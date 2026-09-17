Vous n’arrivez plus à suivre ou bloquer quelqu’un sur Spotify ? Vous n’êtes pas seul

Depuis le début de la semaine, les utilisateurs de Spotify constatent un comportement étrange sur les profils. Suivre un compte ou en bloquer un autre ne fonctionne plus, sur mobile comme sur ordinateur. La plateforme a reconnu le problème, sans pouvoir dire quand elle le corrigera.

spotify music pro
Crédits : Adobe Stock

Longtemps réservé à un usage solitaire, le streaming musical prend peu à peu des airs de réseau social. Depuis l’été 2025, le leader du secteur permet d’échanger des messages privés sans quitter son application. Il a ensuite ajouté l’écoute partagée en temps réel, puis testé des accusés de lecture sur Spotify pour savoir si un ami a lancé une recommandation. Ces nouveautés rapprochent le service des messageries classiques. Elles rendent aussi indispensables des outils de modération fiables.

Cette montée en puissance s’accompagne toutefois de ratés à répétition. Début août, le service reconnaissait des ralentissements de l’application Spotify sur Android, parfois au point de la rendre inutilisable. Quelques jours plus tard, une panne faisait apparaître certains abonnés Premium comme de simples utilisateurs gratuits. Les signalements continuent de s’accumuler sur le forum d’entraide de la plateforme. Un nouveau souci touche désormais les profils.

Un bug paralyse les boutons Suivre et Bloquer sur les profils Spotify

Sur le forum officiel de Spotify, les témoignages décrivent deux dysfonctionnements distincts. Quand un utilisateur appuie sur le bouton Suivre, celui-ci change bien d’état. Le compteur d’abonnés du profil reste pourtant figé, et l’option revient à son état initial dès que la page est rafraîchie. Bloquer ou débloquer un compte pose aussi problème. L’application renvoie alors un message d’erreur invitant à réessayer plus tard.

Du côté de Spotify, un modérateur a reconnu le problème au nom des équipes techniques. Le fil est désormais classé comme en cours d’investigation. Aucun délai de correction n’a été communiqué. Pour faire avancer l’enquête, la plateforme demande aux personnes touchées de préciser le modèle de leur appareil, la version du système, celle de l’application et la date d’apparition du bug. Les témoignages proviennent d’utilisateurs sur PC sous Windows 11 comme sur iPhone sous iOS 26.

Sur Spotify, le blocage ne relève pas du simple détail. Avec la messagerie, il permet de tenir à distance les comptes insistants. En attendant un correctif, les utilisateurs importunés peuvent toujours désactiver les messages dans les paramètres. La solution reste radicale.


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