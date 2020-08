Halo Infinite, le jeu phare de la Xbox Series X est repoussé à 2021

Microsoft et 343 Industries viennent d’annoncer le report de Halo Infinite. Le jeu le plus attendu du line-up de la Xbox Series X ne sera pas lancé au même moment que la console. Sa date de sortie est désormais fixée à 2021, sans plus de précision.

Annoncé comme le porte-étendard de la Xbox Series X, Halo Infinite avait livré sa première vidéo de gameplay à l’occasion du Xbox Games Show le 23 juillet dernier. Cette démo s’est avérée décevante pour de nombreux fans, consternés par la piètre qualité du jeu qui était indigne de ce qu’ils pouvaient espérer du titre. 343 Indistries s’était par la suite fendu d’un communiqué de presse pour tenter de calmer les ardeurs.

Le studio a admis que « la version utilisée pour la démo de la campagne était un work-in-progess datant de plusieurs semaines avec tout un tas d’éléments graphiques et de systèmes de jeu encore en train d’être finis et peaufinés ». Tout n’était donc pas encore au point et ce qui devait arriver arriva.

Halo Infinite : sa sortie est repoussée à une date ultérieure

Microsoft et 343 Industries ont pris la lourde décision de reporter le lancement de Halo Infinite à 2021 afin de s’assurer que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu conforme à la vision du studio. 343 Industries affirme que ce retard est lié à la pandémie de coronavirus. Les employés sont forcés au télétravail depuis plusieurs mois. Et pour beaucoup d’acteurs de l’industrie, le développement de grands jeux est devenu un véritable challenge.

Cette annonce n’est pas surprenante sachant que Phil Spencer avait laissé entendre il y a quelques semaines que même si le coronavirus n’aurait aucune incidence sur le lancement de la Xbox Series X, certains jeux puissent arriver en retard. « La plus grande inconnue reste la production des jeux. Elle fonctionne à plein régime, vous avez des centaines de gens qui travaillent ensemble, qui construisent des éléments visuels, qui font avancer le processus créatif », expliquait le patron de la division Xbox.

Dans le même temps, Microsoft vient de confirmer que la Xbox Series X sortira bien en novembre. Que son titre phare soit reporté n’aura donc aucun impact sur le calendrier de lancement de la console elle-même. À défaut de Halo Infinite, les joueurs pourront profiter de pas moins de 100 jeux optimisés pour la machine. Ce sera, entre autres, le cas de Assassin’s Creed Valhalla qui sort le 17 novembre, Dirt 5, Watch Dogs: Legion, Destiny 2, ou encore Gears 5.