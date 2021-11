Singles’Day 2021 : dates, meilleures offres et conseils pour s’y préparer à l’avance

Le Singles'Day qui se tient les 11 et 12 novembre 2021 symbolise le jour des célibataires en Chine. C'est une sorte de Black Friday avant l'heure. Ainsi, pendant deux jours, l'ensemble des sites de e-commerce chinois mais aussi les boutiques de e-commerce français lancent des promotions et réductions qui valent le coup sur des produits high-tech. Nous vous avons concocté un petit guide contenant les dates, bons plans, conseils et autres astuces pour bien se préparer au Singles'Day 2021.

🤔Qu'est ce que le Singles'Day ?

Le Singles'Day est le Black Friday chinois. Venu tout droit de Chine, il permet de faire de belles affaires grâce à des promotions en tout genre sur des milliers de produits. Le Black Friday débutant le 26 novembre, soit 15 jours après, le Singles'Day tombe à pic pour les internautes les plus impatients qui voudraient s'équiper d'un smartphone, une tablette, un PC, à petit prix.

Peu connu il y a quelques années, cet opération commerciale de grande ampleur s'est petit à petit démocratisé en France et dans les pays du monde entier. A tel point que les enseignes françaises comme Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty mais aussi Rue du Commerce ont suivi la tendance et organisent depuis une opération spéciale dédiée au Singles'Day.

Aussi appelé 11.11, mais aussi double 11, le Singles'Day 2021 dure deux jours et aura lieu cette année les jeudi 11 et vendredi 12 novembre. Pendant 48 heures, l'ensemble des magasins de e-commerce chinois proposeront une avalanche de bons plans et promotions. Parmi les boutiques chinoises les plus populaires, on peut citer AliExpress, Gearbest, Tomtop, Geekbuying, Banggood. Les boutiques françaises participent également à cet évènement commercial. Parmi elles, ont compte Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac Darty mais aussi Rue du Commerce.

🧐Quelle est l'origine du Singles'Day ?

Le Singles'Day a vu le jour en Chine. Son origine remonte à 1993, lorsque des des étudiants de l’université de Nankin ont eu l'idée de créer une fête afin de faire des rencontres et pour célébrer le célibat. Depuis cette année là, le Singles'Day est entré dans la tradition chinoise et est célébré tous les ans en Chine. A titre d'exemple, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba a contribué à amplifier la résonance de l’événement en l’associant à des promotions spéciales, une sorte de Black Friday à la chinoise.

🆚Singles'Day est meilleur que le Black Friday ?

Lors de l'édition 2020 du Singles'Day, le géant Alibaba a réalisé une meilleure performance que celle du Black Friday avec un chiffre d'affaires de près de de 62,58 milliards d'euros de ventes. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires généré par le Black Friday en France en 2020 s'élève à 1,3 milliard d'euros. En terme de ventes, on peut donc dire que le Singles'Day écrase le Black Friday et le Cyber Monday. En terme de popularité, c'est toujours ce dernier qui est en tête, notamment en Europe et aux États-Unis.

🌍Quels magasins participent au Singles'Day ?

Même si le Singles'Day est à la base un évènement venu du pays du milieu et que ce sont la majorité des sites de e-commerce chinois qui proposent le plus de promotions et bons plans, les enseignes du e-commerce français ont emboîté le pas et participent à cette fête. Les bons plans portent sur les produits high-tech, la mobilité urbaine, mais aussi l'équipement connecté de la maison. Ainsi, en plus des sites Aliexpress, Gearbest, Tomtop, on retrouve des marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac, Darty, Rue du Commerce.

Le principe de fonctionnement du Singles'Day reprend celui des autres grands évènement shopping de l'année. Les boutiques proposent bien souvent des ventes flashs à durée ou stock limité. Durant 48 heures, les smartphones, tablettes, et autres appareils high-tech sont vendus à prix cassés. Pour l'occasion, de nombreux codes promos sont mis en place, et donnent droit à des remises supplémentaires.

A savoir : Contrairement aux sites chinois, lorsque vous commandez sur un site français vous avez la possibilité de vous rétracter sous 15 jours si vous pensez après votre achat vous être quelques peu précipité.

Les magasins chinois participants au Singles'Day

Tout comme pour les meilleurs bons plans du Black Friday et meilleures offres Cyber Monday, quelques conseils sont de mise pour un Singles'Day réussi. Ils sont quasiment les mêmes pour les trois évènement. Voici donc quelques points importants à vérifier avant de commencer votre chasse au trésor et être sûr de dénicher les meilleures promos.

1. Fixez-vous un budget à ne pas dépasser : Essayez de vous limiter aux produits dont vous avez réellement besoin. Pourquoi acheter un produit le jour J qui vous « tapera dans l’œil par son prix bas » et qui finira par la suite au fond d’un tiroir. C’est ce qu’on appelle un « achat compulsif » qui ne vous fera pas vraiment économiser de l’argent.

2. Faites votre liste de produits désirés en fonction de votre budget : Établissez-là le plus tôt possible.

3. Vérifiez-bien les prix, comparez-les et suivez-les : Au moment, où vous vous êtes mis en tête de faire votre liste, notez et suivez bien les prix des produits que vous souhaitez acheter et ne vous limitez pas à une seule boutique pour faire la comparaison. Essayez de trouver régulièrement jusqu’au jour J celle(s) qui propose(ent) les meilleurs prix.

4. Le jour J : Attention aux remises pratiquées par les boutiques sur les produits que vous désirez. D’ailleurs, si vous avez bien noté et suivi les prix bien avant le Singles'Day, alors vous saurez si c’est une bonne affaire ou non. Toutefois, il faut faire attention car sachez que certains magasins en ligne n'hésitent pas à augmenter les prix de certains produits avant l'évènement pour ensuite faire style d'accorder une remise importante ce jour-là, trompant ainsi le consommateur pensant faire une bonne affaire.

5. Suivre nos bons plans : A ce sujet, nous couvrirons le Singles'Day et relaierons les meilleurs bons plans de ce Black Friday chinois en fonction des boutiques et/ou des catégories que nous trouverons. Peut-être qu’un ou plusieurs de vos produits s’y trouveront mais dans ce cas-ci, il faudra rester connectés et ne pas tarder pour en profiter car généralement, les meilleurs produits en promos s’écoulent rapidement.

🔥Quels bons plans attendre lors du Singles'Day 11.11 ?

Notez que les quantités en stock sont très limités et que chaque promotion sur chaque produit dure très peu de temps. Il faudra faire vite si un produit vous intéresse et si vous ne voulez pas y passer à coté. Les offres ayant débutées un jour précis peuvent également être valables encore quelques jours après. N’hésitez pas à vérifiez la validité de celle(s) qui vous intéresse(nt). Les prix affichés sont ceux aux panier, qui prennent compte des éventuels coupons actifs.

