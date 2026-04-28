Le Samsung Galaxy A57 5G est le modèle haut de gamme du milieu de gamme de la firme sud-coréenne. L’objectif est donc clairement assumé d’emblée : proposer une expérience qui flirte avec le premium, mais à un prix plus contenu. Mais face à la concurrence sur ce segment de prix, le Galaxy A57 a-t-il suffisamment évolué pour se démarquer ? Nous l’avons testé pour vous.

Le 25 mars dernier, Samsung a officialisé ses deux nouveaux smartphones destinés à sa gamme A : le Galaxy A37 et le Galaxy A57. À titre de comparaison, ce dernier est celui qui a pour vocation l’expérience la plus haut de gamme possible à un prix abordable. Et c’est celui qui passe aujourd’hui sur notre grill.

Comme ses prédécesseurs avant lui, le Galaxy A57 s’inscrit dans leur droite lignée : offrir une expérience équilibrée. Mais ce Galaxy A57 est-il aussi « Awesome » que la firme sud-coréenne le prétend ? Au programme des principales évolutions : un design repensé mais toujours aussi soigné et une intégration renforcée de l’IA. Cela suffira-t-il à convaincre face à une concurrence de plus en plus rude ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A57 5G est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque, ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il est décliné en quatre coloris : bleu, gris, bleu clair et lavande. Pour ce qui est du contenu de la boîte, on retrouve – en plus du smartphone évidemment – la notice, l’incontournable outil d’éjection de SIM, ainsi qu’un câble USB-C. Là encore, pour un adaptateur secteur ou une coque, il faudra mettre la main au portefeuille. D’ailleurs, voici les prix affichés pour le Galaxy A57 5G :

8 Go + 128 Go : 549 €

8 Go + 256 Go : 599 €

Remarquez qu’il faut 50 € pour passer d’une configuration à l’autre du Galaxy A57. Ce qui nous amène à constater la hausse de 50 €, à stockage égal, qui a été appliquée par rapport à la génération précédente. Concrètement : le Galaxy A57 avec 128 Go de stockage est au prix du Galaxy A56 avec 256 Go de stockage – soit le double de Go. Sur ce segment de prix, le Galaxy A57 se retrouve donc directement en concurrence avec le Honor 600, le Realme 16 Pro+, le Pixel 10a, ou encore le Nothing Phone (4a) Pro.

Design et interface

Commençons sans plus attendre par le design du Galaxy A57. Pour son nouveau smartphone de milieu de gamme, Samsung opte pour un design toujours aussi soigné : classique, mais efficace. Son cadre en aluminium brossé et dos en verre brillant (quelque peu sujet aux traces de doigts) le feraient presque passer pour un smartphone premium.

Là où Samsung a le plus mouillé le maillot, c’est au niveau de la finesse et de la légèreté. Comparé au Galaxy A56, le Galaxy A57 a subi une cure d’amincissement afin de rendre sa prise en main plus agréable et diminuer un peu l’effet « brique ». Il affiche ainsi un record de finesse au sein de la catégorie des Galaxy A : son épaisseur est de 6,9 mm contre 7,4 mm pour son prédécesseur. Aussi, il pèse 179 g contre 198 g.

Pour ce qui est des autres dimensions, elles ont aussi été un peu diminuées : 161,5 x 76,8 mm pour le Galaxy A57 contre 162,2 x 77,5 pour la génération précédente. Les bordures de l’écran ont été affinées sur le pourtour pour favoriser un visionnage immersif et soigner encore davantage le look du Galaxy A57. Les contours restent toutefois asymétriques, trahissant la catégorie milieu de gamme du smartphone.

Le constructeur a conservé le bloc photo regroupant les trois capteurs introduit avec le Galaxy A56 – une idée de design qu’il a d’ailleurs reprise cette année pour la gamme Galaxy S26 –, mais il a cette fois-ci opté pour un module plus en transparence qui lui confère davantage de légèreté visuelle et de personnalité.

Inévitablement, cette légère protubérance crée un petit déséquilibre lorsqu’on le pose à plat. En revanche, le poids reste bien réparti. Quant aux tranches : les boutons de verrouillage et volume sont de nouveau placés sur une légère proéminence de quelques millimètres – ce qui rend le toucher plus intuitif. Cependant, cette Key Island est aussi l’un des éléments qui trahit son positionnement milieu de gamme.

Tout comme le poinçon centré de la caméra selfie permettant de déverrouiller le terminal grâce à la reconnaissance faciale, le capteur d’empreintes est toujours là, plutôt efficace même si nous l’aurions préféré un peu plus haut. Côté durabilité, le Galaxy A57 est, comme la gamme Galaxy S26, certifié IP68 contre la poussière et les éclaboussures – là où son prédécesseur ne disposait que d’une certification IP67. Son écran est en verre Corning Gorilla Glass Victus+.

Intéressons-nous maintenant à son interface. Comme la gamme Galaxy S26, le Galaxy A57 est livré avec One UI 8.5, la dernière version de la surcouche de Samsung qui est sans doute l’une des plus riches et fluide. On retrouve les traditionnelles deux pages de l’écran d’accueil, les boutons de navigation – que vous pouvez désactiver si, comme nous, vous préférez la navigation par gestes –, mais aussi le tiroir d’applications avec sa barre de recherche activée par défaut, le volet latéral dédié au multitâche, les volets distincts de notifications et des réglages rapides ou encore l’écran Google Discover si vous faites glisser l’écran vers la droite.

Lors de la configuration de l’appareil, l’interface vous propose d’installer plusieurs « applications recommandées ». Figurent parmi celles-ci Global Goals et News. En plus d’applications Samsung natives, le smartphone embarque la suite Google (ce qui peut être pratique mais crée des doublons) ainsi qu’une dizaine d’applications commerciales, dont plusieurs réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram), des plateformes de streaming (YT Music, Spotify, Netflix) ou encore Webtoon. La présence de ces bloatwares est agaçante, donc sachez qu’il est facile de s’en débarrasser pour gagner de la place sur votre appareil.

En revanche, il s’agit d’une version « allégée » de One UI 8.5 en matière d’intelligence artificielle. En témoigne le libellé : si sur le Galaxy S26+ l’on parle de Galaxy AI, sur le Galaxy A57 on parle de « fonctions intelligentes », que son prédécesseur avait déjà introduites. La nouvelle génération vient en améliorer certaines, tout en en apportant de nouvelles. Par exemple, le contrôle avec l’IA est désormais compatible avec toutes les applications de Samsung et de Google, WhatsApp et Spotify. On retrouve également la fonction Entourer pour chercher, l’Effaceur d’objet, Meilleur pose ou encore des Suggestions de retouche. Et on ne peut pas dire que Samsung force la main à l’utilisateur pour choisir son IA (Bixby) plutôt qu’une autre. Sont préinstallées sur le terminal les applications Bixby, Perplexity, ainsi que Gemini.

Avec le Galaxy A57, Samsung promet 6 générations de mises à jour de l’OS, ainsi que 6 ans de mises à jour de sécurité.

Écran, performances et batterie

Place à l’écran : le Galaxy A57 est doté d’une dalle Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Quant à sa colorimétrie, l’écran du Galaxy A57 n’a (presque) rien à envier à celle du Galaxy S26+ : elle est là aussi très bonne.

Nous nous sommes munis de notre sonde pour la mesurer et en mode Naturel, le blanc s’approche du blanc pur (6 500°) avec une température de 6 345°. En mode Vif, on constate une habituelle accentuation du bleu : 6 793°. Avec profil « naturel », le score du delta E moyen est excellent : 1,7. Le gamma moyen est parfait (2,2) et la température moyenne est de 6 341°.

La luminosité laisse, quant à elle, un peu à désirer. Notre sonde a enregistré 416 nits en mode naturel et 426 nits en mode vif. La luminosité adaptative permet de pousser, respectivement, ces schémas de couleur jusqu’à 451 et 464 nits. C’est insuffisant pour être totalement à l’aise en extérieur en plein soleil.

Sous le capot, le Galaxy A57 embarque 8 Go de RAM qui viennent soutenir un SoC maison : l’Exynos 1680. Et il n’a pas à rougir de ses performances face aux smartphones de sa catégorie équipés d’un Snapdragon 7 Gen 4, à savoir le Honor 600, le Nothing Phone (4a) Pro et le Realme 16 Pro+. Selon les tests, leur position oscille, mais aucun ne survole tous les autres. Si l’on devait ne regarder qu’un seul test, le généraliste Antutu, par exemple, alors le Galaxy A57 est avant-dernier.

Le Galaxy A57 n’a pas à rougir de ses performances face aux smartphones de sa catégorie équipés d’un Snapdragon 7 Gen 4, à savoir le Honor 600, le Nothing Phone (4a) Pro et le Realme 16 Pro+. Selon les tests, leur position oscille, mais aucun ne survole tous les autres. Si l’on devait ne regarder qu’un seul test, le généraliste Antutu, par exemple, alors le Galaxy A57 est avant-dernier. Il se positionne donc un peu en dessous, mais l’écart est faible.

Comme le Honor 600, le Galaxy A57 ne prend pas en charge le ray-tracing et ses scores graphiques restent modestes. En revanche, sa stabilité est, là aussi, très bonne – bien qu’elle soit moins épatante que celle de son concurrent chinois. Nos tests les plus exigeants, ceux poussant l’appareil dans ses retranchements, ont constamment enregistré une stabilité supérieure à 86 %. Quant à la gestion thermique, il s’en sort plutôt bien : poussé dans ses retranchements, la température a atteint 48 °C sur le dos du smartphone – probablement au niveau du processeur.

Et en pratique ? L’Exynos 1680 est suffisant pour un usage quotidien. Pendant notre test, le smartphone n’a souffert d’aucun ralentissement. Côté jeu, nous l’avons soumis à l’exigeant Genshin Impact. Le jeu fonctionne dans de bonnes conditions : nous avons pu y jouer en 60 fps de manière fluide, mais c'est sur la qualité des graphismes qu'il faut faire des concessions – qui restent rentables. Pour ne pas subir de lags, évitez donc de monter la qualité au Maximum. Après 15 minutes de jeu, notre Galaxy A57 était monté à 45 °C et avait perdu 5 % de batterie.

En ce qui concerne la batterie justement, celle du Galaxy A57 a une capacité de 5 000 mAh – comme son prédécesseur. Côté autonomie, Samsung promet cette année encore jusqu’à 29 heures en lecture vidéo. Le test PCMark, qui simule un usage quotidien (réseaux sociaux, édition photo et vidéo, streaming, bureautique, navigation web…) et s’arrête à 20 %, enregistre quant à lui une autonomie continue de 15 heures 42 minutes. Mais puisque personne n’utilise son téléphone pendant autant d’heures d’affilée, on peut traduire ce résultat par environ 2 jours standards d’utilisation. Encore une fois, il n’est donné qu’à titre indicatif, l’autonomie variant en fonction de l’usage que l’on a de notre smartphone.

Une fois la batterie vidée, il faut évidemment passer par la case recharge. Le Galaxy A57 est compatible avec une charge filaire ultra rapide 2.0 à 45 watts – pas de charge sans fil, mais ce n’est pas le plus important. Pour que l’expérience soit la plus optimale, nous avons utilisé donc un chargeur Samsung 45 watts. Le but : savoir en combien de temps le Galaxy A57 passe de 0 à 100 % et vérifier la déclaration de la marque selon laquelle il peut atteindre « jusqu’à 60 % de charge en seulement 30 minutes ».

Résultats : pari tenu et la batterie s’est complètement rechargée en exactement 1 heure et 12 minutes. Voici quelques étapes intermédiaires :

10 min : 24 %

20 min : 45 %

30 min : 66 %

40 min : 81 %

50 min : 92 %

1 heure : 96 %

Comme le Galaxy S26+, le Galaxy A57 propose plusieurs solutions pour prendre soin de sa batterie. Sa fonction Protection de la batterie prend en charge deux modes : « Basique » et « Maximale ». Lorsque le premier est activé, le smartphone arrête la charge à 100 %, pour la reprendre à 95 %. Il s’accompagne d’une option Protection mode veille qui stoppe la charge à 80 % pendant votre sommeil, puis la reprend juste avant votre réveil. Le second mode restreint constamment la charge au niveau défini (entre 80 et 95 %).

Photo, vidéo et audio

Enfin, passons à la partie photo. Côté matériel, circulez, il n’y a rien à voir de nouveau : le Galaxy A57 partage les mêmes spécifications que son prédécesseur et que le Galaxy A37. On retrouve :

Un capteur selfie de 12 Mp

Un capteur principal de 50 Mp (f/1,8) avec stabilisation optique

Un capteur ultra grand angle de 12 Mp (f/2,2)

Et un capteur Macro de 5 Mp (f/2,4)

Précisons-le d’emblée : le Galaxy A57 n’est pas mauvais sur la partie photo pour son segment de prix. Il souffre toutefois de la concurrence. On soulignait déjà le retard de Samsung avec le Galaxy A56 et il est évident que cet écart s’est creusé cette année, surtout face à un Honor 600 ou un Realme 16 Pro+ qui proposent tous deux des capteurs principaux de 200 Mp. Mais voyons tout de même ce que le Galaxy A57 a dans le ventre.

Le capteur principal s’en sort très bien en proposant des photos de bonne qualité. Certes, on pourra pointer plusieurs tendances : la perte de détails aux extrémités, le bruit (en basse lumière en intérieur surtout), la surexposition ou la saturation des couleurs. Mais pour un appareil de ce segment de prix, les résultats sont globalement réussis.

Même en intérieur, dans des conditions loin d’être optimales comme l’ambiance tamisée et les scènes surchargées des pièces du château de Fontainebleau, le résultat est vraiment appréciable – même si l’effet aquarelle du traitement logiciel fait perdre de son naturel au cliché lorsque l’on zoome dessus.

L’ultra grand angle offre des photos plutôt satisfaisantes : la distorsion est présente (particulièrement visible avec la rambarde) et l’on perd en détails (a fortiori aux extrémités) comme souvent avec ces capteurs, toutefois les clichés sont exploitables et la colorimétrie est loin d’être aberrante lorsqu’on la compare au capteur principal.

Le mode Portrait est convenable, mais il montre rapidement ses limites : le flou par défaut est trop fort (notez qu’il peut être ajusté) et le détourage manque de précision : il n’est pas rare de voir des mèches de cheveux « gommées ». Le rendu est parfois, de ce fait, assez artificiel.

Alors que les photos produites par la caméra selfie sont plutôt bonnes : on salue le piqué qui laisse voir détails des cheveux et des sourcils, les pores et petites rougeurs de la peau ou encore les gerçures des lèvres. Mieux vaut peut-être ne pas utiliser le mode Portrait.

Parlons du zoom. L’absence de téléobjectif condamne le Galaxy A57 à un zoom numérique jusqu’à 10x. En prise de vue diurne, le zoom 2x est plutôt bon, celui 4x offre des résultats acceptables mais on constate déjà une dégradation de la précision.

Alors ne vous attendez pas à être éblouis par la qualité du piqué du zoom 10x : le bruit est quasiment omniprésent. N’imaginez pas pouvoir en tirer des posters ou les contempler sur un grand écran.

Le Galaxy A57 dispose aussi d’un capteur Macro. Il est vrai que, quitte à choisir, pour ce prix, on aurait préféré un téléobjectif à la place. Reste que, puisqu’il est là, nous l’avons testé. Et il livre des clichés plutôt satisfaisants, en témoigne l’exemple ci-dessous qui laisse apparaître avec une belle précision le microrelief cutané et les facettes des pierres. Petits bémols : les clichés flous semblent monnaie courante – même avec des sujets immobiles comme le bouquet de fleurs ci-dessous – et le mode Macro est à activer manuellement dans les réglages de l’application Photos.

C’est la nuit que ça se corse. Le mode nuit (désactivable d’un simple appui sur l’icône en forme de lune) paraît indispensable pour prendre des photos un tant soit peu exploitables. En revanche, il ne suffit pas totalement à corriger le tir selon le capteur sollicité. Là où le Galaxy A57 s’en sort le mieux, c’est avec son capteur principal où la perte de détails n’est pas titanesque. Jusqu’en zoom 2x, il fait le travail – surtout sur un écran de smartphone. Mais au-delà, c'est bien plus compliqué…

Le capteur ultra grand angle ne fait pas illusion la nuit : la majorité des photos ressortent floues.

Étonnamment, la nuit, la caméra selfie produit de meilleurs portraits que le grand angle. Avec le capteur principal, on note un traitement logiciel poussé à outrance qui donne un aspect presque « poupée de cire » au visage à cause d’un lissage excessif, le rendu est donc plus naturel avec la caméra avant.

Au niveau de la vidéo, le Galaxy A57 permet de filmer en 4K à 30 fps, mais également en FHD jusqu’à 60 fps. La stabilisation est convenable. Finissons notre test avec la partie audio. La qualité du son délivré par les deux haut-parleurs du Galaxy A57 est satisfaisante, tout comme le volume maximum : (les 90 décibels sont atteints). Bref, le smartphone vous permet de jouer, regarder votre série préférée ou écouter votre musique du moment – ou de tous les temps – sans problème. Du côté logiciel, One UI offre divers réglages pour adapter l’expérience audio à vos préférences d’écoute : il est possible de « jouer » avec l’égaliseur, tandis que le codec Dolby Atmos est nativement pris en charge (mais il vous faudra l’activer dans les Paramètres).

Alors, on achète ?

Le Samsung Galaxy A57 est un smartphone équilibré sur son segment de prix : design soigné – presque premium –, bonne expérience logicielle, autonomie satisfaisante. Alors oui, il tient ses promesses et propose quelques améliorations bienvenues, mais il déçoit par sa stagnation flagrante (notamment en photo où il était déjà en retard) doublée d’une augmentation tarifaire.

Si vous êtes disposé à changer de marque, un Nothing Phone (4a) Pro pourrait probablement mieux vous convenir. Mais à ce stade, si vous tenez absolument à rester dans l’écosystème Samsung, alors l’achat de son prédécesseur, le Galaxy A56, apparaît comme l’alternative la plus satisfaisante.