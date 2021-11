Singles’Day 2021 : le top des offres AliExpress à mettre de coté dès maintenant !

Le Singles'Day, jour des célibataires en Chine est lancé ! Le 11 novembre marque le début des promotions chez la plupart des commerçants en ligne chinois. Parmi les stars de l'évènement, AliExpress, qui pour une durée de 48 heures propose des réductions sur des millions de produits. Nous vous proposons ici de retrouver les meilleures offres du Singles'Days AliExpress.

C'est quoi le Singles'Day ?

Le festival 11.11, le Double 11, le Singles'Day, est une opération commerciale d'envergure mondiale qui se tient le 11 et 12 novembre. Cette fête met à l'honneur les célibataires en Chine. Encore inconnu il y a quelques années en Europe et dans le reste du monde, le Singles'Day commence à s'y ancrer. Pourtant, cette journée spéciale est le plus grand événement de promotion organisé en ligne dans le monde.

Pour preuve, les chiffres de ventes des dernières éditions du Singles'Day ont dépassés ceux du Black Friday et Cyber Monday cumulés. Durant ces 48 heures, les magasins de e-commerce chinois organiseront une multitude de promotions et de bons plans. Parmi les boutiques chinoises les plus populaires, on peut citer AliExpress, Banggood, Gearbest, Geekbuying et Tomtop.

Quoiqu'il en soit, le Singles'Day est un rendez-vous incontournable qui s'adresse à tous les internautes à la recherche de la bonne affaire, voulant se faire plaisir ou de faire plaisir en vu des fêtes de fin d'année. Nous avons sélectionné les meilleures offres du Single Day 2021 chez Aliexpress, avec des réductions et promotions qui feraient pâlir celles proposées lors du Black Friday.

Les meilleures offres AliExpress du Single Day 2021

Notre sélection d'offres AliExpress pour le festival du 11.11 est valable à partir du 11 novembre 2021 à partir de 9 heures au matin. Bien souvent, pour bénéficier d'une réduction, un code promo doit être renseigné. Afin d'éviter de passer à coté des produits qui vous intéressent, vous pouvez d'ores et déjà les ajouter à votre panier. Les références les plus recherchées sont en général celles dont les stocks s'écoulent le plus vite. Une fois vos produits favoris ajoutés à votre panier, il ne vous restera plus qu'à renseigner le code promo et finaliser votre commande.

Notez que cette année, AliExpress grâce à un partenariat avec Cainiao, (anciennement connu sous le nom de China Smart Logistics Network) une filiale logistique d’Alibaba est en mesure de proposer une livraison rapide en France depuis des entrepôts et centre logistiques répartis dans l'Hexagone et aux quatre coins de l'Europe (entre 3 et 7 jours ) avec la TVA incluse dans le prix final et donc sans frais de douanes.

Ci dessous, vous pouvez retrouver la liste des coupons AliExpress valable dans le cadre du Single Day. Ils sont valables sur le site à partir du 11 novembre 9 heures au 13 novembre 9 heures.

8 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code 11AE08

avec le code 11 € de réduction dès 70 € d’achat avec le code 11AE11

avec le code 15 € de réduction dès 110 € d’achat avec le code 11AE15

avec le code 22 € de réduction dès 150 € d’achat avec le code 11AE22

avec le code 30 € de réduction dès 199 € d’achat avec le code 11AE30

avec le code 45 € de réduction dès 299 € d’achat avec le code 11AE45

avec le code 60 € de réduction dès 399 € d’achat avec le code 11AE60

D'autres coupons AliExpress sont mis à disposition pour le Singles'Day. Ces derniers sont valables pour les nouveaux clients sur tout le site jusqu'au 31 décembre 2021 à 9 heures.

4 € de réduction dès 5 € d'achat avec le code 22Q304

avec le code 5 € de réduction dès 10 € d'achat avec le code 22Q305

avec le code 7 € de réduction dès 15 € d'achat avec le code 22Q307

avec le code 8 € de réduction dès 20 € d'achat avec les codes AEAPP8 / AENEW8 (depuis l'application)

De plus, si vous optez pour le paiement avec PayPal, vous bénéficiez d'une réduction de 3 € dès 30 € d’achat. Enfin, pour les personnes qui choisissent de payer avec Alipay, c'est également 3 € de réduction dès 30 € d’achat ainsi que jusqu’à 20% de cashback en passant par l’application dont elles peuvent profiter !