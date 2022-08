La Xbox Series S est désormais plus puissante et affiche de meilleurs graphismes en jeu

Si les performances réduites de la Xbox Series S par rapport à sa grande sœur vous inquiète, Microsoft a une bonne nouvelle pour vous. Grâce à un nouveau kit de développement, les studios vont pouvoir puiser plus de puissance de la console pour améliorer les graphismes de leur jeu. Une amélioration qui arrive après les plaintes de plusieurs développeurs sur le sujet.

À la différence de la Digital Edition de la PS5, la Xbox Series S n’a pas exactement la même fiche technique que la Xbox Series X. En effet, pas de 4K possible pour la console sans lecteur de disques, mais au mieux du 1440 p timide à 120 FPS, qui s’avère le plus souvent limité à du 1080 p dans le meilleur des cas. Bref, la Xbox Series S souffre un peu de son retard technologique, notamment à cause de ses limites en matière de RAM et de la puissance de son GPU.

Une situation qui n’a pas manqué de faire grincer les dents de certains développeurs, qui alertaient déjà l’année dernière sur leurs doutes quant à la capacité de la console à faire tourner les jeux les plus gourmands. Il aura fallu attendre un an de plus, mais visiblement, ces plaintes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En effet, Microsoft vient de déployer un nouveau kit de développement qui devrait alléger le travail d’optimisation des développeurs.

Microsoft donne plus de marge de manœuvre aux développeurs sur Xbox Series S

Ce nouveau kit donne en effet aux développeurs plus de contrôle sur la quantité de mémoire utilisée par la console pour faire tourner les jeux. Microsoft assure que « plusieurs centaines de mégaoctets de mémoire » ont été débloqués sur la console, une mise à jour essentiel pour les studios qui peinent jusqu’à maintenant à adapter leurs titres pour la console.

Comme l’explique Microsoft, ce kit peut donc « améliorer les performances graphiques dans des conditions de contraintes de mémoire », une manière comme une autre d’avouer que la Xbox Series S présente quelques limites pour les jeux à venir. Alors que la console se vend comme des petits pains au Japon, la firme de Redmond a bien compris qu’il serait une erreur de la laisser de côté aux profits de sa grande sœur plus puissante.