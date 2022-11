PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch : quelle est la console qui consomme le moins ?

Qui de la PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch consomme le plus d’énergie ? C’est la question que s’est posée le média britannique Eurogamer, qui a décidé de comparer les trois consoles sur ce point précis. L’une d’entre elles ressort grande gagnante.

De plus en plus, la consommation d’énergie devient un sujet de conversation central dans le monde du jeu vidéo. Alors que les cartes graphiques sont toujours plus gourmandes en énergie, les consoles de salon ne sont pas en reste, d’autant que nombre de joueurs préfèrent laisser celles-ci en mode Veille. À l'heure où l’Europe s’apprête à faire face à un rude hiver en matière d’électricité, Eurogamer a voulu déterminer quelle console est la plus coûteuse en matière d’énergie.

Le média britannique, en partenariat avec Digital Foundry, a ainsi comparé la PS5, les Xbox Series X/S et les Nintendo Switch dans plusieurs scénarios : éteintes, en mode veille, sur le menu d’accueil, en streaming sur Netflix et en jeu. Ainsi, si la PS5 s’en sort de manière honorable lorsqu’elle est éteinte et en mode veille, c’est bien la Xbox Series S qui ressort grande gagnante de la compétition.

𝗫𝗯𝗼𝘅 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗫|𝗦 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗲𝘅𝘁-𝗴𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗲𝘀, 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆. 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗦 is on average 𝟮𝟯𝟬% 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 and 𝟭𝟴𝟯% 𝗰𝗵𝗲𝗮𝗽𝗲𝗿 to 𝗯𝘂𝘆 𝘁𝗵𝗮𝗻 the 𝗣𝗦𝟱 Digital pic.twitter.com/rhVRNXwj5u — Xbox News (@_XboxNews) November 21, 2022

La Xbox Series S est la console qui consomme le moins d’énergie

En effet, dès lors que la console effectue des actions un peu plus gourmandes, la consommation de la PS5 décolle, tandis que celle de la Xbox Series S reste plus raisonnable. C’est notamment le cas lorsqu’un téléchargement a lieu durant la veille. Il est également intéressant de noter que le streaming consomme beaucoup moins que les jeux, et ce peu importe la console.

Sur le même sujet — Xbox, Windows : Microsoft veut réduire la consommation d’énergie des joueurs

Bien sûr, certains jeux sont plus gourmands que d’autres, comme le montre les titres testés par Eurogamer, à savoir Overwatch 2 et Cyberpunk 2077. Sans surprise, chaque console consomme plus sur ce dernier, bien que la différence est relativement minime. Le média précise par ailleurs que ces tests ont été réalisés sur la première version de la PS5, et que la dernière en date, vendue avec God of War : Ragnarök, est plus beaucoup plus économe en énergie.

Source : Eurogamer