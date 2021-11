Singles’ Day AliExpress : offre de choc sur le mini vidéoprojecteur Wanbo T2 Max

Parmi les bonnes affaires sur l'on peut réaliser ce jeudi 11 novembre 2021 lors du Singles'Day AliExpress, il y a ce bon plan qui permet de s'équiper du mini vidéo projecteur Xiaomi Wanbo T2 Max sous la barre des 150 euros. Une aubaine pour s'équiper de cet appareil smart à petit prix !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voilà un produit connecté original qui pourrait finir sous votre sapin de Noël. Dans le cadre des bons plans du Singles' Day, AliExpress permet de s'équiper du mini vidéoprojecteur Xiaomi Wanbo T2 Max à prix dérisoire. Affiché à 155,24 €, le code promo SDFRT2 donnant droit à une réduction immédiate de 39 euros fait chuter son prix à seulement 116,24 €. La livraison est gratuite, et se fait depuis l'Espagne en 7 jours ouvrés, sans frais de douane.

Pour en venir au Xiaomi Wanbo T2 Max, il s'agit d'un vidéoprojecteur smart au format mini. Tournant sous le système Android, il peut également être acheté avec son trépied de fixation pour quelques euros de plus. La partie connectique est plutôt bien fournie avec notamment un port USB-2 compatible avec les clés de stockage, disque externe ou souris, une entrée HDMI permettant d'y connecter un PC, un lecteur multimédia, ou une console de jeu, une sortie audio Jack et une entrée pour l’alimentation.

Ce vidéoprojecteur dispose d'un définition de diffusion native Full HD 1920 × 1080 pixels. La durée de vie de l'ampoule est de 20 000 heures (avec une bonne dissipation thermique). Le ratio de projection est de 1.35:1, et le Wanbo T2 Max est capable d'afficher des images d'une taille comprise entre 40 et 120 pouces en format 16:9. Son interface est disponible en français et la qualité sonore assurée par ses deux haut-parleurs est assez similaire à celle que l'on retrouve par exemple sur une enceinte Bluetooth JBL Go.