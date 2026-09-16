Test Redmi Note 17 5G : le roi du compromis (et de l’autonomie) est-il encore la référence du milieu de gamme ?

Xiaomi lance ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme : les Redmi Note 17 5G et Redmi Note 17 Pro. Avec cette série, la marque chinoise mise encore sur l’endurance et la durabilité, mais pas uniquement. Fiche technique, performances en conditions réelles, prix : nous avons testé le « petit » frère de la fratrie.

Il y a moins d’un an, Xiaomi présentait le Redmi Note 15 5G. C’est désormais à son successeur direct de prendre la relève. Il ne vous aura pas échapper que, pour rester cohérente sur sa nomenclature, la marque a décidé là aussi de faire un bond dans la numérotation pour se calquer sur celle d’Apple. Ainsi, pas de Redmi Note 16 5G : Xiaomi passe directement au Redmi Note 17 5G.

Et au-delà d’avoir bouleversé son calendrier d’officialisation de quelques mois, le constructeur a opéré d’autres changements entre les deux générations – le plus visible étant celui de format. Mais ce n’est pas tout. On observe également quelques régressions, tandis que l’inflation liée au contexte économique n’a pas épargnée le Redmi Note 17 5G.

Le rapport qualité-prix en prend-il un sérieux coup ? Ou la fiche technique complète et l’accent mis sur l’endurance et la durabilité suffisent-ils à contrebalancer les bémols de cette référence du milieu de gamme ? C’est ce que nous allons voir. Avant d’entrer dans le vif du sujet, notons qu’il existe un Redmi Note 17 distinct du Redmi Note 17 5G. Si jamais la nomenclature « Redmi Note 17 » est par moment utilisée dans cet article, notez qu’elle désigne ici le modèle 5G. Cette précision étant faite, passons maintenant au test – du Redmi Note 17 5G, donc.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 17 5G se décline en trois coloris : Black, Celestial Purple et Sky Teal – cette dernière teinte étant celle de notre exemplaire de test visible dans cet article. Deux configurations sont proposées :

REDMI Note 17 5G 6+128 Go : 349 euros

REDMI Note 17 5G 6+256 Go : 379 euros

Eh oui, l’inflation due à la crise des composants est encore passée par là. Le Redmi Note 15 5G ayant été lancé à 259 euros, nous sommes sur une hausse de 90 euros entre les deux générations. Pour compenser l’inflation, Xiaomi organise une offre de lancement : jusqu’au 3 janvier 2027, c’est une réduction de 50 euros qui s’applique sur le prix des Redmi Note 17 5G.

Parmi la concurrence, son rival direct est le Samsung Galaxy A27 lancé à 369 euros (6+128 Go). Mais nous pourrions également citer d’autres smartphones commercialisés à partir de 8+256 Go : le Nothing Phone (4a) lancé à 369 euros, ou encore les Honor Magic8 Lite et Poco X8 Pro sortis à 399 euros.

Dans la boîte, on retrouve en plus du smartphone, de la traditionnelle documentation et du non moins habituel éjecteur de carte SIM, un câble de charge et une coque – cette dernière masque presque totalement la jolie couleur de l’appareil, mais elle a le mérite d’exister.

Design et interface

Amorçons ce test avec le design et il y a des choses à dire par rapport à la version précédente. Xiaomi a opéré un changement de taille : nous ne sommes plus sur un écran de 6,77 pouces mais de 6,99 pouces.

Le Redmi Note 17 5G a réalisé une prise de masse : si son prédécesseur faisait 7,35 mm d’épaisseur, il en fait 8,4 mm. Idem pour le poids, on passe de 178 g à 229 g. On est loin du poids plume. Mais sa conception en plastique – dos et cadre – le sauve de l’aspect « brique ». Et sa prise en main est plutôt agréable.

Autre changement majeur par rapport au Redmi Note 15 5G : l’aspect du bloc photo. Alors que Xiaomi misait sur la symétrie avec la génération précédente, la marque est revenue dessus. Sur le Redmi Note 17 5G, le bloc photo a été déporté sur la gauche.

Il reste carré aux bords arrondis, mais a perdu son aspect d’aplat métallisé et les capteurs ne sont plus distincts. L’espace droit du bloc reste presque entièrement vide, seule la définition du capteur, 50MP, y figure dans une sorte de pastille quelque peu holographique.

Dans la position, le bloc photo du Redmi Note 17 5G se rapproche du design des Xiaomi 17 et Xiaomi 17T ; mais il s’en distingue également par rapport à son prédécesseur puisqu’on perd l’aspect visuel avec quatre éléments.

En façade, le Redmi Note 17 5G dispose d’un lecteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage – il est situé un peu bas pour la position naturelle du pouce au repos, mais c’est du détail. Il dispose également d’un capteur selfie qui prend la forme d’un poinçon central et permet si vous l’activez le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Les boutons de verrouillage et d’ajustement du volume sont situées sur la tranche droite de l’appareil, celle de gauche étant ainsi dépourvue de toute protubérance.

Côté durabilité, rien de nouveau par rapport à la génération précédente : une certification IP65, ainsi qu’un verre Corning Gorilla Glass 7i et le Wet Touch 2.0.

Passons désormais à l’interface. Le Redmi Note 17 5G est livré avec Xiaomi HyperOS 3, la version surcouche maison de la marque basée sur Android 16. Nous l’avons déjà rencontrée lors de nos précédents tests de smartphone signés Xiaomi – le 17 Ultra ou le Poco F8 Ultra, pour ne citer qu’eux. Nous ne nous attarderons donc pas dessus.

Deux principales différences distinguent l’expérience vécue entre un smartphone haut de gamme chez Xiaomi et le Redmi Note 17 5G. Premièrement : la fluidité. Avec le Redmi, il n’est pas rare de connaître quelques ralentissements ou des lancements d’application qui ne sont pas instantanés – on en reparlera plus loin, dans la section dédiée aux performances. Mais cela n’a rien d’aberrant : c’est le segment de prix et les spécifications inhérentes qui veulent cela.

Autre différence liée au modèle économique : la pression publicitaire. Elle est très (trop ?) présente sur le Redmi Note 17 5G. L’interface est bourrée d’applications préinstallées, mais également de publicités qui « poppent » ça et là, que ce soit directement au sein des notifications ou dans les applications.

Concernant l’IA, son intégration est très limitée au sein de l’appareil, mais les outils considérés aujourd’hui comme « indispensables » sont au rapport. Gemini, tout comme la suite Google, est présent. Le Moteur Xiaomi HyperAI est disponible, mais il faut l’activer. La Galerie offre quelques fonctions de retouches IA.

Xiaomi promet six ans de mises à jour de sécurité et quatre pour celles Android – c’est moins que sur les smartphones haut de gamme pour l’OS, mais c’est plutôt cohérent : le Redmi Note 17 5G ne délivre pas les mêmes performances et il n’est pas évident qu’il soit capable d’absorber davantage de mises à niveau.

Écran, performances et batterie

Commençons cette partie tests techniques par l’écran du Redmi Note 17. Il s’agit d’une dalle OLED de 6,99 pouces. On est sur une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 17 5G propose deux profils colorimétriques : Intense et Standard. C’est le second qui offre les meilleurs résultats.

Muni de notre sonde colorimétrique, nous avons mesuré un gamma moyen parfait : 2,2 ; ainsi qu’un delta E moyen bon, mais sans plus de 3,5 (en dessous de 3 étant excellent). Avec le schéma de couleurs Intense, le gamma moyen reste parfait, mais la précision des couleurs se détériorent avec un delta E moyen de 4,8.

La température moyenne est vraiment très bonne avec le profil Standard. Le score de référence est 6 500°, celui obtenu par le Redmi Note 17 est 6 552. Il en va du même pour le blanc : à 200 nits, nous avons mesuré un blanc de 6 575° sur l’écran du smartphone.

Et si entre le Redmi Note 15 et le Redmi Note 17 la luminosité maximale en pic a été revue à la baisse, passant de 3 200 nits à 1 800 nits, la luminosité maximale manuelle reste très bonne à l’usage. Nous avons mesuré plus de 680 nits, ce qui est très confortable pour un usage en extérieur – une valeur qui peut même être réhaussée grâce au Mode lumière du soleil dont est doté le terminal.

Poursuivons cette section tests avec les performances. Sous le capot, le Redmi Note 17 5G embarque un processeur Snapdragon 4 Gen 4, soutenu par 6 Go de RAM – qui peut être étendue jusqu’à 12 Go avec l’extension de RAM. Sur le papier, c’est une régression par rapport au Snapdragon 6 Gen 3 dont est doté le Redmi Note 15 5G. Et en pratique, ça l’est également. Puisque le Samsung Galaxy A27 est équipé du Snapdragon 6 Gen 3 et ses résultats surpassent de loin le Redmi Note 17 5G.

Ce recul est lié à la RAM, qui est moindre. Vous ne pourrez pas transformer le Redmi Note 17 5G en console mobile, ni l’utiliser pour du multitâche intensif. Mais sur son segment de prix, ce n’est absolument pas ce qui est attendu de lui. L’appareil n’en est pas moins fonctionnel, la stabilité est même l’un de ses points forts : le Redmi Note 17 5G a obtenu un pourcentage de stabilité de 99,9 % sur l’un des deux stress tests subis – et de 99,5 % pour le second. En bref, la configuration de la plateforme répond aux attentes que l’on pourrait avoir pour le Redmi Note 17 5G.

Et ce que ce recul de la RAM n’entache pas, en revanche, c’est l’endurance. L’autonomie était déjà l’un des arguments de Xiaomi pour son Redmi 15 5G. La marque pousse encore davantage les curseurs avec son Redmi 17 5G puisqu’elle fait bondir la capacité de la batterie de 6 000 à 7 700 mAh. L’autonomie maximale promise passe ainsi de deux jours à deux jours et demi.

Nous avons donc fait subir au Redmi 17 5G le test PCMark, qui simule une utilisation standard (navigation web, retouches photo…), par deux fois. La première fois, le terminal a enregistré une autonomie continue de 16 h 02 avant que la batterie ne tombe à 20 %.

La seconde fois, c’était 29 h 03 minutes – mais nous avions coupé le Wi-Fi et le Bluetooth pour éviter qu’une notification ne vienne faire crasher le test. On peut donc considérer que la réalité se trouve entre ces deux extrêmes, ce qui coïncide avec la promesse de Xiaomi de jusqu’à 2 jours et demi d’autonomie – et ce la met en lumière que l’endurance d’un smartphone dépend réellement de la configuration des réglages.

Quoi qu’il en soit, l’endurance est véritablement l’argument majeur du Redmi Note 17 5G. Mais qu’importe la capacité de sa batterie, cette dernière finit inéluctablement par se vider. Nous nous sommes donc munis de notre chargeur Xiaomi 45 W et du câble de charge fourni dans la boîte du Redmi Note 17 pour lui redonner vie. Pour passer de 0 à 100 % de batterie, l’appareil a mis exactement 1 heure et 29 minutes. C’est plutôt longuet. Voici quelques étapes intermédiaires :

10 min : 14 %

30 min : 39 %

40 min : 50 %

60 min : 73 %

1 h 10 min : 84 %

1 h 20 min : 94 %

1 h 29 min : 100 %

Le Redmi Note 17 5G dispose de plusieurs fonctions liées à la batterie. Certaines ont pour vocation de prolonger l’autonomie de l’appareil comme les options se cachant derrière le bouton Mode actuel (Équilibré, Économiseur de batterie, Économiseur de batterie Ultra) ou la Vérification de la batterie. Il dispose également d’options de Protection de la batterie ou de Charge intelligente. Et d’autres fonctions permettent aussi d’optimiser la recharge, comme le Mode charge filaire baptisé Accélérer.

Photo, vidéo et audio

Intéressons-nous désormais à la partie multimédia. C’est ici que Xiaomi a opéré le plus gros compromis. Le Redmi Note 15 5G disposait d’un capteur principal de 108 MP, d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur selfie de 20 MP. La définition des capteurs grand angle arrière et avant a été revue à la baisse et le capteur ultra grand angle a été abandonné.

Sur le papier, cela fait un net recul entre les deux générations. Mais nuançons. D’abord, l’ultra grand angle est généralement considéré comme le parent pauvre des configurations photo, a fortiori sur ce segment de prix : il n’est pas évident qu’il manque à qui que ce soit. Ensuite, en journée et avec de bonnes conditions lumineuses, la différence entre le capteur 108 MP du Redmi Note 15 5G et celui de 50 MP du Redmi Note 17 5G ne devrait pas être flagrante. Voyons voir ce que cela donne sur le terrain.

Pour un capteur photo de sa trempe, celui du Redmi Note 17 5G n’a pas à rougir. Évidemment, on pourrait vouloir toujours plus de piqué, mais le résultat est déjà convaincant. Le niveau de détail au centre de la photo est plutôt bon, que ce soit en zoom 1x ou 2x. Le cliché du ficoïde en est un bon exemple avec les pistils et le pollen déposé sur les pétales ; idem pour la photo du chien avec le reflet cornéen. La restitution des textures est satisfaisante, en témoigne la photo du chiot (truffe, pelage) ou des fleurs violettes (texture veloutée des feuilles). Le capteur a une tendance à la surexposition, ce qui donne des couleurs ternies (fleurs au violet bien plus vif) et au flou périphérique.

Le Redmi Note 17 5G propose un zoom jusqu’à 10x. Les zooms 2x et 4x produisent des images plutôt satisfaisantes pour un appareil de ce segment de prix. C’est sur un écran de smartphone qu’ils font le mieux illusion, les faiblesses comme le lissage et le flou étant atténuées. Pour le zoom 10x, les photos sont difficilement exploitables, même sur téléphone, puisqu’elles ressortent très artificielles.

De nuit, c’est très compliqué avec le capteur grand angle. Les clichés sont très bruités, sombres et manquent de contraste. Et le Mode nuit ne semble pas y changer grand-chose.

Concluons cette partie photo avec le capteur selfie et le Mode portrait. Il se débrouille plutôt bien. Malgré un lissage logiciel présent, on distingue tout de même les différents détails du visage (rides d’expression, implantation sourcilière, vaisseaux oculaires, gerçures des lèvres…) – même s’ils moindres qu’avec le capteur principal. Les couleurs sont aussi un peu plus fades avec le capteur avant.

En conditions nocturnes, le lissage et le flou sont accentués. Mais la lumière de remplissage permet de produire des selfies exploitables.

Côté portrait, les résultats sont bons là aussi. Le flou par défaut est un peu agressif, mais il suffit de l’ajuster. Le bokeh logiciel est plutôt bien géré, le détourage ne faisant pas trop artificiel.

Un mot sur la vidéo : si le Redmi Note 15 5G prenait en charge la 4K, son successeur s’arrête à 1080p, toujours à 30 FPS. Le zoom peut monter jusqu’au rapport 6x, mais l’absence de stabilisation le rend peu utile. De nuit, il suffit que l’éclairage soit un peu loin pour que les images soient très sombres et sans contraste. Le zoom est alors difficilement exploitable au-dessus du rapport 2x.

Passons maintenant à l’audio. Xiaomi a dû faire un autre compromis qui est cette fois-ci un peu plus regrettable : si le Redmi Note 15 5G profitait de haut-parleurs stéréo, on se retrouve avec le Redmi Note 17 5G avec un seul haut-parleur. Pour contrebalancer ce recul en termes de puissance sonore, la marque introduit la fonctionnalité Augmentation du volume à 200 %.

Le Redmi Note 17 5G propose également un égaliseur personnalisable et avec des profils prédéfinis pour les néophytes. L’appareil délivre un son de qualité correcte pour suivre une visio ou regarder une série. Pour les mélomanes en revanche, l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs paraît recommandée. À ce propos, l’appareil est compatible Bluetooth 5.1 – et Wi-Fi 5.

Alors, on achète ?

Le Redmi Note 17 5G est un très bon candidat si vous recherchez un smartphone fonctionnel et que l’endurance est votre principal critère d’achat – même si ce n’est pas sa seule qualité. Sa principale évolution (au-delà du design et du format) réside en effet dans la capacité très généreuse de la batterie et de l’autonomie qui y est liée.

Mais le Redmi Note 17 5G souffre de plusieurs régressions par rapport au Redmi Note 15 5G : un processeur moins puissant et une RAM moins élevée, une définition moindre des capteurs principal et avant, la disparition du capteur ultra grand angle, la baisse de la luminosité maximale en pic…

Mais le terminal n’est qu’une autre victime de la crise des composants. Et si nous parlons de « régressions », nuançons tout de même ces points. Le Redmi Note 17 5G offre une expérience fluide et intuitive malgré quelques ralentissements, à l’usage sa luminosité reste très bonne et, si on ne le pousse pas trop loin en photographie, il fait le travail dans ce domaine avec un capteur principal qui livre des clichés de plutôt bonne facture. L’absence d’un mode Macro ne nous manque donc pas, pas plus que l’abandon de l’ultra grand angle – un capteur qui est généralement le parent pauvre des configurations photo, a fortiori sur ce segment de prix.

Quoi qu’il en soit, face à un Samsung Galaxy A27 par exemple, votre choix sera probablement déterminé par votre interface favorite, par le format, par le prix – si vous optez pour le Redmi Note 17 5G avec l’offre de lancement –, mais également par la prépondérance de vos différents critères (photo, performances…).

Mais si vous opposez le Redmi Note 17 5G à son prédécesseur, le Redmi Note 15 5G pourrait valoir davantage le coup – notamment parce qu’il est désormais disponible à 249 euros sur le site officiel de la marque. À moins que vous ne préféreriez un plus grand format : auquel cas le Redmi Note 17 5G pourrait avoir votre préférence.