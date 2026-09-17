Ni Nvidia ni AMD ne devrait sortir de nouvelles cartes graphiques en 2027, rendez-vous en 2028

L’absence d’une nouvelle génération de cartes graphiques en 2027 se confirme. Une nouvelle fuite vient appuyer les récentes rumeurs sur le report de la sortie des RTX 6000 de Nvidia et des GPU RDNA 6 d’AMD. Aucune raison officielle n’a été mentionné, mais le coupable est déjà tout trouvé.

La crise de la RAM ne fait pas qu’augmenter le prix de nos composants hardware. Elle empêche également les constructeurs d’en fabriquer de nouveaux. Que ces derniers préfèrent vendre leur stock existant aux professionnels de l’IA ou qu’ils craignent tout simplement que les prix fassent fuir les joueurs (ou un peu des deux), cela reste encore à déterminer. Toujours est-il qu’il ne faudra pas s’attendre à une nouvelle génération de cartes graphiques d’ici peu.

La chose avait déjà été évoquée en début d’année, avec de premiers bruits de couloir qui prévenaient que Nvidia ne prévoyait pas de sortir ses RTX 6000 avant 2027. Décision par ailleurs similaire pour ses RTX 5000 SUPER, qui sortent généralement l’année suivant le lancement des modèles standards et dont nous n’avons toujours pas vu la couleur. À peine un mois plus tard, les prédictions se sont voulues encore plus pessimistes, estimant que les RTX 6000 ne sortiraient même pas en 2027.

Il faudra sûrement attendre 2028 avant de voir les nouvelles cartes graphiques

On aurait pu penser que les constructeurs auraient trouvé une solution entre-temps, mais la crise de la RAM semble bien être là pour durer. Une récente intervention du leaker Kepler_L2 sur le forum AnanTech confirme cette intuition. Alors qu’un autre internaute souligne que l’autre leaker renommé Moore’s Law is Dead prétend que Nvidia et AMD prévoient de sortir leur nouvelle génération de GPU l’année prochaine, Kepler_L2 rétorque simplement que celui-ci « a tort ».

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Plus loin dans la discussion, celui-ci précise qu’aucun des deux fabricants n’espère lancer ses prochaines cartes graphiques avant 2028. Kepler ne donne pas plus d’explications sur les raisons de cette décision, mais il n’est pas bien compliqué de faire le lien avec l’état actuel de l’industrie des composants. Nvidia et AMD se murant quoi qu’il en soit dans le silence depuis plusieurs mois, il est effectivement plus sage de ne pas attendre de nouveaux GPU avant au moins plusieurs mois.