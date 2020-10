Bons plans Black Friday 2020 : Comment bien se préparer ?

Le Black Friday est une tradition américaine liée à Thanksgiving, faisant que le 4ème vendredi du mois de novembre est un jour de grosses promotions et pendant lequel de nombreuses ventes se font notamment dans le secteur du high-tech. Cette année en France, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre 2020 et ci-dessous, découvrez notre dossier pour vous aider à bien vous préparer et trouver les meilleures offres Black Friday 2020 sur la tech (téléphonie, informatique, jeux vidéo, télévision…) afin de faire de jolis cadeaux de noël moins cher.

Qu'est-ce que le Black Friday ?

Le Black Friday est un événement commercial venu des États-Unis qui a vu le jour en 1960 et qui se déroule le dernier vendredi de novembre, le lendemain de la fameuse fête de Thanksgiving, qui a pour signification mot-à-mot « merci d’avoir donné ». A la base religieuse, cette fête est l'occasion pour les citoyens américains de remercier Dieu par des prières et autres réjouissances pour tout ce qu’il leur a donné durant toute l’année.

Ce jour là, les commerçants proposent des réductions très intéressantes sur une large gamme de produits. Le phénomène a traversé l'atlantique pour arriver en France en 2010, porté par le géant américain du e-commerce Amazon. A la base, le Black Friday en France était présent uniquement sur internet, mais au fil des années, il s'est démocratisé pour arriver également dans les magasins physiques.

Même si les promotions et réductions sont moins intéressantes en France par rapport aux États-Unis, il y a des bons plans à ne pas louper et lesquels vous permettront de faire de superbes cadeaux de noël sans trop dépenser.

A quelle date se tient le Black Friday 2020 en France ?

Normalement le Black Friday ne dure qu’un jour mais depuis quelques temps, il se prolonge le week-end (samedi et dimanche) et se fait ensuite remplacer par le Cyber Monday, qui lui, se tient le lundi d’après Thanksgiving. En résumé, si vous avez des cadeaux de noël qui coûtent cher à acheter, alors c’est peut-être pendant ces 4 journées que vous pourrez les trouver au meilleur prix.

Toutefois il faut savoir que certaines enseignes en ligne proposeront des offres bien avant, à l'image d'Amazon qui devrait proposer des promos presque un mois en avance par rapport à l'événement.

Comment bien se préparer au Black Friday 2020 ?

Pour ne pas passer à coté du produit que vous souhaitez acquérir, il est conseillé comme chaque année de bien vous préparer aux bons plans Black Friday. Pour cela, voici un petit guide pratique pour être sûr de dénicher les meilleures promos.

1. Fixez-vous un budget à ne pas dépasser : Essayez de vous limiter aux produits dont vous avez réellement besoin. Pourquoi acheter un produit le jour J qui vous « tapera dans l’œil par son prix bas » et qui finira par la suite au fond d’un tiroir. C’est ce qu’on appelle un « achat compulsif » qui ne vous fera pas vraiment économiser de l’argent.

2. Faites votre liste de produits désirés en fonction de votre budget : Établissez-là le plus tôt possible.

3. Vérifiez-bien les prix, comparez-les et suivez-les : Au moment, où vous vous êtes mis en tête de faire votre liste, notez et suivez bien les prix des produits que vous souhaitez acheter et ne vous limitez pas à une seule boutique pour faire la comparaison. Essayez de trouver régulièrement jusqu’au jour J celle(s) qui propose(ent) les meilleurs prix.

4. Le jour J : Attention aux remises pratiquées par les boutiques sur les produits que vous désirez. D’ailleurs, si vous avez bien noté et suivi les prix bien avant le Back Friday, alors vous saurez si c’est une bonne affaire ou non. Toutefois, il faut faire attention car sachez que certains magasins en ligne n'hésitent pas à augmenter les prix de certains produits avant le Black Friday pour ensuite faire style d'accorder une remise importante ce jour-là, trompant ainsi le consommateur pensant faire une bonne affaire.

5. Suivre nos bons plans : A ce sujet, nous listerons ci-dessous, les meilleurs bons plans en fonction des boutiques et/ou des catégories que nous trouverons. Peut-être qu’un ou plusieurs de vos produits s’y trouveront mais dans ce cas-ci, il faudra rester connectés et ne pas tarder pour en profiter car généralement, les meilleurs produits en promos s’écoulent rapidement.

Quelles enseignes proposent les meilleures offres Black Friday ?

Dans le high-tech, il y a quelques boutiques qui se démarquent par leurs promotions. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite liste et pour chacune, nous mettrons en place un article dédié dans lequel, vous trouverez leurs meilleurs bons plans.

Comment trouver les meilleurs bons plans Black Friday high-tech 2020

Dans cette partie ci-dessous, au fur et à mesure de nos découvertes, nous vous listerons les meilleurs produits et/ou services qui seront proposés à des bons prix avant mais également pendant le jour du Black Friday.