Le nouveau télescope de la NASA ouvre les yeux, sa première image risque de vous surprendre

Lancé fin août, le télescope spatial Nancy Grace Roman poursuit son voyage vers son poste d’observation. En chemin, la NASA a allumé pour la première fois sa caméra principale de 300 mégapixels. Le cliché transmis ensuite vers la Terre déroute au premier coup d’œil.

Près de 70 % du contenu de l’univers échappe encore aux astronomes. Cette énergie noire accélère son expansion, sans que personne sache d’où elle provient. Ce mois-ci, l’analyse de 2 884 supernovas suggérait même que cette force pourrait varier dans le temps. Trancher exige d’observer des portions immenses du ciel.

Pour y parvenir, la NASA a lancé le 30 août le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le miroir provient d’un programme militaire abandonné. L’engin rejoindra en trois mois le point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pendant ce voyage, les équipes au sol réveillent ses instruments un par un.

La NASA allume la caméra de 300 mégapixels du télescope spatial Nancy Grace Roman

D’après le billet publié par la NASA, la caméra principale du télescope spatial Nancy Grace Roman fonctionne désormais dans l’espace. Après dix jours de séchage à -65 °C, les ingénieurs ont coupé son chauffage le 11 septembre pour faire descendre l’instrument à -143 °C et activer ses 18 détecteurs infrarouges. Ensemble, ils couvrent la surface d’un écran d’ordinateur portable. Sur la première image test, chaque étoile apparaît pourtant comme un beignet flou étalé sur des milliers de pixels. Ce flou n’a rien d’inquiétant. Sa configuration reste celle du lancement, loin de la bonne mise au point.

Dans la foulée, la roue à filtres et le mécanisme de mise au point ont passé leurs premiers tests en apesanteur. Côté coronographe, chargé de masquer l’éclat des étoiles, le second instrument du télescope spatial Nancy Grace Roman a obéi à toutes les commandes envoyées depuis la Californie. Contrairement à la caméra, il travaille à 22 °C. Il entame maintenant trente jours de décontamination pour éliminer les traces d’eau accumulées.

Environ douze semaines de trajet attendent encore le télescope spatial Nancy Grace Roman. La NASA prévoit de dévoiler ses premières images scientifiques d’ici début 2027. Grâce à des économies de carburant réalisées dès le début du voyage, l’observatoire pourrait fonctionner pendant 22 ans. Les étoiles floues de septembre auront largement le temps de devenir nettes.