La nouvelle version de Firefox, numérotée 156, fait le plein de nouveautés. Parmi elle, l’affichage de pubs dans la barre de recherche. Mais rassurez-vous, il est très facile de s’en débarrasser, on vous explique.

Septembre 2026 est le mois où Firefox inaugure son nouveau rythme de mise à jour bimensuel. Nous avons donc eu droit à la version 155 du navigateur au début du mois, puis à la 156 vers le 15. L’occasion pour le programme de faire le plein d’améliorations. Par exemple la visionneuse PDF intégrée qui se lance 45 % plus vite, ou encore une optimisation de l’utilisation de la mémoire et du processeur quand il s’agit d’afficher des grandes images JPEG.

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Les corrections de bugs ne sont pas en reste, avec environ une dizaine de problèmes désormais résolus. Mais à côté de toutes ces bonnes nouvelles, il s’avère que Firefox profite de sa version 156 pour activer une option déjà présente depuis quelques temps, mais qui ne fonctionnait pas en France et d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Italie. On s’en passerait bien puisqu’il s’agit de l’affichage de publicités dans la barre de recherche.

Comment désactiver les pubs dans la barre de recherche de Firefox

Concrètement, quand vous tapez quelque chose comme « café », « pizza » ou encore « sushi » dans la barre de recherche du navigateur, vous pouvez voir des liens en-dessous d’une ligne nommée « Firefox suggère ». Ils renvoient par exemple à des applications. Pas forcément utile. Heureusement, il est très facile de s’en débarrasser :

Ouvrez le menu hamburger en cliquant sur les 3 traits parallèles en haut à droite de Firefox. Allez dans les Paramètres. Cliquez sur Recherche dans la colonne de gauche. Descendez jusqu’à la rubrique Firefox suggère. Décochez la case Suggestions de sponsors, en-dessous de Suggestions de Firefox (que vous pouvez décocher aussi si vous le souhaitez).

C’est tout ! On appréciera la politique de Mozilla qui est de toujours laisser le choix à l’internaute d’activer ou non ce genre de réclames dans Firefox. D’ailleurs, n’hésitez pas à fouiller un peu dans les paramètres du navigateur pour personnaliser votre expérience.