’innovation, Microsoft est allé encore plus loin, puisque la plupart des jeux de la nouvelle console prendront en charge Smart Delivery, un système qui vous propose de ne payer qu’une fois seule un jeu.

❓ Smart Delivery pour Xbox, c’est quoi ?

Smart Delivery, c’est l’idée ingénieuse qu’a eu Microsoft au moment de l’élaboration de sa nouvelle console, la Xbox Series X. Comme certains jeux sortiront « avant » la console sur Xbox One, pour être adaptés par la suite à la nouvelle console, pourquoi faudrait-il les payer deux fois ? Smart Delivery vous permet de n’acheter qu’une seule fois un titre, et d’en profiter indifféremment sur l’une ou l’autre console.

En bref, si vous achetez un jeu pour Xbox One, vous pouvez également le retrouver sur Xbox Series X. Et inversement : lorsque vous faites l’acquisition d’un jeu sur Xbox Series X, vous pouvez en profiter sur Xbox One. Vous ne payez votre jeu qu’une fois pour toutes, et ça, c’est une vraie bonne nouvelle.

🎮 Est-ce que seuls les jeux produits par Microsoft sont compatibles Smart Delivery ?

Non, Microsoft a réussi à signer un partenariat avec certains des plus grands éditeurs pour adapter son système sur d’autres titres que les siens. On compte donc parmi ses rangs des éditeurs comme Electronic Arts et Ubi Soft.

📃 Quels sont les jeux compatibles Smart Delivery ?

A l’heure actuelle, quasiment tous les titres annoncés pour la Xbox Series X prendront en charge le système Smart Delivery. Voici la liste des jeux concernés :

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorvs

Cyberpunk 2077

Dirt 5

Madden NFL 21

Red Dead Redemption 2

Scorn

Second Extinction: Reclaim Earth

The Ascent

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza Like A Dragon

Bien entendu, cette liste sera amenée à évoluer au fil des prochains mois, jusqu’à la sortie de la console et même au-delà. Car lorsque la console sera commercialisée, la ludothèque de la Xbox One continuera à être alimentée. La liste des jeux compatibles Smart Delivery continuera donc à s’agrandir jusqu’à l’arrêt définitif de la commercialisation de la Xbox One.