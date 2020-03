AMD RDNA2 : du Ray Tracing et un gain de performances de 50% pour les prochaines cartes graphiques

RDNA2 est le nom de la prochaine architecture d’AMD. C’est elle qui équipera les futures cartes graphiques, que ce soit sur ordinateurs de bureau, les PC portables, mais aussi les consoles. S’il n’est pas question qu’elle sorte dans l’immédiat, AMD commence déjà à communiquer dessus. Et l’une des premières bonnes nouvelles, c’est que le chipset devrait largement gagner en puissance.

C’est l’heure des annonces du côté d’AMD. Après celle des Ryzen 4000 qui vont arriver d’ici la fin de l’année, le fondeur vient de dévoiler ses projets en matière de GPU. Son architecture RDNA devrait prochainement passer à la deuxième génération : l’AMD RDNA2 sera gravée en 7 nm+ et sortira, selon toute vraisemblance, dès cette année. Mais c’est surtout au niveau des performances annoncées que cette génération devrait intéresser les joueurs de tout bord.

Si la génération RDNA a offert une belle évolution par rapport au GCN (Graphics Core Next), AMD annonce un gain de performances/watts de l’ordre de 50% pour l’architecture RDNA2. De quoi jouer encore plus confortablement aux FPS les plus gourmands. D’autant que deux autres améliorations ont aussi été annoncées : la prise en charge du Ray Tracing matériel, d’une part. Le Ray Tracing, c’est cette technologie dont nous avons déjà longuement parlé, qui a déjà été implémentée sur les GeForce RTX de Nvidia et qui sera intégrée à la prochaine génération de consoles de salon, que ce soit la PS5 de Sony ou la Xbox Series X de Microsoft. D’autre part, RDNA2 prendra aussi en considération le Variable Rate Shading, une technologie jusqu’à présent réservée aux GeForce RTX de Nvidia, encore une fois. Celle-ci permet d’économiser les ressources du GPU en diminuant le niveau de rendu des zones qui n’ont pas besoin d’un shading élevé.

Comme on le voit sur la présentation ci-dessous, AMD a également dévoilé la mise en chantier de RDNA3, sa prochaine architecture GPU qui devrait quant à elle être gravée en 5 nm. Il n’y a pas d'empressement à avoir en revanche, car celle-ci ne sortira pas avant 2021-2022.

A lire aussi : AMD est au top de sa forme, sa part de marché sur PC est de 40 % !