Cyber Monday France 2020 : date et où trouver les meilleures promos

Le Cyber Monday 2020 est une occasion en or pour faire d’excellentes affaires sur les différentes boutiques en ligne, notamment dans le domaine des produits high-tech. Découvrez les origines de cette journée de promotions exceptionnelles, les raisons de sa popularité, mais également la date de l’événement et les bonnes adresses pour trouver les meilleurs bons plans.

Le Cyber Monday 2020 (ou Cyber Lundi) est l’équivalent du fameux Black Friday pour le e-commerce en ligne. Cet événement exceptionnel est l’occasion de faire d’excellentes affaires sur internet, notamment dans le domaine des produits high-tech tels que les smartphones. Contrairement au Black Friday, le Cyber Monday n’a pas de frontières géographiques, alors découvrez tout ce que vous devez savoir pour trouver les meilleurs bons plans du Cyber Monday 2020 !

Cyber Monday : les origines

Le terme Cyber Monday a été inventé en 2005 par l’équipe marketing du site Shop.org, division de la National Retail Federation américaine. Le concept est simple : permettre aux boutiques en ligne d’organiser une journée de promotions exceptionnelles afin de déclencher la frénésie des consommateurs, à l’instar du Black Friday pour les magasins physiques. Très rapidement, le Cyber Monday a gagné en popularité jusqu’à devenir le jour où le plus d’achats en ligne sont effectués.

Cyber Monday : pourquoi cette journée de soldes en ligne est si populaire ?

Le Cyber Monday est extrêmement populaire auprès des consommateurs, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les achats sur internet permettent d’éviter les bains de foules du Black Friday dans les magasins physiques. De plus, sur internet, il est possible de comparer les prix beaucoup plus facilement pour s’assurer qu’on fait réellement une bonne affaire. Ainsi, depuis quelques années, le Cyber Monday gagne en popularité tandis que le Black Friday « décline », poussant les commerçants à profiter du Black Friday pour proposer des promotions en ligne aussi.

Date du Cyber Monday 2020 en France et où trouver les bons plans ?

Le Cyber Monday 2020 a lieu le lundi 30 novembre 2020 dans le monde entier. Notons qu’il est possible de commencer les achats dès le dimanche soir à minuit, voire même avant. Ce Cyber Monday devrait être le jour le plus rentable pour les commerçants du monde entier. Si vous ne vous êtes pas ruinés pendant le Black Friday, le Cyber Monday est une occasion en or pour faire d’excellentes affaires, notamment sur les produits high-tech tels que les smartphones, les ordinateurs, les objets connectés et autres appareils électroniques. Toutefois, encore faut-il être en mesure de dénicher les bonnes affaires. Pour ce faire, n’hésitez pas à consulter notre liste des meilleurs bons plans high-tech du Cyber Monday 2020.