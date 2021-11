Singles’ Day : les Xiaomi 11T et Poco M4 Pro sont à prix canon !

Le Singles' Day se poursuit sur AliExpress avec les Xiaomi 11T et Poco M4 Pro disponibles à des prix très intéressants. Le premier est à 460 € au lieu de 599 € et le second à 179 € au lieu de 229 €.

Les deux offres Single Day permettent de réaliser une économie considérable. On commence par le Xiaomi 11T, le modèle haut de gamme. Vendu habituellement à 499 €, vous pouvez l'avoir à un tarif 139 € inférieur. Le prix affiché est de 520 €, ce qui constitue déjà un bon plan à la base. Ajoutez à cela 60 € de réduction supplémentaire avec le code promo 11AE60.

N'oubliez donc pas de le renseigner dans le champ prévu à cet effet avant de valider votre commande. Cela représente au total une réduction de 25%. Et si vous préférez l'option d'un smartphone d'entrée de gamme, tournez-vous plutôt vers le récent Poco M4 Pro 5G qui vient tout juste de sortir en ce mois de novembre.

Xiaomi propose ainsi une réduction de 50 € sur son nouveau smartphone. La version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage revient ainsi à 179 € au lieu de 229 €. Le prix affiché est de 199 € mais n'oubliez pas de renseigner le code promo SDFRN069 dans le panier pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20 €.

Enfin le Poco M4 pro avec 128 Go de stockage est à 199 € au lieu de 269 € en temps normal. Vous bénéficiez d'une réduction de 70 €. Le prix affiché est de 219 € mais grâce au même code promo SDFRN069, son prix passe à 199 €.