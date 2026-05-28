Huit mois seulement après l’arrivée du 15T Pro, Xiaomi lance son successeur : le 17T Pro. Plus compact, le smartphone ne fait cependant aucune concession, que ce soit sur son affichage, son équipement photo, les performances de sa plate-forme ou son autonomie. Est-ce le flagship killer par excellence ? Réponse dans ce test complet.

En septembre dernier, Xiaomi lançait les 15T et 15T Pro. Mêmes s’ils surfaient avec les gammes premium et la série 15, ces deux smartphones se voulaient tout de même être une porte d’entrée presque « abordable » dans l’écosystème haut de gamme de la marque. Une Il faut dire qu’à 650 euros, le Xiaomi 15T proposait déjà une très bonne expérience. Et le 15T Pro enfonçait le clou.

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Mais tout cela, c’était avant la crise des composants qui touche tous les secteurs de l’électronique, dont la téléphonie. Plus tôt cette année, Xiaomi a renouvelé ses gammes Redmi Note, Poco et « Number ». Et le constat est pratiquement le même à chaque fois : les tarifs augmentent. Xiaomi n’est pas la seule victime. Samsung, Honor ou encore Motorola ont répercuté ces changements sur leur tarification respective (avec quelques couacs, comme avec le Signature de Motorola).

Aujourd’hui, Xiaomi annonce l’arrivée des 17T et 17T Pro, à peine 8 mois après leurs prédécesseurs. La crise n’est pas la raison de ce renouvellement express : la marque chinoise souhaite simplement caler les lancements européens avec le calendrier chinois. Mais cette décision tombe finalement un peu mal : en 2026, alors que Xiaomi va lancer plus de produits qu’à l’accoutumée, la crise des composants bat son plein. Et les 17T et 17T Pro ne sont pas épargnés. Comment Xiaomi répercute la crise sur ces deux téléphones ? Quelles sont les concessions pour éviter de faire exploser la facture ? Comment se positionnent-ils face à la concurrence ? Restent-ils de bons téléphones ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test.

Le prix public conseillé du Xiaomi 17T Pro démarre à 899 euros. En France, il existe deux versions du 17T Pro avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go ou 512 Go de stockage. Comptez une centaine d’euros pour passer de l’une à l’autre. Le smartphone subit une inflation de 100 euros sur ces deux versions. Une hausse qui intervient en huit mois seulement que Xiaomi justifie entièrement sur la hausse du prix des composants. Notez que, cette année, la version 1 To n’est pas commercialisée, contrairement à la génération précédente.

A ce prix, le Xiaomi 17T Pro affronte plusieurs smartphones au très bon rapport qualité prix. Dans le catalogue de Xiaomi, son meilleur ennemi est le Poco F8 Ultra, mais ce n’est pas le seul. Nous retrouvons également le OnePlus 15, le Honor 600 Pro, le Galaxy S25 FE et le Motorola Edge 70 Pro. Complétons cette liste avec les « petits flagships », tels que l’iPhone 17, le Galaxy S26, le Google Pixel 10 et le Xiaomi 17.

Le smartphone se décline en trois coloris : noir, violet le bleu, cette dernière robe habillant notre version de test. Dans la boite, le smartphone est accompagné d’une coque en plastique mat, bien pratique pour protéger le précieux dès son activation, d’un câble USB-A vers USB-C et d’un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM.

Design et interface

Démarrons ce test par un tour du propriétaire. Le design du Xiaomi 17T Pro est très proche de celui de son prédécesseur. Nous retrouvons le châssis en aluminium, une plaque de verre minéral Gorilla Glass 7i à l’avant et un alliage de polycarbonate à l’arrière. Nous retrouvons aussi le module photo carré coincé dans le coin supérieur gauche. Cette année, les angles de ce module sont droits et non plus biseautés. Pour assurer l’équilibre, il intègre quatre éléments que nous détaillerons plus tard. Puisqu’il est assez large et plat, ce module ne déséquilibre pas trop le smartphone. La finition du dos est mate, pour éviter les traces de doigt.

Sur les tranches, nous retrouvons les mêmes éléments que précédemment : Xiaomi n’a pas ajouté de bouton supplémentaire pour accéder à une quelconque IA ou à l’appareil photo. Seule la tranche de droite dispose de touches matérielles, disposées au même endroit. Les bordures des tranches sont légèrement arrondies pour améliorer la prise en main. Enfin, le Xiaomi 17T Pro reste étanche, comme son prédécesseur (certification IP68).

En façade, une fois encore, les changements sont peu nombreux. Nous retrouvons une grande dalle de 6,83 pouces. Les coins sont bien arrondis. Le poinçon pour le capteur selfie est centré. Un lecteur d’empreinte digitale est présent sous l’écran. Sa position est un peu trop basse pour être vraiment optimale, mais on y prend vite l’habitude. Une protection d’écran anti-rayure est placée en usine. Voilà donc un design assez classique, mais bien optimisé. Le 17T Pro est un peu plus lourd que son prédécesseur et un peu plus épais. Mais rien de bien tracassant.

Côté logiciel, nous retrouvons HyperOS que nous avons récemment testé avec le Poco F8 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra. Cette version est numérotée 3.0 et elle est basée sur Android 16. Elle reprend dans l’ensemble les us et coutumes de l’interface de Xiaomi, à savoir les deux écrans d’accueil par défaut, les volets différenciés pour les notifications et les réglages rapides, le tiroir d’application désactivé par défaut. Nous retrouvons aussi le petit widget météo très discret, ainsi qu’une position basse pour le widget Google Search, accessible facilement avec le pouce.

Contrairement à Samsung ou Honor, l’intelligence artificielle reste un sujet annexe pour Xiaomi. Bien sûr, vous retrouvez quelques outils dédiés, comme la génération de texte, les fonds d’écran dynamiques ou encore la modification d’images, sans oublier l’éternel Gemini. C’est d’ailleurs dans la retouche photo que l’IA est la plus utilisée dans HyperOS.

Contrairement à l’expérience offerte avec les Redmi Note du début d’année, HyperOS est ici peu chargée en application commerciale tierce. Nous en retrouvons bien sûr. Mais c’est moins présent, puisque nous n’en avons compté que 11, dont les sempiternelles Facebook, Amazon, Netflix, TikTok ou Spotify. Pour finir parlons mise à jour : comme pour les Xiaomi 17, la marque promet 6 ans de mise à jour d’Android et 7 ans de patch de sécurité. Ce qui est très bien.

Ecran, performances et batterie

Parlons plus en détail de l’écran. Nous avons vu que la taille de l’écran ne change pas. Et c’est également le cas pour d’autres caractéristiques techniques. Le ratio reste à 19,5/9e. La définition est à 1,5K. La résolution est à 447 pixels par pouce. Jusque là, nous sommes en terrain connu.

La dalle est « Crystal AMOLED ». Comprenez qu’elle n’est pas LTPO, mais LIPO. Il s’agit d’une technologie similaire qui permet aussi de modifier dynamiquement le taux de rafraichissement de l’écran, de 1 Hz au minimum jusqu’à 144 Hz au maximum. L’utilisateur peut aussi fixer ce taux à 60 Hz pour gagner en autonomie.

La colorimétrie de l’écran est bien calibrée, que ce soit en mode professionnel ou en mode vif, ce qui est assez rare. Dans les deux cas, nous mesurons un blanc à 6600°, ce qui est très proche d’une valeur idéale. Le delta E moyen est de 1,8 seulement avec quelques couleurs un peu trop appuyée autour des bleus. La température moyenne atteint 6663°, à 163 points seulement de la valeur cible. Et le gamma moyen est à 2,2, valeur idéale. Il n’y a aucune dérive quelle que soit la nuance de gris. L’écran conserve sa compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision.

Côté luminosité, Xiaomi annonce que le 17T Pro est capable d’atteindre les 3500 nits en pointe locale sous certaines conditions, contre 3200 nits pour le 15T Pro. Une légère amélioration qui ne va pas changer notre quotidien. Notre sonde nous indique que la luminosité manuelle maximale est 610 nits environ, quel que soit le profil colorimétrique. Et c’est déjà très bien. Et si vous activez le mode « lumière du soleil » (c’est à dire un boost de luminosité pour un usage en extérieur), vous pouvez atteindre les 870 nits. C’est excellent.

Sous le capot, nous retrouvons un SoC signé MediaTek comme pour le Xiaomi 15T Pro. Celui-ci a bien évidemment été mis à jour : il s’agit du Dimensity 9500 que vous retrouvez notamment dans le Find X9 Pro. Il est ici accompagné de 12 Go de mémoire physique, auxquels s’ajoutent 6 Go de RAM virtuelle qu’il n’est pas possible de désactiver.

Avec cette configuration, le Xiaomi 17T Pro offre de belles performances, lesquelles sont globalement comparables à celles d’une plate-forme sous Snapdragon 8 Gen 5 ou sous Exynos 2600. Sur certains scores, le Xiaomi 17T Pro sera un peu en dessous des plates-formes Qualcomm. Mais la différence n’est pas si importante. En revanche, elle l’est bien plus face à des smartphones sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, comme le OnePlus 15 ou le Poco F8 Ultra. Et c’est normal.

Nous constatons cependant une très bonne gestion des performances sur la longueur et une bonne gestion de la chauffe. Quand le smartphone est vraiment sollicité, il monte bien sûr en température, mais reste dans des limites acceptables : 42°C sur les tranches, 45°C sur la face arrière et 46°C sur la face avant. En jeu, le framerate reste plutôt stable sur l’ensemble de la partie, même si celle-ci tend en longueur. L’expérience est donc plutôt positive.

Pour alimenter cette plate-forme, Xiaomi a choisi d’intégrer au 17T Pro une batterie conséquente. Sa capacité atteint 7000 mAh. C’est moins bien que le OnePlus 15. Mais c’est mieux que tous les autres concurrents (Motorola, Poco, Honor). Cette belle batterie, associée à une bonne maitrise de la consommation d’énergie du SoC, permet au 17T Pro d’offrir l’une des meilleures autonomies du marché.

Sur PCMark, le smartphone atteint les 24 heures d’utilisation continue. Ce que nous traduisons par trois jours d’utilisation standard. Il est devancé par le OnePlus 15, mais il passe devant le Poco F8 Ultra et le Find X9 Ultra. A l’usage, nous sommes effectivement arrivés à atteindre les trois jours sans recharger, même s’il faut pour cela limiter le gaming et la captation vidéo. Pour les joueurs, l’autonomie du 17T Pro est comprise entre 5 et 8 heures en fonction de la qualité des graphismes.

Une fois la batterie vidée, il faut passer par la case recharge. Le 17T Pro est compatible charge rapide 100 watts en filaire et 50 watts sans fil. Dans ce domaine, il n’est donc pas le meilleur chez Xiaomi, les 14T Pro et les 13T Pro, par exemple, étant compatibles avec la charge rapide 120 watts. Mais limiter la charge à 100 watts est une bonne idée pour préserver la batterie dont la densité énergétique est assez élevée.

En outre, l’expérience de charge offerte par le 17T Pro avec un chargeur 120 watts signé Xiaomi reste bonne compte tenu de la capacité de la batterie. Avec cet accessoire et le câble fourni, nous avons rechargé entièrement le téléphone en 75 minutes. Et nous avons dépassé les 50 % en 35 minutes. Voici quelques mesures intermédiaires :

10 mn : 17 %

30 mn : 45 %

60 mn : 84 %

Pour préserver la batterie, HyperOS propose la charge charge intelligente (en fonction de l’état de la batterie, de l’utilisation du téléphone et des habitudes), la charge « bridée » (qui ne va pas utiliser la vitesse maximale), ainsi que la charge limitée à 80 %.

Photos, vidéo et audio

Côté photo, le 17T Pro s’appuie sur une partie hardware assez proche de celle du 15T Pro. Le changement le plus important semble être le remplacement du capteur principal : le 17T Pro adopte le même composant que le Xiaomi 17. Pour le reste, il n’y a aucune modification matérielle importante. Et c’est dommage : nous attendons une mise à jour de l’ultra grand-angle. Voici la configuration exacte :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/1,31 pouce, objectif ouvrant à f/1.7, autofocus multi-directionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP mesurant 1/1,31 pouce, objectif ouvrant à f/1.7, autofocus multi-directionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 12 MP mesurant 1/3,06 pouce, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vision 120°, sans autofocus

: capteur 12 MP mesurant 1/3,06 pouce, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vision 120°, sans autofocus Téléobjectif : capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, objectif ouvrant à f/3.0, autofocus à détection de phase (à partir de 30 cm), stabilisateur optique, zoom optique 5x

: capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, objectif ouvrant à f/3.0, autofocus à détection de phase (à partir de 30 cm), stabilisateur optique, zoom optique 5x Selfie : capteur 32 MP mesurant 1/3,44 pouce, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vision 90°, sans autofocus

En revanche, côté logiciel, nous voyons l’arrivée des « Live Moments » (ersatz des Live Photos d’Apple) et des Live Collages, qui sont des montages photo faites à partir de photos, vidéos et « live moments ». Comme son prédécesseur, le 17T Pro profite du partenariat de Xiaomi avec Leica au niveau des optiques et des options de prise de vue.

Qu’est que cela donne au niveau photo ? Le capteur principal offre de belles qualités : des couleurs naturelles, un bon contrôle de la lumière et des textures préservées. La plage dynamique est large. Les détails sont nombreux dans les ombres. Et l’autofocus est non seulement rapide, mais également précis. En soirée, le module conserve ses belles qualités : précision, piqué et luminosité. Sans le mode nuit, le résultat est un peu plus naturel. Mais le smartphone ne parvient pas à gérer les sources de lumière extérieures. Et avec le mode nuit, le résultat perd en authenticité, mais il gagne en détail.

Le téléobjectif conserve la même configuration. Et ce module reste très utile. Le téléobjectif remplace l’ultra grand-angle dans la réalisation des macros. Et dans cet exercice, il se débrouille très bien en journée. En revanche, en soirée, il perd en pertinence. Sur les autres types d’exercice, le téléobjectif est bon jusqu’au rapport lossless et passable jusqu’au rapport 30x, avec un lissage très prononcé au-delà (il monte au rapport 120x). De nuit, il pâtit d’une ouverture réduite. Les clichés sont plus sombres. Les couleurs semblent plus artificielles. Les lampadaires créent des reflets. Et le lissage est très prononcé dès le rapport 10x.

Une remarque importante : le zoom continu du 17T Pro perd en précision et en détail entre les rapports 2x et 5x. Et c’est logique : le zoom lossless du module principal est limité au 2x et le téléobjectif démarre avec le rapport 5x. Entre les deux, vous avez un zoom numérique dégradé. C’est l’inconvénient de proposer un zoom optique 5x. Pour compenser, Xiaomi aurait dû remplacer le capteur 50 MP par un capteur 200 MP. Peut-être avec la prochaine génération ?

Le module ultra grand-angle est le moins intéressant des trois modules. D’abord, il n’évolue pas par rapport à la génération précédente. Ensuite, ses photos sont correctes en journée, mais peu interessantes en soirée. Les distorsions sont pas très bien gérées. Le niveau de détail est moyen. Et il est extrêmement sombre en soirée. Le mode nuit peut sauver quelques rares clichés clichés. Dépourvu de son rôle en macro, ce module ne sert finalement pas, sauf à photographier des bâtiments trop larges en journée.

Les portraits sont gérés par le capteur principal, le téléobjectif et le capteur selfie. Avec les deux premiers, les portraits sont excellents, avec une belle reproduction des détails, des textures naturelles, un bokeh élégant et détourage précis. En soirée, les portraits restent bons. Mais la précision du détourage est moins élevée. Avec le capteur selfie, nous retrouvons certaines de ces qualités, notamment au niveau du détail et des textures. Mais le capteur étant moins lumineux, les portraits sont parfois très sombres et offrent une colorimétrie plus froide.

Côté captation vidéo, le 17T Pro n’est pas le meilleur de sa catégorie. Il est bon en journée, assez naturel, mais un peu sombre, même avec le capteur principal. Le zoom optique est bon et le zoom lossless reste très correct. Le zoom numérique monte jusqu’à 15x, mais ce n’était pas nécessaire. En revanche, il n’est que correct en soirée, avec du bruit apparent, même avec le capteur principal, et quelques reflets sur les lentilles.

La colorimétrie n’est pas trop froide en soirée et le résultat reste naturel. Le zoom n’est pas bon, même en restant sur le rapport optique.. Et l’ultra grand-angle est quasiment inutilisable. Dernier détail important, le smartphone intègre un micro au dos pour améliorer la captation du son en mode vidéo. Et le résultat est plutôt bon.

Finissons ce test avec la partie audio. Le 17T Pro est équipé de deux haut-parleurs pour une configuration stéréo asymétrique. L’expérience qu’ils offrent est correcte, sans être éblouissante. La faute en vient au déséquilibre entre les deux éléments. Le haut-parleur secondaire, caché dans l’écouteur téléphonique, est bien moins puissant. Avec un contenu stéréo, la scène sonore manque d’ampleur, même sur les médiums. En outre les basses sont peu présentes et sont inaudibles sous la barre des 85 Hz. Les aigus sont mieux lotis, puisqu’ils sont encore audibles à 15 kHz.

Pour regarder un short ou une storie, c’est bien suffisant. Mais pour profiter d’un film, d’une série ou d’un jeu, c’est insuffisant. Nous vous conseillons d’utiliser des écouteurs ou un casque. Le 17T Pro et compatible Bluetooth 6.0 et LE Audio pour connecter des accessoires audio. Le smartphone est compatible avec les codecs habituels : SBC, AAC et LC3. Mais ce n’est pas tout. Il prend aussi en charge le codec Dolby Atmos et il est certifié Hi-Res Audio. HyperOS propose un égaliseur complet sur 10 bandes pour les experts, ainsi que des profils spécifiques pour les principaux types musicaux. C’est très bien.

Alors, on achète ?

Face à ses concurrents les plus directs (OnePlus 15, Honor 600 Pro, Edge 70 Pro, Poco F8 Ultra), le Xiaomi 17T Pro n’est pas incohérent. Il n’est pas le plus puissant de la bande. Mais il n’est pas le moins performant non plus. Et il peut faire tourner n’importe quel jeu du Play Store. En outre, il ne surchauffe pas trop. Et il est presque le plus endurant. Il offre donc un vrai bel équilibre entre performance, fluidité et autonomie. Enfin, l’interface est moins « polluée ». Et elle devient très agréable à utiliser au quotidien, même si l'IA reste très timide.

Certains pourraient regretter l’utilisation de polycarbonate sur la face arrière du téléphone. Mais cela s’oublie vite. En revanche, nous constatons trois vrais points faibles dans ce téléphone. Le premier concerne la photo et la vidéo, où les résultats sont bons de jours, mais se dégradent la nuit, notamment en vidéo. Le deuxièle est l'utilité devenue marginale du module ultra grand-angle. Le dernier point faible concerne l’audio, avec une scène sonore déséquilibrée et manquant d’ampleur, notamment dans les basses. Pour le reste, ce téléphone n'a pas à rougir des ses plus sérieux concurrents.