Belle remise sur le Meta Quest 3 : la version 512 Go du casque VR est à un bon prix

La version 512 Go du Meta Quest 3 est en promotion. Son prix passe de 620 € à moins de 485 €. De quoi économiser plus de 135 € sur le casque VR très prisé.

Profiter de ce bon plan

Pour découvrir la réalité virtuelle ou remplacer un ancien casque, le Meta Quest 3 est une option intéressante, surtout quand son prix est sous les 500 €. C’est le cas en ce moment sur AliExpress pendant les promotions de la French Week. La version avec 512 Go de stockage, qui offre une bonne marge pour installer vos jeux, est à moins de 500 €.

Le casque est affiché à 544,72 €. Appliquez le code PHD60 au panier pour faire baisser le prix de 60 € supplémentaires. Le prix final est ainsi de 484,72 €. Le casque coûte actuellement 619,99 € sur le site de Meta. Vous réalisez donc une économie de 135 €, soit près de 22 % en moins par rapport au prix de référence. Le produit est expédié depuis la France et la livraison est gratuite.

Un casque autonome pour jouer en réalité virtuelle

Le Meta Quest 3 fonctionne de manière autonome. Vous pouvez donc lancer les jeux installés directement dans le casque, sans avoir besoin d’un PC gamer ou d’une console. Il embarque une puce Snapdragon XR2 Gen 2 épaulée par 8 Go de RAM.

Pour l’affichage, on retrouve une définition de 2064 × 2208 pixels par œil, associée à des lentilles pancake. Ces dernières améliorent la netteté, notamment sur les côtés de l’image, par rapport au Quest 2. Les deux manettes Touch Plus permettent quant à elles de suivre vos mouvements et disposent de retours haptiques.

Le Quest 3 donne aussi accès à la réalité mixte. Ses caméras couleur et son capteur de profondeur permettent d’intégrer des éléments virtuels dans votre environnement. Vous gardez ainsi une vue sur la pièce pendant les expériences compatibles.

Enfin, Meta annonce une autonomie moyenne d’environ 2,2 heures, variable selon l’utilisation. Le casque permet également de regarder des films sur un grand écran virtuel. Une autre manière d’en profiter entre deux sessions de jeu.