Cette mise à jour de Google Home apporte plus de 15 améliorations, dont une très attendue par les fans d’IA

Une nouvelle salve de changements arrive sur la maison connectée de Google. L’application Home, les caméras et l’assistant Gemini profitent de plus de 15 améliorations. L’une d’elles ouvre même l’écosystème à des intelligences artificielles concurrentes.

google home interface
Crédits : 123RF

Depuis le 4 septembre, Gemini remplace progressivement Google Assistant sur les smartphones Android. La bascule touche aussi la maison connectée. Sur les enceintes, écrans et caméras Nest, la nouvelle IA reste pour l’instant proposée en accès anticipé.

Dans ce domaine, la firme de Mountain View multiplie les mises à jour. Depuis le lancement de l’enceinte Google Home en juin, les correctifs s’enchaînent à un rythme soutenu.

Google Home reçoit 15 améliorations pour son appli, ses caméras et Gemini

Selon les notes de version officielles, voici les 15 améliorations que reçoit Google Home :

  • Moins de questions de relance inutiles de la part de Gemini
  • Ouverture sans accroc des services de streaming sur les écrans connectés
  • Interruptions plus rares en mode Live
  • Diffusion de messages dans la maison avec moins d’erreurs
  • Meilleure reconnaissance des playlists personnelles
  • Widgets en pause écran éteint pour économiser la batterie
  • Passage plus fiable d’un compte à l’autre
  • Statut des appareils qui ne s’affiche plus grisé à tort
  • Installation plus fluide des nouveaux produits en Wi-Fi
  • Plantage au démarrage corrigé sur Google TV
  • Bannières d’annonce plus pratiques dans l’application
  • Notifications des détecteurs de fumée et de CO actualisées après une alerte
  • Aperçus des caméras qui ne virent plus au noir
  • Défilement sans blocage de l’historique vidéo sur Android
  • Retour plus rapide au direct depuis un enregistrement sur iOS

Plus inattendue, la 16e nouveauté s’adresse aux amateurs d’IA. La firme ouvre Home MCP en accès anticipé. Ce service repose sur le Model Context Protocol, un standard permettant aux IA de se connecter à des applications tierces. Des agents comme Claude, Antigravity, Hermes ou OpenClaw peuvent alors piloter les appareils Google Home et consulter leur historique. Ils savent par exemple résumer ce que les enfants ont fait en rentrant de l’école, ou compter les lessives de la semaine. Le déverrouillage des portes reste bloqué. Pour l’instant, seuls les abonnés américains de l’offre Premium Advanced, facturée 20 dollars par mois, y ont accès, à condition de créer au préalable un projet sur la plateforme cloud de la firme. Aucun calendrier n’a été communiqué pour la France, où cet abonnement coûte 18 euros par mois.


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