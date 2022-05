La Xbox Series S se vend mieux que la PS5 au Japon, c’est historique

Pour la première fois depuis son lancement, la Xbox Series S obtient de meilleurs scores de ventes que la PS5 au Japon. La semaine dernière, Microsoft a vendu 6120 exemplaires de sa console 100 % digitale, contre seulement 2240 pour celle de Sony. La pénurie de composants y est bien sûr pour quelque chose, mais ces chiffres soulignent de nouveau la relation qui se détériore de plus en plus entre les Japonais et la PlayStation.

C’est un cap historique que vient de franchir Microsoft. Alors que la firme n’est jamais vraiment parvenue à convaincre la population japonaise avec ses consoles, la Xbox Series S est en train de sérieusement changer la donne. En effet, pour la première fois de son histoire, cette dernière vient d’enregistrer de meilleures ventes que sa rivale de toujours, la PS5. Et l’écart est pour le moins significatif.

La semaine dernière, la Xbox Series S s’est donc écoulée à 6120 exemplaires au pays du Soleil-Levant. Un joli score qui l’est d’autant plus quand on le compare à celui de la PS5. De son côté, Sony n’a vendu que 2240 unités de sa dernière console. Plus embarrassant encore pour la firme, ce chiffre cumule les ventes du la version standard de la Digital Edition, contrairement à la Xbox Series S donc. Par ailleurs, la Xbox Series X ne s’est quant à elle vendue qu’à 105 exemplaires.

Le Japon s’éloigne encore un peu plus de Sony et de la PS5

Voici donc les chiffres complets de vente de consoles au Japon la semaine dernière :

Switch OLED – 35,868

35,868 Switch – 20,443

20,443 Switch Lite – 9,011

9,011 Xbox Series S – 6,120

6,120 PS5 – 2,240

2,240 PS5 Digital Edition — 453

453 New 2DS LL — 235

235 Xbox Series X – 105

105 PS4 — 22

Sans grande surprise, Nintendo pulvérise donc toute la concurrence avec les trois modèles de sa Switch. Mais la Xbox Series S est bel et bien là, au pied du podium. Une nouvelle preuve s’il en est du déclin de Sony au Japon, qui rencontre bien des difficultés à vendre sa PS5. Bien entendu, la pénurie de composants joue un rôle prépondérant dans cette situation. Depuis peu, Microsoft réussit à booster sa production tandis que son concurrent japonais peine toujours à atteindre ses objectifs.

Mais la chose reste un exploit. Depuis toujours, Microsoft tente de séduire plus ou moins en vain le marché japonais. Ces 20 dernières années, la firme de Redmond a vendu 2,3 millions de Xbox dans le pays, dont 1,6 million de Xbox 360. La Xbox One n’a clairement pas séduit les joueurs nippons, et les Xbox Series ont pris leur temps pour s’insérer sur le marché. Il semblerait que ce soit chose faite.