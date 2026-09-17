Huawei Watch GT 7 : plus de 100 modes sportifs pour tout suivre au quotidien

Course à pied, vélo, badminton, musculation : la nouvelle Watch GT 7 de Huawei enregistre plus de 100 sports. Et une offre de lancement fait tomber son prix jusqu’au 18 octobre. Foncez !

Huawei Watch GT 7

Huawei lance sa nouvelle série Watch GT 7, et cette fois, l’argument numéro un tient en un chiffre : plus de 100 sports intégrés. Course à pied le matin, vélo le week-end, une partie de tennis entre collègues : plus besoin de jongler entre plusieurs applications ou de penser à quelle montre amener. La montre s’adapte, et elle le fait bien, avec des données précises pour chaque discipline. De quoi couvrir aussi bien les sorties tranquilles que les séances plus poussées, le tout à un prix qui tombe grâce à une offre de lancement limitée dans le temps.

Jusqu’au 18 octobre, si vous utilisez le code A20GT7PA, vous pouvez en effet profiter d’une remise de 20 €, cumulable avec une réduction immédiate de 50 €, soit 70 € d’économie sur toute la série GT 7 :

  • La Huawei Watch GT 7 (41 mm) est à 229,99 € au lieu de 299,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 (41 mm) Coloris Blanc est à 249,99 € au lieu de 319,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 Pro (46 mm) est à 359,99 € au lieu de 429,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 Pro (46 mm) Édition Titane (pour un look intemporel) est à 449,99 € au lieu de 519,99 €

Plus de 100 sports intégrés, une seule montre

Huawei Watch GT 7

Course à pied, trail, vélo : la GT 7 Series propose de nombreuses disciplines. Le système AI-XDR gagne 50 % de précision par rapport aux générations précédentes, un vrai plus pour garder une trace fiable même sur des parcours techniques. À vélo, la montre affiche le dénivelé segment par segment, alerte avant un virage serré avec Smart Turn, et propose des statistiques complètes après l’entraînement pour analyser sa séance dans le détail.

Skieurs et snowboardeurs ne sont pas oubliés : la GT 7 Series propose un mode ski et snowboard utilisable même en intérieur, une première dans le secteur. Elle repère les virages grâce à la force G, et embarque plus de 3 000 cartes de stations pour s’y retrouver sur les pistes, où qu’elles soient dans le monde.

Pour les sports de raquette comme le badminton, le pickleball ou le tennis, elle détecte les coups droits et revers grâce à des applications tierces disponibles sur Huawei Santé, avec synchronisation en temps réel : durée de la séance, nombre de coups, vitesse maximale de frappe. Et pour les journées où le sport se limite à quelques étirements entre deux réunions, la montre propose aussi des mini-séances guidées sur 11 zones du corps, animées par un petit compagnon panda à l’écran, pratiques pour les métiers plutôt sédentaires.

Et tout ça se synchronise aussi avec des applications comme Strava, pour ceux qui aiment garder un historique complet de leurs séances au même endroit.

Autonomie et écran, pensés pour ne jamais y penser

Huawei Watch GT 7

Avec autant de sports à suivre, encore faut-il que la montre tienne le rythme. C’est là que la GT 7 Series joue une autre carte : des batteries à haute teneur en silicium qui offrent jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage modéré, ou 12 jours en usage normal (14 jours pour le modèle 41 mm). Même en pleine séance de sport, elle ne flanche pas : comptez jusqu’à 51 heures en mode trail, 44 heures en mode cyclisme.

Ce même souci de fiabilité se retrouve sur l’écran. La GT 7 Series est disponible en deux tailles (41 mm et 46 mm) pour s’adapter à tous les poignets. Les montres embarquent une dalle AMOLED de 1,32 pouce pour les 41 mm et 1,47 pouce pour les 46 mm, avec une luminosité maximale de 3 000 nits. De quoi rester lisible en plein soleil, que ce soit sur un parcours de running ou pendant une sortie vélo en pleine journée.

Santé et sommeil au quotidien

Huawei Watch GT 7

Suivre ses performances sportives, c’est bien, mais la GT 7 Series ne s’arrête pas là. Toute la série embarque un socle santé complet : fréquence cardiaque et variabilité, détection de l’arythmie par onde de pouls, suivi de la glycémie. Chaque matin, un résumé de la nuit est calculé à partir de plusieurs facteurs, dont l’indice de sommeil, le stress ou encore la fréquence cardiaque pendant le sommeil, pour démarrer la journée avec de vraies données plutôt qu’une simple estimation.

L’application Huawei Santé évolue aussi avec cette nouvelle génération, avec l’ajout d’un volet alimentation qui prend en compte l’apport alimentaire, la consommation d’eau et la dépense calorique, pour personnaliser ses objectifs quotidiens.

La montre reste compatible iOS et Android, et permet aussi de payer sans contact directement au poignet grâce au NFC.

Reste à savoir quel sport vous encouragera à tester la reconnaissance automatique en premier. Le code A20GT7PA offrant 20 € de remise, cumulable avec 50 € de réduction immédiate, reste valable jusqu’au 18 octobre, avec ainsi 70 € d’économie.

Et si votre montre actuelle rame déjà à suivre plus de trois activités différentes, celle-ci pourrait bien changer votre rapport au sport au quotidien.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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