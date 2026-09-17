Windows 11 va enfin permettre de vous débarrasser de la touche Copilot de votre clavier (ou presque)

Après avoir tenté tant bien que mal d’imposer son IA Copilot sur les claviers des PC compatibles, Microsoft fait marche arrière. La dernière build de Windows 11 disponible pour les Insiders intègre une option pour remapper la touche dédiée à l’IA pour lui redonner sa fonction d’antan.

Ah, 2024. La belle époque où l’IA faisait ses premiers pas et où certains pensaient encore que les géants de la tech sauraient rester mesurés en ne tentant pas de nous la faire utiliser par tous les moyens possibles et imaginables. On n’a pas cru cela très longtemps, notamment parce que 2024 est également l’année où Microsoft a jugé bon d’imposer aux constructeurs de PC de remplacer sa touche CTRL droite par une touche Copilot, permettant d’invoquer l’IA en une fraction de seconde.

Inutile de préciser que la nouvelle n’a pas été très bien accueillie par tout le monde, d’autant que la touche question avait la fâcheuse tendance à interférer avec d’autres applications. Il a ensuite été possible de la remapper, mais, comme souvent avec Microsoft, toujours avec des moyens détournés et non grâce à une méthode officielle. Heureusement, on a commencé à voir le bout du tunnel l’année dernière, lorsque de premières fuites ont annoncé que Windows proposerait prochainement une solution native pour remapper la touche Copilot.

Windows 11 va enfin permettre de remapper la touche Copilot

Il aura donc fallu attendre un an supplémentaire pour que l’option devienne réalité. Comme l’ont repéré nos confrères de Neowin, la dernière build de Windows 11 pour les Insiders ajoute une petite option dans les paramètres du système d’exploitation qui permet précisément de redonner à la touche Copilot du clavier son ancien rôle. En d’autres termes, une méthode native pour retrouver votre touche CTRL droite tombée au combat.

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Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Clavier puis de cliquer sur le menu déroulant à côté de l’option Personnaliser la touche Copilot du clavier (traduction temporaire, ndlr) pour sélectionner le raccourci de votre choix. Il peut s’agir de la touche CTRL droite donc, mais aussi du menu contextuel qui apparaît avec le clic droit, ou encore ouvrir le menu Démarrer ou l’application de votre choix.