xCloud : les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent déjà profiter du service

xCloud sera lancé officiellement le 15 septembre, mais Microsoft annonce que les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent d’ores et déjà profiter du service s’ils sont propriétaires d’un appareil sous Android. Pour cela, il suffit de télécharger l’application Xbox Game Pass. Une trentaine de jeux sont disponibles.

Le lancement le plus important de l’écosystème du jeu en streaming aura lieu dans un peu plus d’un mois. Microsoft lancera en effet sur Android xCloud, considéré comme le « Netflix du jeu vidéo », le 15 septembre prochain. Il sera intégré à son offre Xbox Game Pass Ultimate, laquelle est actuellement proposée à 13 euros. Un abonnement qui inclut déjà l’accès à une centaine de jeux en téléchargement sur PC et Xbox One et l’accès au Xbox Live Gold, un service qui combine réductions sur la boutique, jeux offerts et accès au multijoueur.

Le 15 septembre, Xbox Game Pass Ultimate s’enrichira donc d’un nouveau service qui, chez les concurrents, est vendu seul. Nous pensons notamment à Stadia Pro, proposé à 10 euros par mois et doté de bien moins de jeux disponibles gratuitement (la grande majorité doit être achetée). L’offre de Microsoft est donc particulièrement intéressante, même pour ceux qui ne jouent ni sur Xbox One ni sur PC. La firme s’attend à un afflux massif de joueurs dès le mois prochain. Et pour cela, il faut tester la plate-forme.

Un test grandeur nature

Microsoft organise depuis de longs mois une beta de xCloud. Un nombre limité de joueurs ont été tirés au sort pour faire partie des heureux élus. La période de beta se terminera le 13 septembre, deux jours avant le début de la commercialisation effective du service. Mais pour prendre la mesure réelle de l’impact de xCloud sur ses serveurs, Microsoft a décidé d’ouvrir la beta à davantage de joueurs : tous titulaires d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (soit ceux qui seront autorisés à s’y connecter dès le 15 septembre).

Pour cela, il leur suffit de télécharger l’application Xbox Game Pass (beta) disponible sur le Play Store et sur le Galaxy Store de Samsung. Une trentaine de jeux seront disponibles durant cette phase de test grandeur nature. Il n’est pas précisé si tous les pays qui seront couverts le 15 septembre sont concernés par cette nouvelle étape préparatoire ni si de nouveaux abonnés Ultimate peuvent se joindre à la fête. Rappelons que le service sera exclusif à Android, même si des tests techniques ont été effectués par Microsoft sur iOS.

