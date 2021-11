Aliexpress brade les OnePlus 9 et 9 Pro pour le Singles’ Day, faites vite !

Les OnePlus 9 et 9 Pro se joignent au Festival 11.11 chez Aliexpress qui propose des offres imbattables depuis ce matin. À l'occasion du Singles' Day, les deux smartphones font l'objet d'une réduction de 40%. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Si vous voulez réaliser le max de bonnes affaires à un peu plus d'un mois de Noël, n'attendez pas. Les bons plans Singles' Day sont en train de devenir incontournables pour acheter moins cher. Et si vous recherchez un smartphone, il va sans dire que les OnePlus 9 et 9 Pro font partie de la crème actuelle sur le marché.

Vous avez l'occasion de profiter de 40% de réduction sur les deux smartphones. Le OnePlus 9 standard (8/128 Go) est en effet à 399 € au lieu de 655 € sur Aliexpress. Le prix affiché est de 459 € mais vous pouvez renseigner le code promo 11AE60 pour profiter de 60 € de réduction immédiate. La version 12/256 Go est aussi en promo à 439 € avec le même code promo.

Faites vite, il ne resteront pas longtemps disponibles. Et si vous préférez le OnePlus 9 Pro, fait aussi l'objet d'une promo. En version 8/256 Go, vous l'avez à 554 € au lieu de 1024 € toujours avec le code promo 11AE60. Cela correspond à une réduction de 45%.

Les deux smartphones s'appuient sur un SoC Snapdragon 888 avec une mémoire vive confortable pour des performances de haut vol. Les OnePlus 9 et 9 Pro profitent également d'un bel écran fluide et assurent des prestations satisfaisantes en photo.