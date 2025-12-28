L’iPad Air M3 passe sous les 500 euros chez Rakuten et ça va partir très vite !

Rakuten casse le prix de l'iPad Air M3 et le propose avec une réduction de 170 euros par rapport à Apple ! Vous pouvez ainsi profiter de cette tablette surpuissante pour moins de 500 euros. Une occasion à ne pas manquer.

Grosse nouvelle pour les fans d'Apple : l'iPad Air M3 2025 est disponible à 499,99 euros chez Rakuten, alors qu'il coûte normalement 669 euros chez Apple. On parle de 170 euros d'économie sur l'une des tablettes les plus puissantes du moment.

Si vous attendiez le bon moment pour craquer, c'est maintenant ! Cette offre s'adresse à tous ceux qui veulent une machine capable de tout faire : bosser sur des projets pros, regarder des séries en haute qualité, dessiner avec précision ou jouer à des jeux exigeants.

iPad Air M3 2025 et sa puce M3 qui envoie du lourd

Commençons par le cœur de la bête : la puce Apple M3. C'est simple, avec ça vous pouvez ouvrir 15 onglets Safari, éditer une vidéo 4K sur LumaFusion, lancer Procreate et Spotify en même temps sans le moindre ralentissement. Apple a mis la même puce que dans ses MacBook Air dans cet iPad, et ça change tout niveau performances.

L'écran Liquid Retina de 11 pouces est magnifique : couleurs pétantes, luminosité au top même en plein soleil, et des angles de vision parfaits pour regarder des films à plusieurs.

Niveau autonomie, vous tenez tranquillement 10 heures en utilisation mixte, de quoi tenir toute une journée de boulot ou un long trajet sans chercher une prise.

Côté format, cet iPad Air reste ultra-compact et léger. Vous le glissez dans un sac sans y penser, il pèse à peine plus de 450 grammes. Et si vous voulez aller plus loin, il est compatible avec l'Apple Pencil pour dessiner ou prendre des notes à la main, et le Magic Keyboard pour le transformer en vrai laptop.

Attention, ces accessoires sont vendus séparément, mais l'investissement vaut le coup si vous comptez utiliser votre iPad pour bosser sérieusement. Le Touch ID est intégré dans le bouton power, c'est rapide et efficace même si on aurait aimé du Face ID.

Finalement, à moins de 500 euros, cet iPad Air M3 devient une affaire en or pour qui cherche une tablette premium sans se ruiner. Oui, il a ses petits défauts : pas de Face ID, pas de microSD pour étendre le stockage, et un écran limité à 60 Hz. Mais pour ce prix, vous avez entre les mains une machine surpuissante, polyvalente et ultra-portable qui va tenir des années. L'offre Rakuten ne va clairement pas traîner longtemps.

