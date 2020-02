PS5 et Xbox Series X : les jeux les plus attendus sur consoles next gen

Nous sommes en fin de génération de console, et à part pour Cyberpunk 2077 et quelques exclusivités PS4, on attend peu de grosses sorties de jeu dans les mois qui viennent. L’occasion de se pencher sur l’avenir et de vous proposer un premier aperçu des titres qu’on retrouvera sur PS5 et Xbox Series X.



La PS5 et la Xbox Series X seront lancées à la fin de l’année 2020, probablement aux alentours de la deuxième moitié du mois de novembre. On connaît désormais une bonne partie de leur fiche technique, et dans le cas de la Xbox, son design. Les joueurs attendent maintenant deux informations primordiales sur les deux consoles de prochaine génération : leur prix et leur catalogue.

Nous connaissons déjà l‘identité de plusieurs jeux qui seront disponibles soit sur PS5, soit sur Xbox Series X, ou sur les deux. Certains ont été officiellement annoncés, d’autres ont fait l’objet de fuites et les derniers coulent tout simplement de source. Voici donc un panorama des jeux qui vont sortir assurément sur les consoles next gen.

Godfall

Lors des Game Awards 2019, GearBox annonçait le premier jeu officialisé sur PS5 : Godfall, qui sera aussi disponible sur PC sous Windows via l’Epic Games Store. Connu pour les Borderllands ainsi que plusieurs titres Brothers in Arms, le studio revient avec un action-RPG qui prend place dans un univers mythologique. Le gameplay s’inspire notamment de celui de la licence Monster Hunter de Capcom.

Spiderman 2

Alors que l’on vient d’apprendre le rachat d’Insomniac Games par Sony pour 229 millions de dollars, le studio qui a développé Spiderman pour PS4, un carton critique et commercial, serait en train de plancher sur une suite pour la PS5. Ce Spiderman 2 ne sortirait cependant pas pour le lancement de la console, mais environ un an plus tard, pour la fin 2021. Nous ne sommes bien sûr pas à l’abri de le voir débarquer plus tard étant donné la vague de reports qu’on connait dans le monde du jeu vidéo récemment.

Ratchet & Clank

On vous parlait d’Insomniac Games un peu plus haut avec Spiderman, le studio serait aussi au travail sur un nouvel opus de Ratchet & Clank. Celui-ci, en développement depuis un certain temps déjà, pourrait même être disponible en même temps que la PS5. On ne sait pas encore s’il s’agira d’une exclusivité ou si le jeu sortira aussi sur PS4.

Gran Turismo

Xbox a Forza, PlayStation a Gran Turismo. Kazunori Yamauchi, le créateur de la saga, a d’ores et déjà annoncé qu’un GT7 est prévu pour PS5, qui pourrait même faire son apparition pour le lancement de la console.

Yamauchi a expliqué que la puissance de la PS5 était une bonne nouvelle pour la réalité virtuelle, ajoutant que les jeux de course se prêtent particulièrement bien à la VR. Si on imagine mal le prochain Gran Turismo être un titre 100% VR, on peut donc s’attendre à quelques fonctionnalités à ce niveau-là. Pour rappel, un PS VR 2 est en préparation. Il ne devrait toutefois pas être disponible dès la sortie de la PlayStation 5.

Final Fantasy VII Remake

On continue avec les titres pour PlayStation avec Final Fantasy VII Remake, dont la sortie initialement prévue en mars 2020 sur PS4 a été repoussée au mois d’avril. Rien d’officiel, mais le titre de Square Enix devrait probablement débarquer également sur la prochaine génération de console. C’est d’autant plus probable que ne sort cette année que la première partie, et que plusieurs suites sont prévues. Pour rappel, l’Épisode 1 est une exclusivité PlayStation pour un an.

God of War

Sony Santa Monica travaille sur le développement d’un jeu pour la PS5. Tout indique qu’il s’agit d’un nouvel opus de la saga God of War. Il semble que PlayStation reste une pointure en termes de jeu solo avec la prochaine génération de console.

The Last of Us Part II

Annoncé comme une exclusivité PS4, The Last of Us Part II devait sortir en février 2020. Il a finalement été repoussé au mois de mai, seulement quelques mois avant l’arrivée de la PS5. Il est très probable que Naughty Dog prépare également une version sur cette dernière console. En tant que filiale de Sony Interactive Entertainment, on imagine que les équipes ont pu travailler sur des kits de développement depuis un bout de temps déjà.

Halo Infinite

Quand Microsoft a officialisé et partagé quelques détails sur sa console next gen, encore connue à l’époque comme Scarlett, pour la première fois, le groupe américain en a profité pour annoncer un premier jeu qui sera disponible dès le lancement. Sans surprise, il s’agit d’une licence phare de la firme de Redmond qui fut mise en avant : Halo, qui s’offre donc une nouvelle suite.

Le FPS de 343 Industries sera aussi disponible sur la génération précédente (Xbox One) ainsi que sur PC sous Windows 10. Le titre sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass, qui s’enrichit des jeux first party Xbox le jour même de leur lancement.

Forza

À chaque sortie de console, Microsoft l’accompagne d’un jeu de course automobile. Après les Project Gotham sur Xbox et Xbox 360, c’est la licence Forza qui s’est depuis imposée, avec Motorsport 5 pour la Xbox One puis Motorsport 7 au lancement de la Xbox One X. Il est donc impensable qu’on n’ait pas droit à un tel titre avec la Xbox Series X fin 2020. Et ce sera forcément un Forza, qui fait un carton sur Xbox et a réussi l’exploit de faire de l’ombre à Gran Turismo, son concurrent sur PlayStation. Reste à savoir si c’est un Forza Motorsport 8 ou un Forza Horizon 5.

Senua’s Saga : Hellblade 2

Ninja Theory revient avec un nouvel opus de Hellblade, révélé lors de la cérémonie des Game Awards 2019. Avec une petite surprise, puisque cet opus fait l’objet d’une exclusivité Microsoft, du moins pour ses débuts. Pas de PlayStation (PS4 comme PS5) ni Nintendo Switch donc, il faudra se tourner vers Xbox (Series X ou One) ou PC pour en profiter.

Il ne s’agit pas d’un jeu de cette génération porté sur Xbox Series X, mais bien d’un titre développé pour la next gen qui aura une version current gen. On peut ainsi s’attendre à une claque technique et visuelle, son prédécesseur n’étant déjà pas mauvais en la matière.

Everwild

Annoncé sur Xbox One et PC, Everwild sera aussi lancé sur Xbox Series X. Le jeu de Rare est une toute nouvelle IP, dont on ne sait pas encore grand-chose au-delà de ce que nous montre la vidéo de trailer ci-dessus. A priori, on peut s’attendre à un monde ouvert donnant la part belle à l’exploration, le tout dans un univers à la direction artistique qui semble particulièrement léchée.

Watch Dogs Legion

C’est confirmé par Ubisoft, Watch Dogs Legion fait partie des jeux qui vont profiter dès leur lancement des caractéristiques techniques de la PS5 et de la Xbox Series X. Il fait partie des titres cross-gen qui seront disponibles aussi sur PS4 et Xbox One.

Auparavant prévu pour mars 2020, son lancement a été repoussé à l’exercice fiscal suivant (avril 2020 à mars 2021). Pour rappel, il s’agit du troisième opus de la saga mêlant action-aventure et infiltration sous fond de hacking. L’action se déroulera cette fois dans la ville de Londres, et comme souvent Ubi glisse quelques références à l’actualité en s’inspirant du Brexit.

Rainbow Six Quarantine

Ce FPS tactique en coopération prend place après les événements de Rainbow Six : Siege. Ubisoft compte beaucoup sur la licence pour retrouver du poil de la bête après l’échec de Ghost Recon : Breakpoint. Siege a été une l’une des grandes satisfactions de l’éditeur dernièrement malgré un départ au ralenti, mais sa politique de « game as a service » lui a permis de convaincre les joueurs à force de mise à jour. Le titre sera optimisé pour la next gen.

Gods & Monsters

Surprise de l’E3 2019, Ubisoft a présenté une nouvelle IP avec Gods & Monsters, un jeu développé par le studio à l’origine d’Assassin’s Creed Odyssey. On retrouve un monde ouvert à la direction artistique qui rappelle Zelda : Breath of the Wild dans un univers inspiré de la mythologie grecque. On attend encore d’en savoir plus, mais on a déjà hâte de progresser et découvrir ce nouveau monde.

Assassin’s Creed Ragnarok

On reste chez Ubisoft, qui a évoqué lors de ses résultats financiers du dernier trimestre 2020 la sortie de cinq jeux AAA entre avril 2020 et mars 2021. Rien d’officiel ici, mais plusieurs rapports indiquent qu’un nouvel Assassin’s Creed est prévu, développé avec la next gen en ligne de mire.

Après l’antiquité égyptienne et grecque, Ubisoft s’attaquerait cette fois-ci à la mythologie viking. Avec les samouraï, il s’agit sans doute de l’un des univers pas encore exploités par la licence qui s’y prête le plus. Sur les deux derniers jeux, la licence s’est éloignée de la plate-forme pour se rapprocher d’une expérience RPG.

Une valeur sûre pour Ubisoft. On attend beaucoup de ce titre : avec les SSD de la PS5 et de la Xbox Series X, l’affichage de l’environnement devrait être ultra rapide, un jeu qui mise sur les acrobaties comme AC devrait beaucoup en profiter.

Far Cry

Comme Assassin’s Creed, il n’a pas été confirmé par Ubisoft. Mais le cinquième jeu de l’éditeur qui serait disponible dès la sortie des PS5 et Xbox Series X ou peu après serait un nouveau Far Cry (désolé pour les fans de Splinter Cell, il va encore falloir patienter).

Beyond Good & Evil 2

Sortie en 2021 ? 2022 ? 2023 ? On ne sait pas encore, mais le titre est clairement attendu sur next gen. Il ne s’agira pas d’un titre de lancement, les équipes d’Ubi ont encore beaucoup de travail tant le projet est ambitieux. Dévoilé à l’E3 2017, le jeu est présenté comme un prequel au premier. Mais une bande-annonce s’est terminée en apothéose avec une image de Jade, l’héroïne du premier Beyond Good & Evil qui n’est pas censée être née à cette époque. On peut d’attendre à de belles surprises côté scénario.

Les développeurs sont très proches de la communauté et communiquent très régulièrement sur l’état d’avancement du jeu. Beyond Good & Evil 2 devrait être très différent de son prédécesseur, avec beaucoup plus de liberté accordée au joueur pour profiter de l’environnement, dans un monde qui s’annonce gigantesque et riche en détail.

Beyond Good & Evil 1, sorti sur PS1, a été un succès critique, mais n’a pas été un carton commercial.

Bioshock

En décembre 2019, 2K Games rendait des milliers de joueurs heureux en officialisant un nouvel épisode de Bioshock, l’un des FPS cultes de la fin des années 2000 et du début des années 2010. La trilogie a marqué bon nombre de gamers avec son ambiance particulière. Avec le troisième épisode, le studio avait pris des risques en quittant Rapture et nous avait offert un petit bijou. Il ne faut pas s’attendre à une sortie en 2020 ou même 2021, il va falloir se montrer patient.

Cyberpunk 2077

CD Projekt a annoncé le report de Cyberpunk 2077 à septembre 2020, alors qu’il devait sortir en avril initialement. Les créateurs de The Witcher ont eu besoin de plus de temps pour finir et optimiser un jeu qui s’annonce extrêmement ambitieux. Un rapport évoque la possibilité que les développeurs ont du mal à faire tourner convenablement le titre sur les consoles actuelles les moins puissantes, à savoir la PS4 et la Xbox One S. Il semble qu’il vaudra mieux se le procurer sur PS5 et Xbox Series X pour bénéficier de la meilleure expérience (ou sur un PC avec une configuration monstre).

Les Sims 5

Le simulateur de vie revient sur PC avec la prochaine génération de console. D’après les bribes d’informations qu’EA a laissé transparaître, on comprend que le jeu ne sera pas prêt pour la fin 2020 et la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, mais qu’il faudra prendre son mal en patience pour en profiter. Parmi les nouveautés très attendues, il devrait être enfin possible de jouer en ligne.

FIFA 21 et PES 2021

Des rumeurs évoquent aussi le passage des deux grands jeux de football à la next gen. Ils sortiront forcément sur PS4 et Xbox One, probablement en août ou en septembre, avant d’arriver plus tard sur les PS5 et Xbox Series X. Peut-être l’occasion pour FIFA de se relancer, alors que PES l’a rattrapé au niveau du gameplay ces dernières années après quelques éditions de transition. On attend maintenant de voir comment Konami et EA Sports vont exploiter la toute-puissance des nouvelles consoles.

Call of Duty

Activision a fait savoir dans ses résultats pour le dernier trimestre 2019 qu’un nouveau Call of Duty sera lancé à la fin de l’année 2020. On a du mal à croire qu’il ne sera pas porté sur PS5 et Xbox Series X après une disponibilité sur PC, PS4 et Xbox One. Pas d’autre information officielle pour le moment, mais les premières rumeurs évoquent un Black Ops 5. Cela ne serait pas une surprise après un retour à la seconde guerre mondiale en 2018 et le reboot de Modern Warfare en 2019.

The Wolf Among Us 2

On pensait qu’on n’y aurait jamais droit suite à l’annonce de la fermeture de Telltale, le spécialiste du jeu interactif épisodique, la licence The Wolf Among Us a finalement été sauvée et un deuxième jeu est dans les cartons. Sans doute la licence la plus populaire de Telltale avec The Walking Dead.

Outriders

Outriders sera un jeu de lancement des PS5 et Xbox Series X, avec également une disponibilité sur PC, PS4 et Xbox One. Édité par Square Enix et développé par People Can Fly (Gears of War Judgment, Painkiller, Bulletstorm), il s’agit d’une toute nouvelle IP. On en saura bientôt plus, mais on nous promet déjà un shooter avec dimension RPG dans un univers post-apocalyptique.

Dragon Age 4

Lors des Video Games Awards 2018, Electronic Arts dévoilait un premier teaser pour le prochain opus de Dragon Age. Mais s’il a été annoncé relativement tôt, il est encore loin d’être prêt. Dans ses résultats financiers du troisième trimestre 2019, EA a en effet fait savoir que le jeu n’arrivera pas avant avril 2022. Il est impensable qu’il ne sorte pas sur la prochaine génération de consoles.

The Lord of the Rings – Gollum

Les Allemands de Daedalic Entertainment (Deponia) sont en charge du développement de The Lord of the Rings – Gollum, un nouveau jeu dans l’univers du Seigneur des Anneaux, mais qui prend le parti de se concentrer sur le personnage de Gollum. Il s’agira pour le joueur de déjouer les dangers qui nous guettent et permettre à Gollum de survivre. Nous serons amenés à faire des choix qui changeront notre personnalité, le personnage restant dans le jeu tiraillé entre son côté Gollum et son côté Sméagol.

The Elder Scrolls VI

À chaque génération, son jeu TES. Morrowind, Oblivion, Skyrim… tous ont marqué leur temps et on attend forcément leur suite avec beaucoup d’impatience. Celle-ci a été officialisée par Bethesda lors de l’E3 2018 par l’intermédiaire d’un court trailer, qui ne nous apprend malheureusement pas grand-chose.

Starfield

Bethesda a aussi annoncé une nouvelle IP pour la PS5 et la Xbox Series X : Starfield. Si le teaser diffusé jusqu’ici ne fait aucun doute sur le fait que le jeu se déroule dans un univers de science-fiction, on ignore encore de quel genre il s’agit. Bien sûr, étant donné l’identité du développeur, on peut s’attendre à un RPG. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise.

Sa sortie est prévue avant celle de The Elder Scrolls VI, mais on ne sait pas s’il sera disponible dès le lancement des nouvelles consoles. Il s’agit d’un jeu développé pour la next gen, qui ne devrait pas voir le jour sur PS4 et Xbox One. Bethesda travaille sur ce projet depuis déjà de longues années, confirmant l’ambition du titre. On espère en savoir plus très bientôt.

Rétrocompatibilité

N’oubliez que si les catalogues de la PS5 et de la Xbox Series X seront forcément un peu justes en nouveauté lors de leur lancement, les consoles offriront une fonctionnalité de rétrocompatibilité pour pouvoir lancer des jeux d’ancienne génération en attendant que des titres inédits sortent. Microsoft a annoncé la rétrocompatibilité de milliers de jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox sur la Series X. De son côté, Sony doit encore donner des détails à cet égard. On s’attend à ce qu’au moins les titres PS4 soient compatibles PS5. Mais pour répondre à la nouvelle Xbox, le constructeur japonais pourrait aller plus loin et inclure également les précédentes générations.