Google prépare la possibilité d’utiliser la traduction instantanée de Google Traduction même sans connexion Internet. Mais tous les Pixel ne sont pas concernés par cette nouveauté majeure.

Il est loin le temps où ne pas parler la langue du pays que l’on visite était un vrai handicap. Avec un smartphone dans la poche, cette barrière n’existe quasiment plus. Les applications comme Google Lens peuvent traduire les écrits (panneaux, menus de restaurants…), tandis que Google Traduction se charge, entre autres, de l’oral. Et dans certains cas, vous pouvez tenir une conversation avec traduction en temps réel : c’est la fameuse fonction Live Translate introduite sur les Pixel 10 en 2025.

Cette dernière est très pratique, mais elle présente une limitation. Vous devez impérativement disposer d’une connexion Internet pour l’utiliser. En comparaison, Google Traduction permet de télécharger une langue afin d’effectuer des traductions écrites même sans réseau. La bonne nouvelle, c’est que la firme de Mountain View veut remédier à ça. La mauvaise, c’est que tout le monde n’y aura pas droit.

Certains Pixel vont profiter d’un nouvelle option très utile dans Google Traduction

Google Traduction va bientôt permettre la traduction en temps réel hors ligne en proposant de télécharger en amont certaines langues sur le smartphone. Il faudra cependant posséder un Pixel 9 ou ultérieur pour pouvoir le faire. On imagine que cette restriction est due au fait que la fonction repose beaucoup sur l’IA Gemini Nano, et que cela nécessite la puissance du processeur Tensor G4 au minimum pour fonctionner correctement.

Lire aussi – La traduction en direct dans les écouteurs de Google Translate s’ouvre enfin à l’iPhone et à la France

Pour le moment, les langues prises en charge sont l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’italien, l’espagnol, le russe, le suédois, l’hindi, l’indonésien et le japonais. D’autres devraient rejoindre la liste au gré des mises à jour de l’application. Précision importante : la conversation n’est possible qu’entre l’anglais et une des langues citées. Vous ne pouvez pas, par exemple, lancer une traduction instantanée hors ligne entre le français et le japonais. Dommage.

Source : Android Authority