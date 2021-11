Singles’ Day : ce soir il sera trop tard pour profiter des dernières offres !

AliExpress et les autres enseignes de e-commerce mettent les bouchées doubles pour cette dernière journée de promotions du Singles ‘Day. Vous avez encore jusqu'à ce vendredi 12 novembre à 23h59 pour profiter des dernières offres disponible. Nous avons regroupé ici les meilleures offres qui peuvent encore être sous votre sapin de Noël.

🔥Single Day : notre sélection des meilleurs bons plans

Il y a encore quelques promotions valables jusqu'à ce vendredi 12 novembre à 23h59. Sur AliExpress, mais aussi du coté de Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty et Rue du Commerce ou Amazon et son Black Friday avant l'heure qui dure jusqu'au 18 novembre prochain.

Passé ce délai, il sera trop tard pour profiter des bons plans du Single Day et il faudra ensuite prendre son mal en patience jusqu'au Black Friday qui débute cette année le vendredi 26 novembre 2021. Cela dit, on risque de voir comme ce fût le cas l'an dernier, des promotions apparaître une semaine avant pendant la traditionnelle Black Week ou Black Friday Week, la semaine précédent le Black Friday et Cyber Monday. Pour être prêts, vous pouvez d'ores et déjà consulter notre article pour bien se préparer au Black Friday.

AliExpress : les meilleures offres smartphones du Single Day

Si vous souhaitez vous équiper d'un smartphone pour le Single Day, le choix est plutôt large; Avec des appareils entrée de gamme, sous la barre des 100 € mais aussi des smartphones entre le milieu de gamme comme le OnePlus8T. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro , terminaux haut de gamme sont quant à eux proposés à prix cassés. Enfin, l'excellent smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip 3 sorti cette année fait également l'objet d'une réduction très intéressante qui fait chuter son prix sous la barre des 900 euros.

AliExpress : les meilleures offres objets connectés

Quelques offres sont encore disponibles sur les objets connectés. De la box TV Android Xiaomi Mi Box S, aux montres connectées Huawei Watch GT 2 Pro, Mi Watch Lite 2 en passant par les écouteurs sans fil d'Apple, les AirPods 2 qui voient leur prix chuter brutalement sous la barre des 100 euros à l'occasion du Single Day AliExpress. Les AirPods Pro sont également à un très bon prix : 199 €.

AliExpress : les meilleures offres aspirateurs robots

Les robots aspirateurs sont aussi à l'honneur pendant le Single Day sur AliExpress. Les références phares de Roborock sont pour l'occasion au meilleur prix du moment. Le Dreame Bot est lui aussi proposé en promotion. De quoi se faire plaisir pour les personnes allergiques au ménage et s'équiper à moindre coût d'un robot aspirateur.

AliExpress les autres offres à saisir avant ce soir

D'autres offres sont disponibles parmi lesquelles des souris gaming, des aspirateurs à main et des trottinettes électriques. Vous pouvez parcourir toutes les promotions en vous rendant directement sur la page AliExpress dédiée aux bons plans du Single Day.

Les coupons de réduction AliExpress à saisir avant la fin du Single Day

Ci dessous, vous pouvez retrouver la liste des coupons AliExpress valables dans le cadre du Single Day. Ils sont valables sur le site à partir du 11 novembre 9 heures au 13 novembre 9 heures.

8 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code 11AE08

avec le code 11 € de réduction dès 70 € d’achat avec le code 11AE11

avec le code 15 € de réduction dès 110 € d’achat avec le code 11AE15

avec le code 22 € de réduction dès 150 € d’achat avec le code 11AE22

avec le code 30 € de réduction dès 199 € d’achat avec le code 11AE30

avec le code 45 € de réduction dès 299 € d’achat avec le code 11AE45

avec le code 60 € de réduction dès 399 € d’achat avec le code 11AE60

D'autres coupons AliExpress sont mis à disposition pour le Singles'Day. Ces derniers sont valables pour les nouveaux clients sur tout le site jusqu'au 31 décembre 2021 à 9 heures.

4 € de réduction dès 5 € d'achat avec le code 22Q304

avec le code 22Q304 5 € de réduction dès 10 € d'achat avec le code 22Q305

avec le code 22Q305 7 € de réduction dès 15 € d'achat avec le code 22Q307

avec le code 22Q307 8 € de réduction dès 20 € d'achat avec les codes AEAPP8 / AENEW8 (depuis l'application)

De plus, si vous optez pour le paiement avec PayPal, vous bénéficiez d'une réduction de 3 € dès 30 € d’achat. Enfin, pour les personnes qui choisissent de payer avec Alipay, c'est également 3 € de réduction dès 30 € d’achat ainsi que jusqu’à 20% de cashback en passant par l’application dont elles peuvent profiter !

🔎Les magasins qui participent au Singles' Day

Même si c'est AliExpress qui propose le plus de promotions durant cette édition 2021 du Singles' Day, il ne faut pas oublier les autres e-commerçants qui participent à l'évènement. Si vous souhaitez élargir votre recherche de la bonne affaire, vous pouvez vous rendre sur le(s) site(s) de l'un(s) d'entre(s) eux et parcourir les dernières offre encore disponibles jusqu'à ce soir. Voici la liste des magasins participant au Single Day 2021.

Les magasins chinois participants au Singles' Day

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day AliExpress

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Banggood

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Gearbest

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Geekbuying

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Lighinthebox

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Tomtop

Les magasins français participants au Singles' Day

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Boulanger

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Cdiscount

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Darty

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Electro Depot

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Fnac

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Rakuten

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Rue du Commerce

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Zavvi

Pour terminer, il faut savoir que dorénavant, l'ensemble des magasins chinois proposent la livraison rapide vers la France, depuis des entrepôts et centres logistiques basés en Europe et parfois même en France. Fini donc les longs délais de livraison ainsi que les frais de douanes que l'on pouvait voir les années précédentes. Bien souvent, vous avez la possibilité depuis la page du produit de choisir le lieu de l'entrepôt duquel ce dernier sera envoyé.