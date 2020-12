La Xbox Series S peut émuler les jeux PS2 contrairement à la PS5

La Xbox Series S est sortie il y a maintenant un mois et propose tout un panel de jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5 ou encore Watch Dogs Legion. Mais si vous êtes du genre rétro gaming, sachez que la console est également parfaite pour jouer à de vieux titres, et pas seulement sur Xbox. La preuve en vidéo, avec ce moddeur qui fait tourner des opus PS2 sur la machine de Microsoft.

La Xbox Series S n’est pas seulement une console dédiée aux jeux next-gen, puisque Microsoft a poussé la rétrocompatibilité à fond en permettant aux joueurs de faire tourner nombre de titres des précédentes Xbox. Mais des moddeurs sont allés encore plus loin en émulant des jeux d’autres consoles. Rebelotte aujourd’hui.

Le Youtubeur Modern Vintage Gamer avait publié une vidéo dans laquelle il montrait sa Xbox Series S faire tourner des jeux GameCube. Il réitère son exploit en s’attaquant cette fois à la PS2. Dans une nouvelle vidéo, il fait en effet tourner les titres les plus emblématiques de la console de Sony sur sa Series S.

Une émulation qui fonctionne, au prix de quelques concessions

Pour arriver à ce résultat, Modern Vintage Gamer a utilisé la même technique qu’avec les jeux GameCube. Il lui a suffit de mettre la console en mode « Développeurs » puis d’installer l’émulateur RetroArch. Le résultat est là, puisqu’on peut voir la console faire tourner des jeux comme God of War, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, Jak and Daxter ou encore Shadow of the Colossus, des titres emblématiques de l’ère PS2.

Tout n’est pas parfait, puisque les jeux compatibles ne prennent pas en compte le format 16 :9 et qu’il subsiste encore nombre de bugs. Mais l’opération marche tout de même et séduira les amateurs de rétro gaming. Cependant, il faut également prendre en compte la question de la légalité du procédé, qui n’est pas forcément acquise.

Les joueurs PlayStation rêvaient de voir une PS5 compatible avec toutes les anciennes consoles de Sony, comme c’est le cas de la Series X/S. Toutefois, elle ne fait tourner que les jeux PS4. Les nostalgiques pourraient donc se tourner vers la machine de Microsoft pour l’émulation.