La Xbox Series S aura du mal à faire tourner certains jeux, selon les créateurs de Metro Exodus

Les limitations techniques de la Xbox Series S risquent bien de poser des problèmes aux studios de développement. Les créateurs derrière Metro Exodus ont déclaré dans une interview que les prochains jeux à sortir sur la nouvelle génération auront du mal à tourner sur la console.

La Xbox Series S présente bon nombre d’avantages par rapport à sa grande sœur. Moins chère, les temps de chargements y sont moins longs, sans compter la ludothèque entièrement digitale qu’elle propose. Mais la console est la « petite sœur » pour une raison : elle est bien moins performante. Alors que la Xbox Series X inclut 16 Go de RAM, elle n’en propose que 10. Leur GPU est également très différent : celui de la Series X compte 32 unités de calcul de plus que la Series S.

Bien sûr, les deux consoles ne visent pas les mêmes résultats : la Series S se contente d’une résolution de 1080 p, tandis que sa voisine est pensée pour la 4K. Seulement voilà, les développeurs commencent à se plaindre du manque de puissance de la console. Oleksandr Shyshkovtsov, CTO chez 4A Games, le studio derrière Metro Exodus, n’a pas hésité à déclarer dans une interview que les performances inférieures de son GPU deviendront bientôt un problème lors du développement de futurs jeux.

La Xbox Series S est-elle déjà obsolète ?

« Pour le moment, la RAM n’est pas un problème pour nous », explique-t-il. « Mais les performances du GPU vont engendrer quelques défis pour nos prochains jeux ». Le souci viendrait notamment de la nature même du 4A Engine, le moteur qu’utilise le studio pour développer ses titres. « Notre moteur actuel est pensé pour les grandes résolutions spatiales et temporelles [la 4 K à 60 FPS, ndlr]. En baissant celles-ci, nous devons réaliser des calculs plus onéreux, ce qui baisse d’autant plus les performances ».

Oleksandr Shyshkovtsov assure avoir trouvé « un compromis » pour le moment, mais qu’il n’est « pas satisfait » du résultat. Le portage de Metro Exodus sur la dernière génération de Xbox devrait se dérouler sans trop de problèmes, mais qu’en sera-t-il des prochains opus de la saga ? En amont de sa sortie, Phil Spencer a affirmé que la Series S se vendra mieux que la Series X. Si c’est effectivement le cas, Microsoft pourrait être obligée de trouver une solution pour permettre aux développeurs de sortir le jeu sur la console.

