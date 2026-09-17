Les fans criaient au scandale, mais au vu des critiques, Zach Cregger a eu raison de faire de Resident Evil un film de survival horror et non une énième adaptation sans saveur de l’histoire des jeux.

Pari gagnant. Quand le réalisateur Zach Cregger (Évanouis, Barbare…) présente son idée de film adapté de la célèbre saga de jeux vidéo Resident Evil, il y a de quoi être perplexe. L’histoire met en scène un illustre inconnu tentant de survivre alors que les morts-vivants se multiplient autour de lui. Pas de Leon, de Chris Redfield, de Jill Valentine ou autre Albert Wesker. Juste 90 minutes de « survival horror » qui auraient très bien pu être un film de zombies sans aucune référence à Resident Evil.

Lors de sa campagne de promotion, Cregger passe plus de temps à s’excuser auprès des fans que vendre son long-métrage. Beaucoup lui tombent dessus, l’accusant d’avoir raté l’opportunité de raconter l’histoire de Leon notamment, réapparu dans Resident Evil Requiem. Le cinéaste aurait dû avoir plus confiance en sa propre œuvre puisque pour le moment, son Resident Evil est tout simplement l’adaptation d’un jeu vidéo la mieux notée de tous les temps.

Resident Evil de Zach Cregger enchante la majorité des critiques

Sur le site Metacritic, Resident Evil atteint un score de 79 % pour 30 avis à l’heure où nous écrivons ces lignes. Loin devant le second meilleur film Resident Evil : The Final Chapter en 2016, avec 49 %. Quant à la seconde adaptation d’un jeu vidéo la mieux notée, il s’agit de Werewolves Within (2021), 66 %, tiré d’un jeu de déduction en VR d’Ubisoft. Sur un autre site de notation, Rotten Tomatoes, Resident Evil de Cregger atteint 97 % pour 90 critiques.

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En France, les avis sont plus mitigés. Le site Allociné affiche ainsi une note de 3,7/5 (presse, 3 notes) et 3,8/5 (spectateurs, 202 notes). Gardons cependant en tête que dans tous les cas, le film vient à peine de sortir : le 16 septembre 2026 chez nous et le 17 aux États-Unis. Officiellement le 18, mais des projections ont déjà eu lieu la veille. Côté fréquentation des salles obscures, Resident Evil de Zach Cregger est bien parti pour faire le meilleur week-end de démarrage d’un film adapté de la franchise.