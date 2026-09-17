Neuf mois après le Redmi Note 15 Pro 5G, Xiaomi revient déjà avec son nouveau champion du milieu de gamme. Mais comme ces concurrents, la marque chinoise doit faire face à une crise économique de grande ampleur qui impacte son modèle économique. Le Redmi Note 17 Pro peut-il rester attractif dans ces conditions ? Quels choix Xiaomi a-t-il dû faire pour conserver un prix attractif ? Réponse dans ce test complet.

La gamme Redmi de Xiaomi s’est fait une réputation grâce aux Redmi Note. Les premiers modèles, vendus sous la barre des 200 euros, proposaient alors une expérience complète à un prix très compétitif. Avec le temps, la gamme est devenue non seulement plus complète, mais aussi un peu plus chère. Le modèle de base est resté très abordable, mais nous avons vu apparaitre des versions plus ambitieuses : Redmi Note 5G, Redmi Note Pro, Redmi Note Pro+, etc.

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Cette année ne fait pas exception. En janvier, Xiaomi lançait quatre Redmi Note, dont le Redmi Note 15 Pro 5G que nous avons testé. Un bon téléphone qui ne subissait alors que très peu la crise sur les composants qui forcent tous les constructeurs à augmenter leurs tarifs, même Apple qui avait pourtant réussi à contenir cette hausse avec les iPhone 17. Neuf mois plus tard, en voici quatre autres. Il y a une semaine, nous avons publié deux articles qui les présentaient, avec une prise en main pour le Redmi Note 17 5G et une autre pour le Redmi Note 17 Pro 5G.

Une semaine plus tard, nous vous proposons le test complet de ces deux modèles. Un test pondéré par les prix. Car nous connaissons désormais les tarifs des Redmi Note 17. Et ils subissent pleinement l’inflation constatée chez les concurrents. Mais les Redmi Note ont toujours promu leur équilibre entre tarif, expérience et fiche technique. Les choix de Xiaomi pour ce Redmi Note 17 Pro constatés lors de notre prise en main sont-ils en phase avec le prix ? Qu’en est-il de l’expérience globale ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Le prix public conseillé du Redmi Note 17 Pro 5G démarre à 449 euros. Cela correspond à une augmentation de 50 euros par rapport au prix de départ du Redmi Note 15 Pro 5G. Comme pour ce dernier, le Redmi Note 17 Pro 5G se décline en deux versions dont voici les tarifs :

6 Go de RAM et 256 Go de stockage : 449 euros

8 Go de RAM et 512 Go de stockage : 549 euros

L’écart de prix est un peu plus important pour la seconde version : 120 euros. Notez aussi que l’inflation sur la première version est réduite grâce à la baisse de la quantité de RAM, qui passe de 8 Go à 6 Go. C’est l’une des concessions faites par Xiaomi pour éviter une trop forte progression. Notez qu’une offre de lancement vous permet de baisser le prix du Redmi Note 17 Pro de 70 euros. Elle est valable jusqu’en… janvier 2027.

À ce tarif, le Redmi Note 17 Pro reste assez attractif, notamment face à Samsung et ses Galaxy A37 et Galaxy A57. En revanche, mêmes s’ils ont également subi une hausse de prix, le Redmi Note 17 Pro a plus de difficulté face au Honor 600, au Edge 70 Fusion (7000 mAh) ou au Realme 16 Pro, par exemple.

Notez qu’il existe un Redmi Note 17 Pro Max (remplaçant du Redmi Note 15 Pro+). Moins référencé que la version Pro, il est proposé à partir de 599 euros. Ce tarif le positionne face au Xiaomi 15T (voire le Xiaomi 17T quand il est en promo). Et la comparaison n’est pas à son avantage.

Le Redmi Note 17 Pro 5G se décline en trois coloris : noir, violet et bleu (la couleur de notre version de test). Dans la boite, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C et d’une coque de protection. Noire et opaque, cette dernière est en plastique souple. Nous aurons préféré qu’elle soit transparente ou assortie au coloris du téléphone. Mais comme cet accessoire devient rare dans les boites, nous n’en tiendrons pas rigueur.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design du Redmi Note 17 Pro 5G. Pour cette génération, Xiaomi choisit de ne pas garder l’esthétique de la série 15, mais de se rapproche du langage visuel de ses téléphones haut de gamme. Une transition également opérée par la gamme Poco (avec le Poco F8 Ultra par exemple).

Le module photo rond et central est remplacé par un module carré et déporté sur le côté. C’est un choix beaucoup plus classique que vous retrouvez aussi chez Honor, Oppo, Realme ou encore Motorola. Et c’est un choix qui a une légère incidence sur l’équilibre du téléphone, un peu plus précaire ici. Le module est fait en partie en métal, pour protéger les objectifs photo, et en fibre de verre.

Les matériaux du Redmi Note 17 Pro ne changent pas : verre minéral Gorilla Victus 2 à l’avant, fibre de verre à l’arrière et polycarbonate sur les tranches. La coque profite d’une finition mate qui évite les traces de doigt. Notre version de test est habillée du coloris bleu dont les motifs et les reflets rappellent des nuages. C’est très sympa. À l’international, les motifs de la version dorée (non distribuée en France) nous évoquent des dunes. Une bonne initiative. Les versions noire et violette sont unies.

À l’avant, nous retrouvons une grande dalle de 6,83 pouces au format 19,5/9e, sans changement. Elle intègre un poinçon pour le capteur selfie et un lecteur d’empreinte caché sous l’affichage. Les bordures ne sont pas très minces, mais elles s’oublient assez vite. Le smartphone est légèrement plus lourd et légèrement plus épais que son prédécesseur. Mais la différence n’est pas importante. Le Redmi Note 17 Pro conserve sa protection contre l’eau et la poussière (certification IP68).

Une fois allumé, le Redmi Note 17 Pro 5G démarre sur HyperOS 3, version basée sur Android 16. Nous sommes désormais habitués à cette interface qui, selon les gammes, est très agréable ou, plus rarement, très agaçante. Dans le cas du Redmi Note 17 Pro, nous sommes face à la seconde situation. Les publicités sont très présentes, que ce soit dans les notifications ou dans les applications système. Et les applications tierces (deux douzaines) s’amoncèlent sur le second écran d’accueil. Comme pour le Redmi Note 15 Pro.

À l’inverse, le système ne profite pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. L’IA, par exemple, n’est clairement pas une priorité, contrairement à Samsung qui multiplie les initiatives, même sur le segment milieu de gamme. Ici, hormis Gemini, vous retrouvez uniquement un outil de traduction. Et encore, il est bien caché dans les réglages. Enfin, Xiaomi promet, comme pour les précédentes générations, 4 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité. Prenons-le comme une bonne nouvelle : la marque aurait pu choisir de réduire le support logiciel pour compenser en partie la hausse des coûts.

Écran, performances et batterie

En façade, l’écran du Redmi Note 17 Pro a très légèrement évolué. D’abord, la fiche technique évoque en effet une légère hausse de la luminosité maximale, en pointe locale, sous le soleil et avec du contenu HDR : elle passe de 3200 nits à 3500 nits. En mode manuel, nous mesurons une luminosité maximale de 895 nits en activant le mode soleil et 789 nits en le laissant désactiver. Et ce quel que soit le profil colorimétrique.

Deuxième petit changement, le Redmi Note 17 Pro perd sa certification Dolby Vision. Cela sous-entend que le système ne s’adaptera plus automatiquement avec les contenus Dolby. Cela présente deux risques : le rendu colorimétrique sera moins précis et le HDR moins prononcé. Côté colorimétrie, justement, le Redmi Note 17 Pro reprend ses deux profils habituels : standard ou intense, avec la possibilité de contrebalancer les imprécisions avec une roue chromatique. Ici, les deux profils sont assez proches.

Avec le profil couleurs naturelles, nous mesurons un blanc à 6600°. Le delta E moyen s’établit à 3,4, une meilleure valeur qu’avec le Redmi Note 15 Pro. La température moyenne est encore un peu élevée, à 6658°. En revanche, le gamma moyen est parfait, à 2,2. Notez que Xiaomi active par défaut le confort des yeux qui adapte la colorimétrie, la luminosité et le taux de rafraichissement selon l’environnement et l’heure de la journée. Ce mode empêche l’utilisateur de changer le profil colorimétrique.

Pour le reste, le Redmi Note 17 Pro reprend les caractéristiques de son prédécesseur. La dalle est AMOLED LTPS, avec des taux de contraste infinis. La définition de l’écran est 2K pour une résolution de 447 pixels par pouce, une très bonne valeur face à la concurrence. Le taux de rafraichissement maximal atteint 120 Hz. Par défaut, ce taux varie en fonction des contenus (paliers de 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz). Mais il est possible de le brider à 60 Hz pour gagner en autonomie.

Sous le capot, nous retrouvons un SoC moins intéressant que celui du Redmi Note 15 Pro. Il s’agit du Snapdragon 6s Gen 4, en lieu et place du Dimensity 7400 Ultra. Associé à 6 ou 8 Go de RAM, ce SoC a deux soucis. Le premier concerne sa connectivité. On passe de WiFi 6 et Bluetooth 5.4 à WiFi 5 et Bluetooth 5.1. Toute la concurrence, sans exception, propose mieux.

Ensuite, ses performances sont plus faibles. Le Dimensity 7400 Ultra n’était déjà pas un composant très nerveux. Là, c’est pire. D’autant plus qu’il est associé à 6 Go de RAM dans sa configuration la plus légère (celle que nous testons), en mettant de côté la RAM virtuelle (entre 2 Go et 6 Go que l’utilisateur peur désactiver). Face à la concurrence directe, le Redmi Note 17 Pro 5G est donc en dessous. Au quotidien ce n’est pas gênant : l’interface et la plupart des applications testées restent fluides. En revanche, les apps gourmandes et les usages exigeants vont forcément ralentir.

Fonctionner sur un SoC peu puissant a tout de même certains avantages. Le smartphone ne chauffe pas vraiment. Nous avons mesuré une température maximale de 34°C sur la coque et 36°C sur l’écran. C’est très raisonnable. Et la stabilité est bonne, puisqu’elle dépasse les 95%, ne perdant donc que très peu de puissance sur la durée.

Côté batterie, le Redmi Note 17 Pro propose la capacité la plus élevée de son segment de marché (hormis les téléphones spécifiques) : 8340 mAh. C’est beaucoup plus que la capacité du Redmi Note 15 Pro. C’est davantage que tous les concurrents cités dans ce test (lesquels proposent des capacités situées entre 5000 mAh et 7000 mAh). Et cela explique l’embonpoint constaté précédemment.

Avec un tel argument, Xiaomi veut créer la différence et annonce clairement que le Redmi Note 17 Pro peut tenir 3 jours. Est-ce vrai ? La réponse est non, mais pas loin. En effet, nous avons mesuré une autonomie continue légèrement supérieure à 20 heures, que nous convertissons en deux jours et demi. Ce qui est bien, dans l’absolu, mais qui est inférieur à la promesse et légèrement décevant compte tenu du SoC : des optimisations logicielles sont certainement possibles. Notez que ce score est obtenu avec les paramètres par défaut, sans 5G.

Pour la recharge, le Redmi Note 17 Pro est mieux loti que son prédécesseur et se positionne sur la moyenne haute du marché. Il est compatible avec la charge rapide filaire 67 watts. Il n’y a pas de charge sans fil pour optimiser l’espace interne. Et c’est tant mieux, car le délai pour remplir à 100 % une telle batterie aurait été excessivement long. La charge filaire suffit donc largement. Avec un chargeur 120 watts officiel de Xiaomi et le câble fourni dans la boite, nous avons rechargé le Redmi Note 17 Pro en 91 minutes. Et nous avons dépassé les 50 % en 45 minutes. Une expérience correcte, mais sans plus. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 11 %

30 min : 29 %

60 min : 64 %

% 90 min : 99 %

Pour protéger la batterie de la surcharge, HyperOS 3 propose deux fonctions : la charge programmée et la charge bridée à 80 %. La charge rapide ne peut être activée ou désactivée manuellement.

Photo, vidéo et audio

Passons à la photo. Le Redmi Note 15 Pro n’avait pas beaucoup d’atouts dans ce domaine, mais il en avait un de taille : son capteur principal 200 MP avec une ouverture très grande (f/1.7). Le capteur selfie n’était pas mauvais, mais le module panoramique était dispensable. Du Redmi Note 15 Pro, son successeur ne garde que le pire : le module ultra grand-angle. Et Xiaomi change le reste, rabotant considérablement la fiche technique. Voici les détails :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase et stabilisateur optique

: capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase et stabilisateur optique Panorama : capteur 8 MP mesurant 1/4 pouce, objectif ouvrant à f/2.2, focale fixe, angle de vue 120°

: capteur 8 MP mesurant 1/4 pouce, objectif ouvrant à f/2.2, focale fixe, angle de vue 120° Selfie : capteur 16 MP, objectif ouvrant à f/2.4

Le plus gros recul concerne le module principal : capteur plus petit, définition en baisse, zoom lossless moins profond, autofocus moins pertinent, ouverture plus faible, angle moins large. Autant dire que nos attentes n’étaient pas élevées. Côté selfie, le retour en arrière est moins flagrant et surtout moins impactant.

Le capteur principal du Redmi Note 17 Pro n’est pas fondamentalement mauvais. En journée, il réalise de bonnes photos. Les couleurs sont contrastées. Les détails sont nombreux. La lumière est bien maitrisée, notamment en contre-jour. La plage dynamique est large. Et le piqué est bon. L’autofocus n’est pas spécialement rapide, ce qui ajoute du flou de mouvement sur les sujets animés. Mais le téléphone compense en prenant des photos avant d’appuyer sur le déclencheur. Voilà pourquoi la voiture n’est pas centrée ci-dessus.

En soirée, le capteur principal perd en pertinence à cause de son ouverture assez faible. La lumière est moins bien maitrisée et le piqué est moins bon. Avec le mode nuit, la scène n’est pas forcément plus lumineuse, mais les détails sont plus nets et les couleurs un peu plus contrastées. Nous constatons quelques reflets, mais rien de dramatique.

Le zoom numérique n’est pas son fort. Déjà, le rapport lossless est réduit à 2x. Au-delà de ce rapport, du bruit s’installe. Le Redmi Note 17 Pro monte à 10x. Et entre 5x et 10x, le lissage est tellement prononcé qu’il dénature les textures. En soirée, le zoom numérique est encore moins bon. Le zoom lossless est très bruité. Le mode nuit va légèrement améliorer les rendus, mais la netteté sera toujours faible. Et les zooms plus profonds n’ont aucun intérêt.

Les portraits sont très corrects, en journée ou en soirée. La colorimétrie est naturelle. Le détourage est précis. Et le bokeh est élégant. Nous relevons ici des petits problèmes d’autofocus. Ce n’est pas systématique, mais récurrent. Notamment en soirée quand la lumière n’est plus aussi abondante. Le capteur selfie, lui, n’est heureusement pas sujet à ce problème. En revanche, il dispose d’une colorimétrie légèrement différente, un peu plus terne et un peu plus froide.

Sans surprise, le module ultra grand-angle n’est pas vraiment qualitatif. La colorimétrie est froide. L’afflux de lumière crée souvent un voile terne. Le piqué est faible. Sans autofocus, la netteté est rarement au rendez-vous, notamment quand le sujet est très proche. En outre, la définition est inférieure à 12 mégapixels (définition par défaut du capteur principal). Et la différence est visible en termes de netteté. Heureusement, les distorsions sont bien redressées. En soirée, ce module réalise des photos très sombres que le mode nuit parviendra souvent (mais pas systématiquement) à sauver.

En vidéo, le Redmi Note 17 Pro reprend les atouts observés en photo. De la luminosité. Des couleurs naturelles, en journée ou en soirée. Une plage dynamique assez large. Ajoutez à cela une stabilisation optique assez efficace (qui n’empêche pas d’étranges tremblements dans le flux vidéo) et une prise de son très correcte avec une bonne gestion du vent et un bon isolement de la voix.

Quelques points négatifs : le téléphone ne peut monter au-dessus de 1080p et de 30 images par seconde. Ensuite, il n’est pas possible de passer d’un capteur à l’autre en une seule vidéo. La nuit, les reflets sur les lentilles sont assez gênants. En journée, le grain s’installe avec le zoom numérique (qui peut monter à 6x), dès le rapport lossless. Un grain qui, en soirée, est omniprésent, même en ne zoomant pas.

Finissons avec l’audio. Dans ce domaine, le Redmi Note 17 Pro conserve les bases : un double haut-parleur pour une configuration stéréo asymétrique. L’expérience offerte ici est moyenne, avec les habituels défauts d’un tel équipement. Le haut-parleur principal est assez bon, avec une belle amplitude et des détails dans les médiums et les aigus. Le haut-parleur secondaire offre une scène sonore plus réduite et un son moins puissant. Globalement, les aigus sont audibles jusqu’à 15 kHz environ et les basses peuvent descendre jusqu’à 50 Hz avant de se transformer en bruit intelligible.

Notez que le Redmi Note 17 Pro conserve la certification Dolby Atmos. Certification qui lui permet d’intégrer les fonctions associées : profils musicaux spécifiques aux styles les plus courants et personnalisation via un égaliseur complet sur 10 bandes de fréquences. Notez que ces réglages agissent aussi bien sur les haut-parleurs que les écouteurs connectés en Bluetooth. Avec ces derniers, vous disposez d’une brochette restreinte de codecs : SBC, AAC et LDAC. Pas de LE Audio ici, et le LHDC a disparu.

Alors, on achète ?

Dans l’absolu, le Redmi Note 17 Pro 5G n’est pas mauvais : il fait le job. Mais il ne s’adresse pas à tout le monde. Si vous n’êtes pas gamers et que vous n’êtes pas tatillon en photo ou en vidéo. Si vous ne cherchez pas la sophistication et l’esthétisme marqué. Si vous avez simplement besoin d’un téléphone pour communiquer, surfer, écouter de la musique, consulter les réseaux sociaux et regarder vos séries en streaming. Si vous remplissez ces conditions, ce téléphone peut vous convenir.

Mais le Redmi Note 17 Pro subit, comme ses concurrents, une nette inflation. Elle a deux conséquences : une augmentation du prix (contrebalancée par l’offre de lancement). Et un recul sur certaines caractéristiques : le processeur, la RAM (pour la version la plus légère) et la photo. Et cela impacte l’usage, bien évidemment. Heureusement, l’énorme batterie et l’autonomie en hausse contrebalancent ce constat. Mais pas suffisamment pour nous faire oublier que le Redmi Note 15 Pro est sorti il y a moins d’un an. Et qu’il est mieux, tout en étant moins cher.