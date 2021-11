Grosse baisse de prix sur la Xiaomi Mi Pad 5 pour le Singles’ Day

Le Singles' Day est lancé et vous pouvez en profiter pour vous offrir la Xiaomi Pad 5 à moins de 300 €. Sachant que le prix conseillé de la tablette est de 400 €. Ça se passe sur Aliexpress qui propose une salve de bons plans ce 11 novembre 2021.

Xiaomi est l'une des rares marques qui continuent d'alimenter le segment des tablettes Android haut de gamme. Lancée en septembre 2021, la Mi Pad 5 est l'une des meilleures du marché en ce moment. Et si vous souhaitez vous l'offrir à quelques semaines de Noël, voici une excellente occasion qui se présente dans le cadre des bons plans Singles' Day 2021.

Sur Aliexpress, la Xiaomi Mi Pad est à 299 € dès maintenant au lieu de 399 € avec le code promo FRXI33. Pas besoin d'être un génie du calcul mental. Vous profitez d'une réduction non négligeable de 100 € sur la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous préférez la version avec 256 Go de stockage, elle coûte 30 € de plus, soit 329 € avec le même code promo.

Pour rappel, la Mi Pad 5 de Xiaomi est une tablette de 11 pouces offrant une définition de 2560 x 1600 pixels. Son taux de rafraichissement est de 120 Hz, ce qui permet d'avoir une fluidité confortable pour les jeux. D'autant que niveau performances, la tablette offre des prestations de haut vol grâce à son SoC Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de RAM.

L'autonomie de la Mi Pad 5 n'est pas en reste. Grâce à sa batterie de 8720 mAh, elle offre une endurance de plus de 24h pour une utilisation classique au quotidien. Ne ratez donc pas cette occasion pour l'acheter moins cher lors des Singles' Day 2021 sur Aliexpress.