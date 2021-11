Roborock S7 : AliExpress casse le prix de l’aspirateur robot pour le Singles’ Day

Le Roborock S7 est ce qui se fait de mieux en ce moment en matière d'aspirateur robot. Lancé en 2021 au prix de 550 €, son prix passe sous la barre de 410 € sur AliExpress à l'occasion du Singles' Day.

Si vous recherchez un aspirateur robot haut de gamme, polyvalent et efficace, le Roborock S7 est le modèle le plus abouti de la marque qu'on ne présente plus. Alors qu'on le retrouve au meilleur prix à 499 € chez la plupart des concurrents (au lieu de 550 €), AliExpress va beaucoup plus loin en le proposant à 407 € dans le cadre du Singles' Day 2021.

Vous profitez donc d'une réduction de 143 € équivalent à 25% du prix conseillé. Le tarif affiché est de 477 €, mais vous n'avez qu'à renseigner le code promo 11FRAE pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 70 €. À l'heure où ces lignes sont écrites, il ne reste plus que le coloris blanc en stock depuis l'entrepôt polonais.

À quelques semaines de Noël, si vous recherchez une bonne occasion pour vous équiper d'un aspirateur robot, ne ratez pas cette bonne affaire. Et pour en venir aux caractéristiques du Roborock S7, il est équipé d'un capteur LiDar qui lui permet de réaliser une cartographie très précise de vos pièces.

Et d'éviter tous les types d'obstacles pour assurer l'entretien de votre maison comme un grand. Tapis, moquette, sol dur, aucune surface ne lui est étrangère et aucun déchet ne résiste à sa puissance d'aspiration. Le Roborock S7 est aussi capable de passer le coup de serpillère pour une finition plus éclatante.