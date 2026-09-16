Ninja lance le CRISPi DualZone, le premier air fryer en verre à double zone

Après le CRISPi et le CRISPi Pro, Ninja pousse sa gamme en verre plus loin avec le DualZone. Deux cuves de 3,8 litres, huit modes de cuisson, et un poulet qui dore pendant que les légumes rôtissent à côté. On vous explique tout sur ce nouvel Air Fryer qui va sûrement envahir les cuisines françaises.

CRISPi DualZone

Ninja lance aujourd’hui le CRISPi DualZone, premier air fryer en verre à double zone de la marque. Deux cuves indépendantes de 3,8 litres chacune, deux recettes cuites en parallèle, une fin de cuisson synchronisée entre les deux compartiments.

Cette sortie n’a rien d’anodin : en quelques années, Ninja a généralisé l’air fryer dans les cuisines françaises, au point d’en faire pour beaucoup un concurrent sérieux du four, et ses modèles à double zone ont largement porté ce succès. Jusqu’ici, cette architecture restait cantonnée aux cuves métalliques opaques, qu’il faut ouvrir pour vérifier où en est la cuisson. Lancée l’an dernier, la gamme CRISPI innovait avec ses bacs en verre transparent, et s’enrichit aujourd’hui d’un double bac, le CRISPi DualZone, qui permet de suivre la cuisson des deux plats d’un coup d’œil !

Deux cuves, une seule fin de cuisson

Vous lancez un poulet entier d’un côté, des légumes rôtis de l’autre, et les deux sont prêts en même temps, sans que vous n’ayez rien à décaler à la main, grâce à la technologie Smart Finish. C’est tout l’intérêt du DualZone : deux cuves de 3,8 litres qui fonctionnent chacune avec leur propre température et leur propre durée, jusqu’à 7,6 litres cumulés. De quoi loger un poulet de 1,5 kg dans une seule cuve, ou 5 à 6 muffins, 5 pilons de poulet, 600 à 900g de frites ou de légumes selon ce que vous y mettez.

Chaque zone tourne indépendamment. Vous pouvez lancer un air fry à 200°C d’un côté et un déshydratage à basse température de l’autre, en parallèle. Et quand les deux recettes n’ont pas la même durée, la fonction Sync décale automatiquement le démarrage de l’une des deux zones, pour que tout arrive à table au même moment, sans accompagnement qui refroidit en attendant le plat principal.

À l’inverse, si vous préparez deux fois la même chose (une grande tablée, des réserves pour la semaine), la fonction Match Cook copie en un geste les réglages d’une cuve sur l’autre. Vous n’avez à paramétrer qu’une seule fois.

Les 8 modes de cuisson

Huit programmes se partagent les deux cuves : Air Fry et Max Crisp pour le croustillant du quotidien (frites, nuggets, légumes rôtis), Recrisp pour redonner du croquant à des restes sans repasser par la friteuse, Cuire pour les plats qui demandent une cuisson plus douce et prolongée. Réchauffer et Maintien au chaud gèrent la logistique d’un repas (garder un plat au chaud pendant que l’autre finit sa cuisson, par exemple), Déshydrater s’occupe des chips de fruits ou des herbes maison, et Prove permet de faire lever une pâte avant de l’enfourner ailleurs.

Chaque mode reste réglable indépendamment sur chaque cuve, avec des temps qui restent courts : 12 minutes en Air Fry, 18 en Roast. Vous pouvez donc lancer un Air Fry à 200°C d’un côté et un Prove à basse température de l’autre, en même temps, sans que les deux programmes n’interfèrent.

Le verre qui change tout

Autre avantage de ce nouvel airfryer Ninja : les cuves sont en verre ! Ouvrir la cuve pour vérifier une cuisson, c’est laisser échapper la chaleur et rallonger le temps de cuisson, un réflexe que tout le monde a fini par prendre avec les air fryers classiques. Avec les cuves en verre CleanCrisp, ce geste devient inutile : vous voyez le poulet dorer, les frites croustiller ou la pâte lever sans jamais ouvrir l’appareil, comme à travers une vitre de four. Une différence qui compte surtout sur les cuissons longues, où deviner l’état d’un plat à l’oreille ou à l’odeur laisse toujours une marge d’erreur.

Le verre thermorésistant encaisse aussi les écarts de température : du réfrigérateur ou du congélateur jusqu’à l’appareil, en quelques minutes, sans craindre le choc thermique. Il supporte la chaleur jusqu’à 240°C en mode Max Crisp. Et parce qu’il est conçu sans PFAS ni PTFE, il élimine d’office les revêtements anti-adhésifs des paniers classiques, ceux qu’on finit toujours par gratter avec la mauvaise éponge.

La nouveauté qui plaît avec ce nouvel appareil, c’est qu’un seul récipient suit tout le repas, du plan de travail à la table. Vous préparez dedans, vous cuisinez dedans (grâce à la plaque de cuisson en céramique antiadhésive fournie avec chaque cuve), vous servez dedans, et vous conservez les restes dedans grâce aux couvercles de conservation inclus, garantis sans BPA. Chaque cuve de 3,8 litres, avec son support de protection à poignées intégrées, se pose directement sur le plan de travail sans l’abîmer et sans salir un autre plat au passage. Cuve, plaque et couvercle passent tous au lave-vaisselle.

Et finalement, le tout retrouve sa place dans le lave-vaisselle en fin de repas, et c’est peut-être là que se joue la vraie différence avec un air fryer classique : le même récipient qui a cuit le poulet du dimanche finit la semaine en boîte à restes au frigo avant d’être passé au lave-vaisselle, sans qu’il faille jamais transvaser quoi que ce soit d’un plat à l’autre.

 

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SharkNinja.


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