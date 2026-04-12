Vendu à partir de 449 €, le Galaxy A37 est un smartphone de milieu de gamme, qui applique à la lettre la règle adoptée depuis plusieurs années par le constructeur coréen : proposer un minimum d'évolutions et espérer que l'évocation de la marque suffira à elle seule pour attirer un grand nombre d'acheteurs. Cette formule va-t-elle encore fonctionner cette année ?

Depuis quelques années, Samsung propose des smartphones de bonne qualité, certes, mais qui évoluent très lentement, sans se laisser distraire par ses concurrents (chinois), qui proposent – souvent – un équipement très compétitif, avec un téléobjectif, ou une énorme batterie, ou une vitesse de charge fulgurante, ou un écran hyper lumineux ou encore un processeur plus performant.

L'année dernière, si le Samsung Galaxy A36 avait su nous séduire, en particulier par son design, nous faisions déjà remarquer son manque d'originalité et d'audace. La donne change-t-elle avec ce Galaxy A37, qui le remplace ? C'est ce que nous allons voir.

Prix et disponibilité

Comme l'année dernière, le Samsung Galaxy A37 est décliné en deux versions :

Avec 128 Go d'espace de stockage (et 6 Go de mémoire) : 449 €

Avec 256 de stockage (et 8 Go de RAM) : 529 €, soit seulement 20 € de moins que le Galaxy A57, en version 8 Go / 128 Go.

Bon point, comme pour le nouveau Galaxy A57, le second modèle est d'ores et déjà proposé au même prix que le premier, ce qui est toujours intéressant. Le Galaxy A37 est donc 100 € moins cher que le Galaxy A57 8/256 Go (vendu en promo 549 €).

Le smartphone ne manque pas de concurrents, commercialisés entre 400 et 450 € :

OnePlus Nord 5 : 419 € (8 Go / 256 Go)

Realme 16 Pro : 399 € (8 Go / 256 Go)

Nothing Phone (4a) : 449 € (12 Go / 256 Go)

Xiaomi Poco X8 Pro Max : 430 € (12 Go / 256 Go)

Honor Magic8 Lite : 349 € (8 Go / 256 Go)

Rappelons que le Galaxy A36 a été lancé, l'année dernière, à des prix inférieurs : 402 € / 452 €, avec une promo pour ce dernier, qui mettait son prix à 422 €. La hausse de prix s'avère donc assez conséquente. Elle s'explique par le prix de la mémoire, qui a très fortement augmenté en 2025.

Les améliorations apportées au Galaxy A36 sont elles significatives ? Quelles sont les différences entre le Galaxy A37 et le Galaxy A57 ? Nous allons les passer en revue.

Design et interface

Contrairement au Galaxy A57, sensiblement plus fin et léger que son prédécesseur, le Samsung Galaxy A37 ressemble comme deux gouttes d'eau au Galaxy A36. Il arbore un design moins chiadé que celui de son grand frère, avec poids de 196 grammes (179 gr pour A57) et 7,6 mm d'épaisseur (contre 6,9 mm pour le A57). Des mensurations dans la moyenne des smartphones actuels. Par conséquent, la prise en main est agréable, sans plus.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, les bordures de l'écran du Galaxy A37 (à gauche) sont plus larges que celle du Galaxy A57 (à droite). D'autre part, le poinçon dans l'écran est également légèrement plus gros.

Le Galaxy A57 est disponible en quatre couleurs : lavande, blanc, vert foncé et gris foncé (graphite). Son dos et son bloc optique sont identiques à ceux du Galaxy A57. Ils sont tous les deux protégés des rayures par un verre brillant (et qui retient assez bien les traces de doigts) de type Corning Gorilla Glass Victus+.

D'autre part, son armature est en plastique (alors que celle du Galaxy A57 est en aluminium).

La seule nouveauté mise en avant par le constructeur concerne le cerclage du bloc photo, qui offre désormais un “effet translucide”. De plus, sur le Galaxy A36 , les objectifs étaient réunis derrière une plaque de verre (comme sur le Galaxy A17, sur la photo ci-dessus, à gauche).

Sur le Galaxy A37, ils sont désormais indépendants. Cela lui donne un faux air de smartphone plus haut de gamme, comme un Galaxy de la série S.

Pour le reste, le smartphone est certifié IP68. Il est donc totalement étanche, à l'eau et à la poussière. De plus, son lecteur d'empreintes digitales est placé au bas de l'écran et ses deux haut-parleurs délivrent un son d'assez bonne qualité lorsqu'il s'agit de regarder des films sans casque. Pour la musique, le rendu audio est moins convaincant. Toutefois, en utilisant l'égaliseur, chacun peut se rapprocher de ses préférences.

L'environnement logiciel du Samsung Galaxy A37 s'avère particulièrement dépouillé (peut-être même un peu trop !). Le système Android 16 est complété par l'interface One UI 8.5 de Samsung, qui a l'avantage d'être dépourvue de pourriciel (si on prend soin de ne pas installer tous ceux qui sont proposés lors de la première configuration du smartphone). Bon point, l'ensemble recevra des mises à jour pendant 6 ans (contre 7 ans pour les Galaxy S, rappelons-le).

En revanche, pour ce qui concerne l'IA, force est de constater que le Galaxy A37 ne propose pas la même Galaxy AI que celle embarquée les Galaxy de la série S. En effet, la richesse fonctionnelle de ces derniers a été quelque peu allégée.

En effet, les outils de retouche graphique “IA” sont réduits au minimum syndical :

Gomme magique, qui – étrangement – ne s'est pas avérée si magique que ça d'ailleurs lors de nos tests, car les objets effacés laissaient place à une zone assez chaotique, facilement repérable à l'œil nu.

Retouche automatique (“remasterisation”), qui rend les couleurs des photos plus vives, plus éclatantes.

On retrouve également l'application Studio, qui permet de réaliser en quelques secondes des petits clips vidéo, à l'aide des photos et vidéos stockées sur le smartphone, avec fond sonore et effets de transitions.

Enfin, les enregistrements vocaux peuvent être transcrits et la fonction Sélection IA permet d'entourer un élément affiché à l'écran et de l'utiliser pour réaliser diverses opérations,

Affichage

Côté affichage, peu de changement, encore une fois. Le Samsung Galaxy A37 est équipé d'un écran de 6,7 pouces de diagonale, qui exploite une dalle OLED, synonyme d'affichage de grande qualité, avec de superbes couleurs et un taux de contraste quasiment infini, en raison d'un noir parfait.

Sa définition Full HD+, soit 2340 x 1080 pixels, est basique, alors que le taux de rafraîchissement maximal supporté est de 120 Hz. On retrouve les deux modes de gestion de la fréquence :

Le mode standard, qui gère dynamiquement de la fréquence d'affichage (le système sélectionne automatiquement 60 Hz ou 120 Hz, selon ce qui lui semble le plus approprié).

Le mode 60 Hz, qui permet de maximiser l'autonomie du smartphone.

Selon les mesures que nous avons réalisées, la luminosité de l'affichage, en mode standard, est de 418 nits (SDR) ou 491 nits (HDR). C'est assez faible ! Trop même, si on utilise le smartphone en extérieur, sous le soleil.

Dans ce cas, il faut activer l'option Luminosité adaptative, qui permet à l'écran de booster sa luminosité. Dans ce cas, la luminosité peut grimper jusqu'à 1781 nits (en HDR). C'est bien mieux et cela permet d'obtenir une bonne lisibilité de l'écran en toutes circonstances.

Pour le reste, la colorimétrie n'est pas extraordinaire. En effet, si les couleurs affichées s'avèrent plutôt neutres (6615 K), ni trop chaudes, ni trop froides, leur fidélité n'est pas parfaite, puisque le Delta E mesuré est légèrement supérieur à 4 (alors qu'il serait préférable qu'il soit inférieur à 3).

Enfin, la couverture colorimétrique, sans être médiocre, n'est pas optimale. En effet, l'écran n'est capable d'afficher que 89 % du gamut DCI-P3. Rappelons que d'autres smartphones récents vendus aux alentours de 450 €, comme le Realme 16 Pro ou les Xiaomi Redmi Note 15 Pro / Redmi Note 15 Pro+ sont en mesure de reproduire l'intégralité de cet espace colorimétrique.

Performances

La principale évolution technique, par rapport au Galaxy A36, réside dans le retour à l'intégration d'une puce Exynos de Samsung (le modèle Exynos 1480 en l'occurrence), en lieu et place du Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm (et toujours avec 6 ou 8 Go de mémoire).

On constate un gain de performances, certes, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Globalement, on est à peu près au niveau du processeur Mediatek Dimensity 7400 Ultra du Xiaomi Redmi Note 15 Pro, ou du Snapdragon 7s Gen 4, présent au sein du Nothing Phone (4a) ou du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

En revanche, naturellement, le Galaxy A57 s'avère nettement plus véloce, avec sa puce Samsung Exynos 1680. Il en va de même pour les processeurs Mediatek Dimensity 8500 Ultra du Xiaomi Poco X8 Pro ou Snapdragon 8s Gen 3 du OnePlus Nord 5. Ces dernières prennent un net avantage sur l'Exynos 1480 grâce à leur GPU plus musclé.

Concrètement, le Galaxy A37 convient parfaitement dans le cadre d'une utilisation “classique”. En revanche, les performances en jeu sont moyennes, sans plus. Par exemple, le jeu Fortnite fonctionne sans trop de problèmes. Toutefois, si on désire bénéficier de la meilleure qualité d'affichage possible (mode Epique), il faut se contenter d'animations comportant 30 images par seconde. Autant basculer dans le mode graphique minimum et obtenir une meilleure fluidité (jusqu'à 60 images par seconde).

Batterie

Le Galaxy A37 est équipé d'une batterie lithium-ion d'ancienne génération (avec une anode composée à 100 % de carbone / graphite). Celle-ci a une capacité inchangée par rapport à celle de son prédécesseur : 5000 mAh.

On peut dire qu'il s'agit du minimum vital, à l'heure à laquelle d'autres constructeurs (chinois principalement) exploitent des batteries de 6500 mAh (dont certaines qui exploitent la technologie Lithium-ion Silicium/carbone), comme les Xiaomi Redmi Note 15 Pro et Redmi Note 15 Pro+, le Realme 16 Pro ou encore le Xiaomi Poco X8 Pro. Le Honor Magic8 Lite se paye même le luxe d'embarquer une batterie de 7500 mAh, malgré un format comparable à celui du Galaxy A37.

Nos différents tests d'autonomie ont été réalisés avec une luminosité de 250 nits. Les deux premiers consistent à regarder combien de temps le smartphone fait fonctionner le test de l'application PC Mark, avec un taux de rafraîchissement fixe (60 Hz), puis avec une fréquence variable. Les autonomies constatées sont alors respectivement de 12 heures et 34 minutes et de 13 heures et 40 minutes.

Si ces résultats sont (légèrement) meilleurs que ceux que nous avions obtenus avec le Galaxy A36, ils demeurent assez faibles à l'heure actuelle.

Et le constat est le même si on essaye d'évaluer l'autonomie du Samsung Galaxy A37 en streaming vidéo. En effet, après avoir lu quatre fois un film de 25 heures, en Wi-Fi, le niveau de la batterie est passé de 100 % à 59 %. Cette baisse de 41 % permet d'envisager une autonomie maximale un peu inférieure à 20 heures.

La recharge (filaire uniquement) du Galaxy A37 s'effectue avec un adaptateur Samsung de 45 W (le maximum supporté par le smartphone, comme le Galaxy A56). On trouve ce dernier en vente pour moins de 15 euros.

Grâce à lui, l'opération s'effectue rapidement, ce qui était prévisible en raison de la modeste capacité de la batterie. Ainsi, cette dernière s'est rechargée à hauteur de 69 % en seulement 30 minutes. Puis, à hauteur de 90 % en 45 minutes. Au final, il faut environ une heure pour que la batterie retrouve l'intégralité de sa charge.

Photo

Enfin, l'équipement photographique du Galaxy A37 est identique à celui du Galaxy A36 :

Objectif grand-angle avec capteur de 50 mégapixels

Objectif ultra grand-angle, avec capteur de 12 mégapixels

Objectif inutile (macro), avec capteur de 5 mégapixels

Objectif frontal, pour les selfies, avec capteur de 12 mégapixels

En plein jour, les photos capturées s'avèrent de bonne qualité.

Tout d'abord, celles prises en mode ultra grand-angle bénéficient d'une précision assez satisfaisante, si on ne les regarde pas de trop près (leur définition est de 4080 x 3060 pixels). Les couleurs sont fidèles à la scène réelle et on ne constate presque aucune déformation sur leurs bords.

Avec la focale grand-angle, équivalente à 23 mm, le Galaxy A37 délivre des images qui ne souffrent d'aucun défaut, si la luminosité ambiante est suffisante. En intérieur ou à contre-jour, les résultats procurent satisfaction, grâce à un bon piqué et des détails précis.

Comme le Galaxy A37 ne comporte pas de téléobjectif, l'utilisation d'un zoom numérique est requise pour voir en plus gros plan un sujet éloigné. Rappelons qu'à l'heure actuelle, seul le constructeur anglais Nothing propose un smartphone de milieu de gamme équipé d'un objectif capable de réaliser un zoom numérique. En l'occurrence, il s'agit du récent Nothing Phone (4a), doté d'un téléobjectif 3,5x (focale équivalente à 80 mm).

Comme on peut le voir sur les quelques exemples ci-dessous, le zoom numérique 2x (46 mm) s'avère efficace. Les détails sont visibles, même dans les zones sous éclairées. En revanche, si on pousse le facteur de grossissement à 4x (92 mm), la baisse de qualité est sensible. Les clichés font toutefois illusion, si on les consulte sur un petit écran.

Le zoom numérique maximal est de 10x. Dans sa grande sagesse, le constructeur ne permet pas d'aller au-delà, car il sait que les résultats seraient trop approximatifs. Même le zoom 10x n'est à n'utiliser qu'en dernier recours. Car, si on regarde les photos capturées de trop près, sur un grand écran, les images sont trop médiocres. L'algorithme de lissage de Samsung arrive toutefois – dans certains cas – à délivrer des images que l'on peut exploiter.

De nuit, il ne faut pas trop compter sur les photos capturées en ultra grand-angle. Malgré un temps d'exposition de quelques secondes (pendant lesquelles il faut rester parfaitement immobile sous peine d'obtenir une image floue), la qualité n'est pas au rendez-vous, à quelques rares exceptions près.

En revanche, l'objectif principal et son capteur arrivent à s'en sortir honorablement lorsque la lumière vient à manquer. La précision des photos n'est pas bouleversante. Elle s'avère toutefois suffisante, pour un visionnage sur smartphone.

Et, lorsque les conditions sont favorables, il est même possible de faire appel au zoom numérique 2x, et obtenir des résultats encore très corrects.

Dans des conditions idéales, l'objectif frontal et son capteur délivrent des selfies très précis. On note néanmoins que le mode Portrait est intraitable avec les cheveux qui dépassent, qui sont impitoyablement (en partie) effacés.

En revanche, il est préférable de ne pas faire de selfies la nuit, sauf si les sources lumineuses sont nombreuses et très proches.

Pour les vidéos, le Samsung Galaxy A37 se contente d'offrir un service minimal, en filmant en mode 4K avec seulement 30 images par seconde. Il fait moins bien que certains concurrents, comme le Xiaomi Poco X8 Pro ou le OnePlus Nord 5, qui sont en mesure de réaliser des séquences vidéo en 4K avec 60 images par seconde.

Enfin, pour les amoureux des infimes détails de la faune et de la flore, le mode macro arrive à générer des images assez précises (malgré une définition limitée à 2576 x 1932 pixels).

Alors, on achète ?

Autant Samsung a fait un effort en termes de design (à défaut d'avoir fait évoluer significativement l'équipement) pour rendre son Galaxy A57 plus séduisant que le Galaxy A56, autant les différences entre les Galaxy A36 et Galaxy A37 se comptent sur les doigts d'une main qui a perdu trois doigts. En effet, outre le design du bloc optique, qui change très légèrement, on bénéficie d'un nouveau processeur, qui n'apporte pas grand-chose à l'utilisateur, car ce smartphone va principalement être utilisé pour lire ses mails et y répondre, consulter et prendre des photos, lire des vidéos en streaming, surfer sur le Web et parcourir les réseaux sociaux, etc.

Or, le Galaxy A36 est toujours en vente, à 302 € / 352 €. Soit 100 € de moins que le nouveau modèle ! Le choix est assez vite fait : si le prix est un facteur très important, autant se procurer le Galaxy A36, tant qu'il est disponible. Et si le design est un de vos critères de sélection, alors s'orienter vers le Galaxy A57, quitte à payer un peu plus cher.