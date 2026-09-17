Le Xiaomi TV Stick HD 2e génération est disponible en France

Xiaomi étend la disponibilité de sa nouvelle clé HDMI sous Google TV. La France et d’autres pays européens peuvent désormais se procurer le Xiaomi TV Stick HD 2e génération. Voyons ce qu’il a dans le ventre.

Xiaomi TV Stick HD 2e génération
Le Xiaomi TV Stick HD 2e génération

La grande majorité des téléviseurs actuels ont beau tourner nativement sous Google TV, le marché des clés HDMI n’est pas mort pour autant. C’est la solution idéale pour profiter du confort du système d’exploitation même sur d’anciens modèles. Avec des applications comme Netflix ou Prime Video, plus la possibilité d’en ajouter d’autres, il y a de quoi faire. En général, on se tourne vers les Fire Stick d’Amazon ou les Chromecast de Google, mais c’est oublier que Xiaomi est également présent sur ce secteur.

Justement, la deuxième génération de son TV Stick HD débarque en France après une commercialisation restreinte à d’autres pays du monde. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version moins puissante que le Xiaomi TV Stick 4K, lui aussi actuellement à sa 2e itération. Ça ne veut pas dire qu’il n’a rien à proposer, au contraire. Pour peu que vous acceptiez la baisse de définition maximale, la clé reste un appareil intéressant.

Xiaomi TV Stick HD 2e génération : caractéristiques et prix

Le Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), de son nom officiel, est capable d’afficher une image en 1080p 60 Hz. Il se connecte en HDMI à votre TV et prend en charge les formats HDR10+, DTS:X, DTS HD, ainsi que les différents standards audio Dolby. Vous pouvez connecter la clé à un réseau Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz, tandis que le Bluetooth 5.0 permet d’y associer des accessoires comme un casque, des écouteurs sans fil, une manette de jeu, ou encore la télécommande fournie.

En terme de puissance, l’appareil compte sur un processeur quatre cœurs ARM Cortex-A55, une puce graphique Mali-G31 MP2 et 1 Go de RAM DDR4. Bien mieux que le Xiaomi Mi Stick TV de 2020. Quant au stockage, il est de 8 Go au total, sachant que Google TV et quelques applications préinstallées en prennent déjà une partie. Le Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) est disponible dès maintenant pour 54,99 euros.


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