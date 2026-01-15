La gamme Redmi Note a la réputation d’offrir le meilleur rapport qualité prix sur les segments abordables. Le Redmi Note 15 Pro est-il à la hauteur de cette réputation, malgré la hausse des prix des composants et la pression concurrentielle toujours plus forte ? Réponse dans ce test complet.

Considéré comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix entre 200 et 400 euros, les Redmi Note n’ont de cesse d’être copiés et attaqués par la concurrence, notamment chinoise. Pour garder son statut, Xiaomi doit continuer d’enrichir son offre. Mais l’inflation sur les coûts, notamment de la mémoire, ne joue pas en faveur de ses produits très agressifs sur le tarif et très fragiles sur les marges.

Alors, quand le prix des composants s’affolent, l’équilibre précaire des téléphones abordables est mis à mal. Et c’est dans ce contexte incertain que Xiaomi a renouvelé sa gamme Redmi Note le 5 janvier 2026. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes deux articles : un premier sur les Redmi Note 15 4G et 15 5G et un second sur les Redmi Note 15 Pro 5G et 15 Pro+ 5G, avec une prise en main du Redmi Note 15 Pro 5G.

Ce smartphone est un bon exemple des solutions adoptées par Xiaomi pour rester compétitif, malgré une forte concurrence et un contexte inflationniste. Comment faire pour maintenir le même niveau de prestation, apporter les évolutions nécessaires, tout en ne faisant pas exploser les prix ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet du Redmi Note 15 Pro 5G.

Le prix public conseillé du Redmi Note 15 Pro 5G démarre à 399 euros. Il existe deux versions du smartphone, avec 256 Go ou 512 Go de stockage interne (sans extension possible, contrairement aux Redmi Note 15 4G et 5G). La quantité de RAM, quant à elle, ne change pas. Les tarifs pratiqués par Xiaomi restent identiques à ceux des trois générations précédentes de Redmi Note Pro. C’est une très bonne nouvelle. Voici le tarif des deux versions :

Redmi Note 15 Pro 5G (8 + 256 Go) : 399 euros

Redmi Note 15 Pro 5G (8 + 512 Go) : 429 euros

A ce tarif, la concurrence est importante. Vous retrouvez le Galaxy A36 5G, lequel sera logiquement bientôt remplacé. Vous retrouvez aussi le Galaxy A56 5G, qui bénéficie d’une légère baisse de prix. Chez Honor, vous avez le Magic8 Lite qui, hasard du calendrier, sort le même jour au même prix. Chez Motorola, vous avez le Moto G86 5G, vendu légèrement moins cher et doté d’une fiche technique un peu en dessous. Chez Oppo, vous avez le Reno 14 FS 5G avec son joli design irisé. Terminons ce tour d’horizon avec le Realme 14 Pro 5G, le Nothing Phone (3a) Pro et le OnePlus Nord 5.

Le Redmi Note 15 Pro 5G est disponible à partir d’aujourd’hui, jeudi 15 janvier 2026. Le smartphone se décline en trois coloris : noir, bleu « glacier » et « titane », notre version de test. Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-A et d’une coque de protection en silicone gris. Elle n’est pas très élégante, mais elle est fournie. C’est assez rare aujourd’hui.

Design et interface

Démarrons ce test avec l’habituel tour du propriétaire. Comme nous l’avons signalé lors de notre prise en main, le Redmi Note 15 Pro adopte en partie le design de son prédécesseur, avec le module photo protubérant moitié carré, moitié circulaire. Le contour de ce module est toujours métallique. Et il y a toujours quatre « objectifs », mais l’un d’eux héberge le flash LED et un autre est vide. Sur les tranches, nous retrouvons les mêmes éléments, avec quelques petits changements d’emplacement pour le capteur infrarouge et le micro secondaire.

Le Redmi Note 15 Pro ne reprend pas tous les détails physiques de son prédécesseur. L’une des différences les plus flagrantes est l’abandon des bordures incurvées, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Le smartphone est désormais plat sur ses deux faces. Cela change évidemment la prise en main : elle est un peu moins « ergonomique ». En revanche, cela améliore la visibilité des contenus sur l’écran. Un mal pour un bien.

Ce n’est pas le seul changement en façade. L’écran est un peu plus grand, passant de 6,67 pouces à 6,83 pouces. Grâce à l’abandon de l’écran incurvé, le format de la dalle, laquelle est moins allongé que précédemment. Le ratio passe de 20/9e à 19,5/9e. Conséquence, le téléphone est plus largement de 4 mm et plus haut de 1,5 mm.

Opter pour des faces plates a deux autres incidences. Les tranches sont désormais rectilignes et l’aspect du smartphone est plus parallélépipédique. Avec ce format, l’espace interne est optimisé, avec à la clé, plus de place pour la batterie. Nous verrons d’ici quelques lignes ce que cela implique. Et cerise sur le gâteau, le téléphone est légèrement plus mince, passant de 8,4 mm à 8 mm.

En revanche, le poids progresse, passant de 190 grammes à 210 grammes. Et alors que les matériaux n’ont pas changé : Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et polycarbonate à l’arrière et sur les tranches. La protection contre l’eau a été améliorée, la certification passant de l’IP68 à l’iP68/69K (protection contre l’immersion et les jets à haute pression).

Une fois le smartphone allumé, nous arrivons sur HyperOS, ici en version 2.0 et basé sur Android 15. Si le système est hautement personnalisé par Xiaomi, HyperOS conserve les us et coutumes des smartphones sous Android. Vous retrouvez deux écrans d’accueil, deux volets différents pour les notifications et les réglages rapides, ainsi que l’écran pour votre fil d’actualité. En revanche, Xiaomi désactive par défait le tiroir d’applications. A la place, Xiaomi propose un second flux d’informations un peu plus… éclectique.

Dans cette interface, vous retrouvez de nombreuses applications installées par défaut : celles de Google, dont Gemini, celles de Xiaomi, dont quelques doublons avec celles de Google, et de nombreux partenaires commerciaux : Spotify, Facebook et Instagram, Netflix, OneDrive, Booking, Temu, Amazon, Linkedin, Opera, WPS Office, TikTok, AliExpress, etc. Et ce ne sont là que celles qui sont imposées. L’interface multiplie les sollicitations pour en imposer d’autres, que ce soit dans les notifications, les dossiers, le moteur de recherche général et à l’intérieur des apps.

La pression publicitaire est plus intense que jamais. Et cela gâche en partie l’expérience : entre les notifications publicitaires intempestives, les demandes d’accès à vos données de navigation ou les liens commerciaux, l’exposition est élevée. Nous comprenons pourquoi : c’est le prix à payer pour disposer d’une belle fiche technique à un prix si alléchant. Mais la marque n’en fait-elle pas un peu trop ? L’intelligence artificielle est peu présente ici, avec quelques outils de retouche photo. La politique de mise à jour est très correcte pour un produit à 400 euros : 4 ans de mise à jour de l’OS et 6 ans de patch de sécurité.

Ecran, performance et batterie

Restons en façade et étudions plus précisément l’écran du Redmi Note 15 Pro. Cette dalle a bien évoluée : plus de bordure incurvée, un ratio moins allongé, une taille un peu plus grande. Et ce n’est pas tout. La définition 1,5K a été adaptée pour conserver la même résolution (447 pixels par pouce) pour un confort identique. Il n’y a étonnamment pas de réglage qui permette de réduire la définition pour réduire la consommation d’énergie.

Il s’agit toujours d’une dalle AMOLED dont le taux de rafraichissement maximal est de 120 Hz. Pas besoin d’aller au-delà pour bénéficier d’une navigation fluide. Ce taux s’adapte légèrement avec les usages selon trois paliers : 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz. Cette dalle n’est évidemment pas LTPO. En revanche, Xiaomi améliore le confort visuel en multipliant par deux la fréquence de modulation de largeur d’impulsion (ou PWM en anglais) et atteindre les 3840 Hz.

La colorimétrie de l’écran est correct, sans plus. Quel que soit le profil colorimétrique, le blanc tend vers le bleu, à une température comprise entre 6900° et 7100°. Le mode intense, activé par défaut, affiche des couleurs saturées en bleu et en vert. Le Delta E moyen atteint 3. La température moyenne des couleurs frôle les 70000°. Et le gamma moyen s’établit à 2,2 avec un léger décrochage sur les nuances de blanc à 80% et plus. Si vous voulez retrouver un blanc plus pur, une roue chromatique est présente.

Le Redmi Note 15 Pro dispose aussi d’un mode pro avec lequel les experts peuvent régler l’écran sur de nombreux paramètres, comme le contraste, la teinte, l’espace colorimétrique et l’intensité de chaque couleur primaire. C’est excellent. En outre, Xiaomi conserve ici la compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Compatible avec la majorité des plates-formes de streaming, ce dernier est habituellement plutôt rare sous la barre des 400 euros.

Finissons avec la luminosité. Selon Xiaomi, celle-ci a encore été améliorée ici, passant de 3000 à 3200 nits en pointe locale avec un contenu HDR. Notre sonde nous indique que la luminosité manuelle maximale dépasse les 600 nits avec n’importe quel profil colorimétrique. C’est une valeur élevée. Xiaomi ajoute cette année un « mode soleil » qui permet d’augmenter encore cette luminosité pour passer au-dessus des 800 nits.

Sous le capot du Redmi Note 15 Pro, nous retrouvons le Dimensity 7400 Ultra, en remplacement du Dimensity 7300 Ultra. Les deux composants sont très proches l’un de l’autre, la seule différence notable étant la fréquence des coeurs les plus puissants. Un remplacement des plus standards. Nous retrouvons aussi 8 Go de mémoire vive, comme précédemment, toujours accompagnés de 4 Go de RAM virtuelle qu’il est impossible de désactiver (mais qu’il est possible d’étendre jusqu’à 8 Go).

Cette plate-forme offre des performances correcte pour ce niveau de prix. Certes, nous avons expérimenté quelques ralentissements avec certains usages, notamment le jeu. Mais si vous optez pour des applications bien optimisées, cela reste confortable. Attention aux logiciels gourmands, notamment les émulateurs de consoles récentes (Wii, 3DS, Dreamcast), qui vont clairement manquer de puissance pour être fluide. Et attention aussi à certains jeux, le SoC n’étant pas compatible Ray Tracing.

Si elle n’est pas très performante, la plate-forme est cependant très stable et dégage assez peu de chaleur. Lors des stress tests, les scores obtenus par le Redmi Note 15 Pro sont tous supérieurs à 98 %. Durant ces mêmes tests, nous avons mesuré une température autour de 35°C sur la coque, que ce soit à l’avant, à l’arrière ou sur les tranches. La chaleur dégagée n’est donc jamais gênante, même pendant de longues périodes.

Pour alimenter cette plate-forme, le Redmi Note 15 Pro peut compter sur une batterie silicium carbone très généreuse de 6580 mAh. Cela représente une augmentation de la capacité de 1470 mAh par rapport à celle du Redmi Note 14 Pro. Seul vrai concurrent à opter pour une batterie plus généreuse encore : le Magic8 Lite de Honor avec ses 7500 mAh.

Avec ces quasiment 6600 mAh, le Redmi Note 15 Pro offre une bonne autonomie, comprise entre deux jours et deux jours et demi en usage standard. Le benchmark PCMark nous indique que le Redmi Note 15 Pro a tenu 17 heures et 20 minutes en continu. Nous nous attendions à un peu mieux, parce que le SoC n’est pas très gourmand. C’est tout de même une bonne performance. Les gamers peuvent compter sur une autonomie comprise entre 4 et 6 heures en continue en fonction de la qualité des graphismes du jeu.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Le Redmi Note 15 Pro ne propose qu’une seule possibilité : la charge filaire. Le smartphone accepte une puissance de 45 watts maximum, ce qui peut paraitre assez peu compte tenu de la capacité de la batterie. Pour les besoins de ce test, Xiaomi nous a prêté un chargeur HyperCharge 120 watts. Et nous avons rechargé entièrement le smartphone en 77 minutes. C’est un score très correct, compte tenu de la taille de la batterie. Notez qu’il a fallu pratiquement 8 minutes pour passer de 99 % à 100 %. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 18 %

30 mn : 51 %

40 mn : 64 %

60 mn : 90 %

Choisir la charge rapide dans les options ne change pas la durée de charge. Pour soigner la batterie, HyperOS propose la charge programmée, qui ne va finir le cycle de charge qu’à l’heure indiquée, et la charge intelligente, qui apprend de vos habitudes. Il n’y a pas de contournement de charge dans ce produit, car il n’est pas porté sur le gaming.

Photo, vidéo et audio

En photo, le Redmi Note 15 Pro 5G reprend quasiment à l’identique la configuration de son prédécesseur. Comme annoncé en début de ce test, il y a un grand changement entre les deux générations : le capteur macro du Redmi Note 14 Pro a été supprimé. Une excellente nouvelle, car la qualité des clichés qu’il produisait était au mieux correct, sinon mauvaise. Nous ne le regretterons pas.

Cependant, cette disparition n’est pas accompagnée par l’arrivée d’un autofocus pour l’ultra grand-angle. Nous nous attendions à ce que ce soit le cas et nous sommes déçus. De fait, sans autofocus sur l’ultra grand-angle, sans capteur macro, le mode macro disparait aussi. Pour faire des photos de près, vous n’avez qu’une solution : le zoom numérique du capteur principal. Voici tous les détails de cette configuration :

Principal : capteur 200 megapixels, ouverture f/1.7, taille du capteur 1/1.4 pouce, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique

Panorama : capteur 8 megapixels, ouverture f/2.2, taille du capteur 1/4 pouce », angle de vue 120˚

Selfie : capteur 20 mégapixels, ouverture f/2.2, taille du capteur 1/4 pouce

Quels sont les résultats de cette configuration ? En journée, le capteur 200 mégapixels est solide et complet. Les couleurs sont naturelles. Les détails sont nombreux. Les textures sont bien préservés, notamment avec le mode portrait qui ne dénature pas les visages et le grain de la peau, notamment en journée. Attention aux petites différences colorimétriques entre le capteur principal et le capteur selfie, ce dernier étant plus froid.

En soirée, le capteur 200 mégapixels est assez grand pour ne pas avoir besoin d’allonger le temps de pause. Mais il aura parfois besoin de ce temps additionnel pour afficher des détails dans les zones d’ombre. Un mode nuit dédié aurait été intéressant pour forcer ce temps additionnel. Les experts peuvent passer par le mode « pro ».

Le zoom numérique est très correct, même si les plus tatillons regretteront un manque de piqué, même à partir du zoom 2x. Le rapport maximal est 30x en photo et 6x en vidéo. En journée, le bruit devient considérable à partir de 15x. Et en soirée, le zoom ne bénéficie pas de la luminosité naturelle du capteur. Le bruit devient donc assez important dès le rapport 4x (qui est normalement lossless). Et les photos deviennent inutilisables avec les rapports plus importants. C’est dommage.

Le module ultra grand-angle est très correct en journée. Les distorsions des lentilles sont bien redressées. Sans surprise, il montre assez rapidement ses limites en soirée avec un manque de luminosité et de netteté, puisqu’il n’a pas d’autofocus. Le mode nuit lui apporte la lumière indispensable.

Nous avons quelques petits regrets vis-à-vis de cette configuration. D’abord, le module principal est très sensible aux reflets. Nous les constatons sur les photos en contre-jour ou de nuit. Et nous le voyons clairement dans les vidéos nocturnes avec les phares des voitures. Toujours sur le module ultra grand-angle, l’autofocus n’est pas très rapide, notamment en mode portrait : il faut parfois plusieurs secondes avant la prise de vue. Le mode « capture de mouvement » améliore cela, mais il n’est pas adapté à tous les exercices.

La plage dynamique du module principal n’est pas si élevée, avec des pertes de détails et de piqué dans les zones d’ombre. Un défaut qui concerne aussi bien les photos en contre-jour qu’en soirée. Notez qu’il n’existe pas de mode « cliché nocturne ». Le mode nuit est en effet intégré au mode « photo » par défaut.

Nous regrettons aussi l’absence d’un mode macro supporté par le module ultra grand-angle. Cela apporterait plus de précision aux photos de proximité. Bien sûr, le zoom numérique peut pallier en partie à cela. Mais c’est sans compter l’autofocus un peu lent et pas toujours précis.

Dernier regret, le Redmi Note 15 Pro est correct en vidéo, notamment sur la colorimétrie, mais sans plus. En journée ou en soirée, le zoom numérique est victime de micro tremblements désagréables et d’un bruit qu’on ne peut négliger, sans oublier les reflets la nuit. La captation audio est correcte, mais très sensible au vent. En outre, il est étonnant de ne pas pouvoir passer du module principal au module ultra grand-angle sans couper le flux.

En audio, vous retrouvez dans ce téléphone la même configuration que dans le Redmi Note 14 Pro : deux haut-parleurs (sur la tranche inférieure et dans l’écouteur téléphonique) dans une configuration asymétrique classique, avec deux ouvertures pour le haut-parleur secondaire. Les aigus et les basses produits par ce dernier sont légèrement moins présents que ceux du module principal. Mais le résultat est tout de même bien équilibré, avec un ensemble très porté sur les médiums et les haut-médiums. Nous percevons les basses à partir de 55 Hz environ.

La puissance offerte par les deux haut-parleurs est correcte à 50 % du volume et n’est pas trop élevée quand vous dépassez cette limite. Le Redmi Note 15 Pro produit un peu moins de 100 décibels quand il est poussé à fond. Attention aussi aux petits grésillements qui apparaissent autour des 80 % et au-delà.

Ces deux haut-parleurs sont compatibles Dolby Atmos pour accompagner la compatibilité Dolby Vision de l’écran. Cette compatibilité s’accompagne d’un égaliseur complet (10 bandes de fréquence) avec des profils selon les types de musique. Ces réglages concernent aussi bien les haut-parleurs que des écouteurs externes. Côté codec, nous retrouvons une panoplie assez complète : les classiques AAC et SBC sont accompagnés par le LDAC de Sony et le LHDC de Huawei. En revanche, pas d’aptX ici.

Alors, on achète ?

Le Redmi Note 15 Pro 5G est, pour ce prix et en comparaison de la concurrence, une proposition très généreuse. Aucune ne combine autant d’éléments interessants sur les performances, l’endurance, l’affichage, l’audio ou la photo. Pour 400 euros environ, la proposition est complète et, outre quelques petits défauts, qualitative. Il est clair que le Redmi Note 15 Pro 5G est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l'un des meilleurs deals sur cette gamme de prix.

Nous avons cependant trois regrets. Le premier est un manque de soin de la partie photo, alors qu'il s'agit de l'un des sujets importants pour tous les utilisateurs. Le deuxième concerne l'interface, où la pression publicitaire est encore montée d'un cran. Le troisième, plus général, est un manque de vraies nouveautés : le Redmi Note 15 Pro est très proche de son prédécesseur, dont le prix a baissé de 150 à 200 euros selon l’enseigne. Et pour nous, le meilleur deal aujourd'hui, c'est plutôt le Redmi Note 14 Pro, voire le Redmi Note 14 Pro+ (349 euros chez Orange, par exemple).