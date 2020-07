Xbox Series S : même la version allégée de la Series X a un meilleur processeur que la PS5

La Xbox Lockhart n’est pas encore officielle, mais elle fait déjà beaucoup parler d’elle. Si certains imaginent déjà une console au rabais et aux capacités bridées, il n’en serait rien, selon Tom Warren, le rédacteur en chef de The Verge. Selon lui, la Lockhart aurait même un processeur plus rapide que celui de la PS5.

La Xbox Series X va sortir en fin d’année, c’est une certitude. Mais elle pourrait être accompagnée d’une petite sœur, pour l’instant nommée Lockhart. Cette dernière offrirait moins de puissance et serait vendue moins chère. Cela signifie-t-il qu’elle tirera la next-gen vers le bas ? Que nenni, selon Tom Warren, le rédacteur en chef du très célèbre site The Verge, toujours à la pointe concernant ce genre d’infos.

Tom Warren explique que la Lockhart ne « freinera pas la next-gen ». Une inquiétude récurrente chez les joueurs depuis l’apparition des rumeurs concernant cette console. Il indique qu’elle supportera le ray-tracing, tout comme la Series X, et que les développeurs de jeux ont l’habitude de concevoir des titres sur des configurations très différentes depuis des décennies et que la multiplication des plateformes ne posera pas de problème.

Enfin, Warren précise que le CPU de la Xbox Lockhart sera toujours plus rapide que celui de la PS5. Cependant, il faut un peut mesurer ce dernier point. Les deux consoles seront équipées d’un processeur AMD sous architecture Zen 2, avec 8 cœurs et 16 threads. Celui de la PS5 aura une cadence maximum de 3,5 GHz, alors que celui de la Series X, qui sera probablement le même que la Lockhart, sera cadencé à 3,8 GHz au maximum. Une différence mineure, surtout pour une machine de ce type ou le GPU compte plus. Et celui de la PS5 est déjà plus puissant que celui de la Series X. Mais là encore, les différences sont minimes.

Une Lockhart dédiée au 1080p ?

Le fait est que la Lockhart, si elle existe bel et bien, sera bien moins puissante que la Series X. Pourrait-elle être dédiée au jeu en 1080p seulement, et non pour la 4K ?Les rumeurs évoquent une console dotée de seulement 7,5 Go de RAM exploitables, contre 13 utilisables pour la Series X. De même, le GPU serait revu à la baisse avec une puissance de 4 téraflops, contre 12 pour la version « classique ». Le CPU évoqué plus haut n’est donc qu’un détail.

Les rumeurs pointent également vers une officialisation de la machine au mois d’août . Microsoft, qui en dit un peu plus sur sa console next-gen et ses jeux chaque mois, devrait y présenter officiellement son bébé et donner plus de détail sur ses caractéristiques.