Pendant le Singles’ Day, Amazon casse le prix du casque Xbox de Microsoft !

En cette première journée du Singles' Day, Amazon propose une promotion sur le casque audio Bluetooth sans fil Xbox de Microsoft. Alors qu'il faut généralement débourser 99,99 € pour s'en équiper, une réduction de 20 euros fait chuter son prix à 79,99 €. Une offre à saisir d'urgence !

Les bons plans du Single Day battent leur plein ce jeudi 11 novembre 2021. Même si c'est principalement du coté des enseignes en ligne chinoises que l'on voit le plus de promos, quelques commerçants français participent à leur manière à ce festival. Après Cdiscount et son code promo Single Day, la Fnac et ses cartes cadeau Jackpot, c'est au tour d'Amazon. On trouve quelques bons plans inédits avec par exemple propose le casque audio Bluetooth Xbox à 79,99 € au lieu de 99,99 €. Une petite réduction de 20 euros, toujours bonne à prendre.

Pour rappel, le casque gamer sans fil Xbox de Microsoft est disponible en France depuis le 16 mars 2021. Ce dernier permet de profiter d'un son spatial en 3D, à l'instar de ce que propose le Pulse 3D de Sony. Offrant une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 15 heures de jeu, il est également compatible avec la charge rapide. Microsoft assure que cela permet à l'utilisateur de récupérer 4 heures de batterie en l'espace de seulement 30 minutes.

En plus de cela, le casque gamer Xbox offre un son de haute qualité mais aussi une faible latence. La connexion avec la Xbox Series X ou Xbox Series S se fait sans fil et vous n'avez pas besoin de dongle pour l'appairer à cette dernière. Pour finir, on retrouve un microphone qui est entièrement réglable. Il peut être relevé ou rabattu quand vous ne l’utilisez pas.

